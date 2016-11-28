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    28 ноября 2016

    К 2019 году китайские производители удвоят объем выпуска панелей AMOLED для смартфонов: В этом году китайские производители суммарно выпустят 2,4 млн панелей AMOLED

    17:5825

    Анонс смартфона Xiaomi Mi 5c может состояться 6 декабря: Одним из главных преимуществ аппарата должна стать цена, которая составит около $150

    17:048

    3D-карта Colorful iGame GTX 1080 Kudan занимает четыре слота: 3D-карта Colorful iGame GTX 1080 Kudan оснащена воздушной системой охлаждения и водоблоком

    16:0025

    В Австралии будет создан центр, специализирующийся на изготовлении имплантатов методом 3D-печати с использованием живых клеток: Опыт имплантации искусственных тканей, изготовленных методом печати с внедрением клеток пациента, вдохновляет

    15:3514

    Специалисты Panasonic создали дисплей IPS с контрастностью более 1 000 000:1 : Обычные панели IPS имеют контрастность в 600 меньше

    14:5851

    Стали известны цены на смартфоны OnePlus 3T в Европе: Покупатель может выбрать смартфон OnePlus 3T с 64 или 128 ГБ флэш-памяти

    14:423

    Смартфоны Microsoft Surface Phone и Apple iPhone будет выпускать один и тот же производитель, и это — не Foxconn: Производственный партнер Microsoft готов к пробному выпуску смартфонов Surface Phone

    13:5742

    Schott показала сверхтонкие гибкие защитные стекла: В экспозицию Schott на выставке C-Touch & Display 2016 вошли стекла толщиной от 70 до 350 мкм

    13:436

    Смартфон iQiyi MiGe M9 получил SoC Snapdragon 820 и 4 ГБ ОЗУ при цене $230: В плане дизайна устройство не стесняется подражать iPhone 6

    12:4016

    Распространение обновленной версии автопилота Tesla начнется в середине декабря: Новая версия Autopilot будет содержать не все обещанные производителем улучшения

    12:296

    Гарнитура дополненной реальности Magic Leap выйдет в 2018-2019 году: Устройство Magic Leap не стоит ждать даже в следующем году

    12:2712

    Смартфоном, который выдавали за Xiaomi Mi Mix Nano, может оказаться Zuk Edge: Если присмотреться, то видно, что смартфон с меньшими габаритами, не является безрамочным и сильно напоминает Zuk Edge

    12:212

    Завтра Samsung Electronics рассмотрит возможность разделения на две компании: Samsung Electronics может разделиться на две компании

    12:0126

    На выпуск карманного источника света для съемки Life Lite собрано $230 000 — в семь раз больше, чем намечалось: Источник света для съемки Life Lite оснащен интерфейсом Bluetooth

    12:003

    Провал смартфона LG G5 стоил компании $67 млн. LG G6 получит съемный аккумулятор : LG Electronics отказывается от комментариев

    11:5221

    У новых ноутбуков Apple MacBook Pro обнаружены проблемы с графической подсистемой: Ноутбуки Apple MacBook Pro нового поколения имеют серьёзные проблемы

    11:3864

    Пульт для голосового управления экшн-камерами GoPro предлагается за $80: Что касается водонепроницаемости, то производитель обеспечивает стабильную работу устройства на глубине до 5 м

    11:311

    В Японии начались испытания «гибридной солнечной панели», вырабатывающей электричество и теплую воду: Тестовая установка включает 140 панелей

    11:2717

    Смартфон Meizu M5 Note будет доступен в трёх модификациях: Смартфон Meizu M5 Note будет достаточно тяжёлым

    11:13

    Смартфон Zuk Edge представят на следующей неделе. Опубликована новая фотография: Конкретная дата пока не сообщается

    10:57

    Цена на полный комплект HP Elite x3 временно снижена на $462: Предложение заканчивается сегодня

    10:473

    Xiaomi обещает улучшить работу камеры в MIUI 9: Xiaomi обещает улучшить родное приложение камеры, которое позволит вам делать более качественные фотографии и видеоролики

    10:235

    Продажи Meizu M3 Note превысили 20 млн смартфонов. Meizu M5 Note представят 6 декабря: Meizu M5 Note должен продаваться по цене от $130

    10:112

    Google предлагает американцам четыре месяца бесплатного сервиса Play Music: Для жителей стран СНГ действует традиционное предложение

    10:00

    Стала известна причина отсрочки старта продаж фотокамеры Fujifilm X-A3: Fujifilm X-A3 подвели петли откидного экрана

    07:304

    Старший процессор AMD Zen стоимостью $500 сможет противостоять вдвое более дорогим Intel Core i7-6900K и Core i7-5960X: Процессоры AMD Zen стартуют со $150

    07:00111

    Antec A30, A40 Pro, C40 и C400 — недорогие процессорные охладители башенного типа: Рекомендованная стоимость новинок варьируется в пределах 14 до 40 евро

    00:206

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