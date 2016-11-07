  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    7 ноября 2016

    Совместимость портов Thunderbolt 3 нового ноутбука Apple MacBook Pro оставляет желать лучшего: У Apple MacBook Pro нет других портов, кроме Thunderbolt 3

    22:1566

    Huawei Mate 9 Lite, младший брат флагманского и недешевого смартфона Mate 9, засветился на фото: Huawei Mate 9 Lite оснащен экраном диагональю 5,5 дюйма

    21:551

    Корпус для внешнего накопителя SilverStone TS13 оснащен интерфейсом USB 3.0: Продажи TS13 уже начались по рекомендованной цене 17,20 евро

    21:162

    Стало известно, с чем Foxconn выйдет на рынок интегральных микросхем: Foxconn воспользуется опытом Sharp

    21:001

    Zeiss и ASML «укрепляют сотрудничество»: ASML покупает за 1 млрд евро 24,9% компании Carl Zeiss SMT: Zeiss и ASML готовятся к освоению отраслью литографии EUV

    20:353

    Deutsche Telekom до конца года введет в строй систему защиты от дронов: Увеличение количества дронов привело у росту числа опасных ситуаций

    19:405

    Интерес к видео 4К подогревает рост расходов на домашние развлечения; продажи дисков Blu-ray тоже все еще растут: За квартал в США было продано 2 млн телевизоров 4K Ultra HD

    19:2436

    Представлен планшет Huawei MediaPad T2 8 Pro на платформе Qualcomm Snapdragon 616 : Huawei MediaPad T2 8 Pro работает под управлением ОС Android 6.0

    17:304

    Cube WP10 стирает грани: Windows 10 Mobile, поддержка голосовых звонков и 7-дюймовый экран: Cube WP10 оценен в $140

    16:4516

    В конце следующего года Intel представит SSD PCIe NVMe серии 610p: Практически одновременно с ними ожидается премьера SSD 600p BGA и 545s

    15:3535

    Продажи смартфонов Moto Z превысили 1 млн единиц: Данную информацию озвучил исполнительный директор Lenovo

    12:406

    Завтра Hyperloop One сделает важный анонс в ОАЭ: Hyperloop One утверждает, что в будущем поездка из Дубая в Абу-Даби (140 км) будет занимать всего 12 минут

    12:2542

    Общая протяженность американских дорог, оборудованных электрозаправками, сравнится с длиной экватора: В США проложат коридоры для электромобилей продолжительностью 40 тыс. км

    11:4035

    Samsung и Viv Labs поделились первыми деталями о системе искусственного интеллекта Bixby, которая дебютирует в Samsung Galaxy S8: Даже если Samsung сама ничего не будет делать по улучшению работы платформы, чем больше сервисов будет узнавать и изучать система, тем более умной она будет становиться

    11:2146

    В декабре Huawei может представить еще один флагманский смартфон с дисплеем, изогнутым с четырех сторон: Кроме того, он будет оснащен большим количеством всевозможных сенсоров

    10:488

    Опубликованы фотографии корпуса цельнометаллического смартфона Nokia: Устройство позаимствовало у Meizu Pro 6 и iPhone 7 изогнутые антенны на задней панели

    10:3915

    Электромобиль Tesla Model S теперь предлагается в версии со стеклянной крышей за дополнительные $1500: Стекло не только является крайне прочным, оно отсеивает 98% ультрафиолетового излучения и 81% тепла

    10:0927

    В 2016 году браузер Internet Explorer лишился 330 млн пользователей: Основная масса этих людей начала использовать Chrome

    10:0049

    Устройство, которое на днях выдавали за Surface Phone, является отмененным смартфоном Dell: Пол Таррот заявил, что на фотографиях запечатлено устройство, которое должно было производиться компанией Dell

    09:4811

    Началось производство электромобилей Chevrolet Bolt: По оценке IHS, в течение первого года продажи Chevrolet Bolt составят всего 30 тыс. автомобилей

    09:307

    ТВ-приставки Zidoo A5 и A5S получили фирменную оболочку ZIUI: Медиацентры Zidoo A5 и A5S основаны на SoC AMLogic S905X

    09:09

    Смартфон Bluboo Dual получит изогнутый дисплей и двойную основную камеру: Смартфон Bluboo Dual можно выпускать под девизом «дважды по два»

    07:40

    General Mobile GM 5 — первый смартфон программы Android One, работающий под управлением Android Nougat : General Mobile GM 5 является бюджетным смартфоном с Android 7.0

    07:15

    EVGA выпустила обновление VBIOS для видеокарт, которые подвержены перегреву подсистемы питания: EVGA решила проблему перегрева своих карт повышенными оборотами вентиляторов СО

    07:005

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    ноябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018