  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    27 ноября 2016

    Кадровая частота монитора AOC Agon AG251FZ достигает 240 Гц: AOC Agon AG251FZ оценен в $560

    23:2518

    «Живые фото», сделанные посредством смартфонов Apple iPhone, хранят геоданные без спроса : Функция Apple Live Photos раскрывает конфиденциальную информацию

    17:0744

    SpaceX запустит в космос первый в своём роде спутник для отслеживания водных поверхностей Земли: NASA создала спутник для отслеживания водоёмов

    16:2847

    ZTE выпустит необычный безрамочный слайдер Nubia со сменными панелями: Задняя панель устройства может сдвигаться, как у слайдера, когда пользователь хочет сделать снимок на фронтальную камеру

    13:3927

    В следующем году Intel выпустит две модели микрокомпьютера Compute Stick на базе процессоров Apollo Lake: Будет две модели Compute Stick: с 2 ГБ ОЗУ и eMMC объемом 32 ГБ, а также версия с 4 ГБ ОЗУ и модулем eMMC объемом 64 ГБ

    13:308

    Новый вариант беззеркальной камеры Sony α6000 появится на японском рынке 2 декабря: Беззеркальная камера Sony α6000 формата APS-C была представлена в феврале 2014 года

    13:2214

    В будущем году выйдет новая версия электромобиля BMW i3 с более емкой аккумуляторной батареей: В BMW сомневаются в целесообразности ускорения разработки следующих моделей электромобилей

    13:047

    Смартфон Huawei P9 существенно подешевел : Магазин Oppomart снизил цену на базовую версию устройства с $599 до $399

    12:5117

    Конфигурация NAS Thecus N6850Plus включает процессор Intel Xeon E3-1225 и 4 ГБ памяти DDR3: Максимальный объем хранилища Thecus N6850Plus — 60 ТБ

    12:515

    Xiaomi Mi6, который ожидается в марте, должен первым среди китайских смартфонов получить SoC Snapdragon 835: Аналитик добавил, что первым смартфоном на мировом рынке, который оснастят данной SoC, станет Samsung Galaxy S8

    12:33

    Смартфон Vivo Y66 готовится к выпуску: Vivo Y66 оснащен экраном диагональю 5,5 дюйма

    12:25

    SoC Snapdragon 835 будет работать на частоте до 3 ГГц и поддерживать дисплеи разрешением до 4К: Первый процессорный кластер будет работать на частоте до 3 ГГц, а второй — до 2,4 ГГц

    12:1015

    Видеокарта HIS Radeon RX 460 Slim-iCooler OC не займет много места в корпусе ПК: GPU HIS Radeon RX 460 Slim-iCooler OC даже немного разогнан — на 20 МГц

    10:457

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    ноябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018