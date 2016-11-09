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    9 ноября 2016

    Merck и Idemitsu Kosan договорились использовать запатентованные разработки друг друга, касающиеся материалов OLED: Merck и Idemitsu Kosan намерены продолжить переговоры, рассчитывая расширить область сотрудничества

    21:003

    Опора SilverStone SST-ARM23BS-L подходит для мониторов с экранами размером до 32 дюймов: Рекомендованная производителем розничная цена SilverStone SST-ARM23BS-L равна 115 евро

    20:405

    Смартфон Bluboo Edge с изогнутым экраном и датчиком ЧСС будет представлен завтра: Корпус смартфона Bluboo Edge изготовлен по технологии NMT

    20:3014

    Появилось первое изображение камеры Nikon D5600, названа ее цена: Анонс камеры Nikon D5600 ожидается в недалеком будущем

    20:1512

    По данным Digitimes Research, в 2019 году Samsung Electronics начнет выпуск телевизоров QLED: В телевизорах Samsung SUHD воплощена технология QDEF

    19:3243

    TSMC выделяет 4,91 млрд долларов на расширение производственных мощностей: TSMC лидирует на рынке контрактного производства полупроводниковой продукции

    18:539

    GoPro отзывает дроны Karma: Причиной отзыва названо непроизвольное выключение питания доронов

    17:306

    Опора SilverStone SST-ARM23BS рассчитана на два монитора с экранами размером до 24 дюймов по диагонали: Конструкция SST-ARM23BS позволяет поворачивать каждый из двух мониторов независимо

    15:4422

    Двум моделям смартфона Samsung Galaxy S8 прочат изогнутые дисплеи диагональю 5,7 и 6,2 дюйма: Samsung Galaxy S8 получит большой дисплей, чтобы привлечь внимание поклонников линейки Galaxy Note

    13:2255

    Apple начала продажи подержанных iPhone 6S и iPhone 6S Plus с годовой гарантией: 16-гигабайтную версию iPhone 6S можно приобрести за $449

    12:4477

    Появилось изображение серебристого варианта камеры Canon EOS Rebel T6 (EOS 1300D): В продаже серебристый вариант камеры Canon EOS Rebel T6 (EOS 1300D) появится до конца года

    12:1513

    Hyperloop One представила концепт скоростной транспортной системы в ОАЭ: Разработчики показали концепт-арты порталов и «гиперподов» (Hyperpods), в которых и будут перемещаться пассажиры

    12:0727

    Метаматериалы позволяют обойтись в микроэлектронных приборах без полупроводников: Исследователи видят в своей разработке параллели с электронными лампами

    11:397

    Apple за год вложит $4 млрд в дисплеи OLED для новых iPhone: Информацию раскопала инвестиционная фирма J.P. Morgan

    11:1573

    SK Hynix начинает серийный выпуск 48-слойной флэш-памяти 3D-NAND: Объем производства NAND компанией SK Hynix в результате освоения выпуска новой продукции более чем удвоится

    11:137

    Владельцы электромобилей Tesla, купленных после 1 января 2017, будут платить за пользование зарядными станциями Supercharger: Те, кто купят машины Tesla после 1 января 2017, будут ежегодно получать на Supercharger до 400 кВт•ч, которых хватит примерно на 1600 км

    10:5571

    Смартфон OnePlus 3T должен быть анонсирован 15 ноября: Любители теорий заговора начали размышлять на тему того, что могут означать буква Т и цифра 7 на рекламное изображении

    10:315

    Клавиатура Roccat Suora FX поддерживает цветовую дифференциацию клавиш для различных игр: Клавиатура Roccat Suora FX получила металлическое шасси и механические переключатели

    10:2612

    Наушники Xiaomi Piston Pro оценены в $22: Корпус наушников изготовлен из анодированного алюминиевого сплава, наушники находятся в ушной раковине под углом 45° к горизонту

    10:0513

    В YouTube добавлена поддержка HDR: На обычных устройствах вывода изображения HDR-ролики будут воспроизводиться в стандартном формате SDR

    09:4515

    Twitter может продать Vine за $10 млн: Сумма сделки, по словам одного источника, не превысит 10 млн долларов

    09:23

    Анонсирован игровой монитор Benq Zowie XL2540 с кадровой частотой 240 Гц: Benq Zowie XL2540 оснащен контроллером S Switch для быстрого доступа к настройкам и предустановкам

    09:2018

    Подставка для наушников Sharkoon X-Rest 7.1 поддерживает окружающее звучание: Подставка Sharkoon X-Rest 7.1 может заменить внешний ЦАП

    09:11

    Reeven Koios — компьютерный корпус с горизонтальным расположением системной платы и еще парой нестандартных решений: Reeven Koios оснащен тремя акриловыми окошками

    08:503

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