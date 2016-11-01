  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    1 ноября 2016

    ON Semiconductor пополняет семейство датчиков изображения Python моделью Python 480: Разрешение датчика изображения ON Semiconductor Python 480 — 808 х 608 пикселей

    21:24

    Производитель называет Telit HE922-3GR и WE922-3GR первыми гибридными модулями IoT, поддерживающими 3G, Wi-Fi, Bluetooth и GNSS: Обе модели доступны в вариантах, рассчитанных на обычный температурный диапазон и расширенный

    20:492

    Принадлежащая Innolux фабрика 8,6G начнет выпуск жидкокристаллических панелей в январе 2017 года: Производительности линии составляет 45 000 подложек в месяц

    20:172

    В защищенных твердотельных накопителях SMART HRS-M1 используется флэш-память MLC NAND: Накопители SMART HRS-M1 выпускаются объемом до 1,92 ТБ

    19:57

    Хенрик Фискер представил электромобиль EMotion : Собирать электромобили EMotion планируется в США, начиная с середины будущего года

    19:3815

    В минувшем квартале Sony получила 16,5 млрд долларов дохода; операционная прибыль составила 446 млн долларов : На НИОКР компания Sony за квартал выделила 1,04 млрд долларов

    19:0922

    Корпусные вентиляторы Lepa Chopper Advance могут устроить световое шоу: Корпусные вентиляторы Lepa Chopper Advance получили интересную систему подсветки

    16:307

    Брелок Moto Coin поможет найти затерявшийся в доме смартфон или ключи: Брелок Moto Coin работает от элемента питания до года

    16:004

    BlackBerry и Ford расширили своё сотрудничество: Ford будет и дальше использовать QNX для создания своих автомобильных платформ Sync

    15:282

    Приложение AnTuTu подтверждает наличие у смартфона Moto M Plus однокристальной системы MediaTek Helio P10: Смартфон Moto M Plus получит 4 ГБ ОЗУ

    15:051

    Хранилища Promise Pegasus3 Symply Edition оснащены интерфейсом Thunderbolt 3: Линейка Promise Pegasus3 Symply Edition включает три модели: Pegasus R4, Pegasus R6 и Pegasus R8

    14:3415

    В драйверах AMD замечено упоминание о новой 3D-карте серии Fury: Возможно, эта 3D-карта будет построена на GPU Vega 10

    14:152

    Опубликованы снимки, сделанные камерой Google Pixel XL: В основной камере Google Pixel XL используется датчик изображения Sony IMX378

    13:5620

    Новый вариант умных часов TAG Heuer Connected стоит $9900 : Умные часы TAG Heuer Connected работают под управлением Android Wear

    13:2711

    По оценке KGI, в 2017 году Apple может предложить ноутбук MacBook Pro с 32 ГБ ОЗУ: Решение будет зависеть от того, появится ли к тому моменту на рынке процессоры Intel Cannon Lake

    12:0838

    Sharp рассчитывает впервые за последние три года завершить год с прибылью: Чтобы выбраться из кризиса, Sharp пришлось пойти на сокращение рабочих мест и продажу части активов

    11:58

    Foxconn тестирует модуль беспроводной зарядки для смартфона iPhone 8: Источник добавляет, что решение о включении данного модуля в iPhone 8 пока не принято

    11:4257

    Broadcom относят к наиболее вероятным покупателям Brocade Communications: О продаже Brocade Communications может быть объявлено уже на этой неделе

    11:302

    Обновленный ноутбук Surface Book с процессором Intel Core i5 и SSD объемом 512 ГБ доступен за $1999 : Дискретной видеокарты у данной версии нет

    11:2612

    Apple приписывают намерение снизить стоимость подписки в Apple Music: Если слухи подтвердятся, то Apple Music сравняется по стоимости подписки с конкурирующим сервисом Music Unlimited

    11:0622

    Платформа Maxim hSensor с поддержкой ARM mbed предназначена для разработки носимых электронных устройств: Цена MAXREFDES100# — $150

    11:02

    Смартфон LeEco Le S3 с SoC Helio X20 и 4 ГБ будет предлагаться по цене $150: Китайский LeEco Le S3 оснащен однокристальной системой Helio X20, дисплеем неизвестной диагонали разрешением 1080р, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти

    10:395

    Смартфон Samsung Galaxy S7 Edge в цвете Blue Coral поступил в продажу раньше срока: Цвет Blue Coral смартфон позаимствовал у Samsung Galaxy Note7, поставки которого были прекращены

    10:2715

    Vivo подтвердила факт использования сдвоенной фронтальной камеры в смартфоне Vivo X9: Анонс новинок ожидается 17 ноября

    10:17

    Смартфону LG G6 приписывают фронтальную камеру со встроенным сканером радужной оболочки: В Galaxy Note7 на фронтальной панели располагались объектив фронтальной камеры и еще одна камера, которая занималась идентификацией пользователем по глазам

    10:048

    По подсчетам IDC, рынок планшетов за год сократился почти на 15%: Аналитики IDC подвели итоги третьего квартала 2016 года на рынке планшетов

    09:5313

    Microsoft назвала приложения, которые будут поддерживать контроллер Surface Dial: В продажу Surface Dial поступит 10 ноября по цене $100.

    09:48

    Представлен смартфон Meizu M5, оснащенный дисплеем диагональю 5,2 дюйма и камерой с быстрым автофокусом: Дактилоскопический датчик срабатывает за 0,2 с

    09:386

    Silicon Labs адресует разработчикам IoT набор Thunderboard Sense: Цена набора Thunderboard Sense (SLTB001A) — $36

    09:30

    Kingston увеличивает объем карт памяти microSDXC Class 10 UHS-I до 256 ГБ: В описании карточки производитель отмечает водонепроницаемость, соответствующую степени защиты IPX7

    09:103

    Плата для разработчиков FriendlyARM NanoPi S2 основана на микросхеме Samsung S5P4418: Плата FriendlyARM NanoPi S2 совместима с периферией для RaspberryPi

    08:551

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    ноябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018