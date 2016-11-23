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    23 ноября 2016

    За год рынок 3D-карт вырос на 9,2%, а доля Nvidia уменьшилась с 81,1% до 70,9%: Поставки 3D-карт растут на фоне уменьшения рынка настольных ПК

    22:2920

    Компания HP опубликовала отчет за четвертый квартал 2016 финансового года и за год в целом: Компания HP заработала за квартал 12,7 млрд долларов

    20:45

    Google скоро договорится с индонезийской налоговой инспекцией: Соглашение может подтолкнуть другие страны к более активному взиманию налогов с компаний, работающих в интернете

    14:158

    Устройство Accessport позволяет одновременно подключить к смартфону Apple iPhone 7 наушники и зарядное устройство : Средства на выпуск Accessport были собраны за один день

    13:5367

    HPE отчиталась за 2016 финансовый год: Компания HPE заработала за квартал 12,7 млрд долларов

    13:292

    Lenovo Miix 520 — очередной конкурент планшета Microsoft Surface Pro 4 : Lenovo Miix 520 будет оснащаться процессорами Skylake и Kaby Lake

    13:2030

    30 ноября Meizu представит ОС Flyme 6: Компания Meizu опубликовала рекламное изображение, намекающее, что анонс состоится 30 ноября

    13:092

    Фабрика BOE по выпуску плоских экранов на подложках 10.5G начнет работу во втором квартале 2018 года: На подложке 10.5G помещается шесть 75-дюймовых панелей

    12:586

    Миниатюрная вспышка с радиоуправлением Godox TT350S предназначена для беззеркальных камер Sony: Размеры вспышки Godox TT350S — 140 х 62 х 38 мм

    12:4112

    Apple запатентовала смартфон со сгибающимся в обоих направлениях дисплеем: Предусмотрен вариант обратного раскрытия, когда вы получаете устройство с дисплеями, расположенными с обеих его сторон

    12:3454

    Silicon Motion называет контроллер SM2703 первым в мире, соответствующим спецификации SD 5.1: Карты памяти на контроллере SM2703 соответствуют классу A1

    12:12

    Смартфоны OnePlus 3 и OnePlus 3T будут одинаково поддерживаться обновлениями: До тех пор, пока OnePlus 3T не уйдет с рынка

    12:091

    Китай начнет строительство солнечной электростанции в Чернобыльской зоне отчуждения уже в 2017 году: Суммарная мощность солнечных электростанций Китая в прошлом году превысила 43 ГВт

    11:5844

    Аналитики DRAMeXchange уверены, что контрактные цены на память DRAM в следующем квартале вырастут на 15%: Отраслевые наблюдатели объясняют рост цен установившейся олигополией

    11:452

    Тайвань планирует довести скорость фиксированного ШПД до 2 Гбит/с: В данный момент 97% населения Тайваня имеют доступ к сети Интернет на фиксированной скорости 100 Мбит/с

    11:323

    На выпуск полноцветной подсветки для унитаза собрано 180 000 долларов: Устройство IllumiBowl 2.0 работает от трех элементов AAA

    11:2842

    Смартфон Xiaomi Mi 5C может продаваться всего за $150: Также было опубликовано новое изображение, на котором, по одной из версий, изображен Xiaomi Mi 5C

    11:18

    В этом году Apple вернется к участию в «черной пятнице»: Какие скидки и на какие именно товары будут предложены — пока неизвестно

    11:0722

    Xiaomi Internet Speaker — проигрыватель онлайн-радио, но не только: Xiaomi Internet Speaker оценили в $58

    10:557

    В Сети появился видеоролик, который выводит из строя устройства с iOS: Стоит добавить, что подобные розыгрыши не являются новинкой

    10:4934

    Самый быстрый электромобиль в мире NextEV Nio EP9 разгоняется до 200 км/ч за 7,1 с: На сборку каждого NextEV Nio EP9 уходит около 1,2 млн долларов

    10:3613

    Перья Genius GP-B200 и GP-B200A совместимы с мобильными устройствами, работающими под управлением iOS и Android: Производитель предлагает пять цветовых вариантов GP-B200 и GP-B200A

    10:35

    Transcend представила модули ОЗУ DDR4 SO-DIMM и ECC SO-DIMM для промышленного использования: В новой линейке представлены модули объемом 8 и 16 ГБ

    10:111

    Смартфон Bluboo Dual может получить SoC Kirin 960: Данная SoC поддерживает оперативную память LPDDR4 и флэш-память UFS2.1

    09:552

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