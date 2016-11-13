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    13 ноября 2016

    Cardtek и NXP хотят совместно внедрять платежную систему для носимых устройств: По прогнозу CCS Insight, в 2020 году в мире будет 411 млн носимых электронных устройства

    20:508

    Nanya Technology инвестирует в Micron, получив в обмен 5% акций и доступ к передовым технологиям: Это будет способствовать развитию Nanya Technology в долгосрочной перспективе

    20:401

    Fairhair Alliance и ZigBee Alliance подписали соглашение о взаимодействии: Соглашение поможет Fairhair Alliance и ZigBee Alliance разрабатывать решения для умных зданий

    20:321

    В Compal опасаются нехватки панелей для ноутбуков в следующем полугодии: Спрос на ноутбуки начал оживляться в этом полугодии

    20:1612

    Yeolight будет выпускать настольные лампы, используя панели OLED производства LG Display: У Yeolight есть собственное производство 2,5G, предназначенное для выпуска осветительных панелей OLED

    19:524

    C помощью Icy Dock MB994IPO-3SB в отсеке типоразмера 5,25 дюйма можно разместить оптический привод и два накопителя типоразмера 2,5 дюйма: Интересной особенностью Icy Dock MB994IPO-3SB является монтаж оптического накопителя в съемный металлический лоток

    18:508

    Начались продажи наборов на платформе Intel Joule для разработчиков: В наборы, помимо модулей, входит плата расширения, карточка microSD, две антенны Wi-Fi, радиатор и крепление

    18:005

    При определённых условиях Apple Pay выходит в пятёрку самых распространённых онлайновых платёжных сервисов: Apple Pay поддерживается 1323 сайтами

    16:5950

    Консоль PlayStation 4 Pro очень легко разобрать: Приставка PS4 Pro заработала у iFixit восемь баллов

    16:4812

    Устройство eMagin BlazeSpark превращает смартфон в прибор ночного видения : Датой начала поставок eMagin BlazeSpark названо 5 декабря

    15:304

    Новый мини-ПК ECS Liva Z получит 10-ваттный процессор Intel Apollo Lake: Новый мини-ПК ECS Liva Z оснастят портом USB-C

    15:252

    По мнению Macronix, новая подсистема памяти OctaBus с небольшим количеством выводов хорошо подходит для IoT и автомобильной электроники: Подсистема памяти Macronix OctaBus будет предложена в трех основных линейках продукции

    15:19

    Потребительский прибор ночного видения eMagin BlazeTorch стоит $999: Прибор eMagin BlazeTorch позволяет вести видеосъемку с записью на карту памяти формата SD объемом до 128 ГБ

    14:2825

    Компания Dos Owls собирает средства на выпуск проектора ODIN2: Хотя до окончания сбора средств остается еще 17 дней, его уже можно назвать успешным

    14:102

    Процессор Intel Core i3-7350K (Kaby Lake) предназначен для любителей разгона: Максимальная частота Intel Core i3-7350K названа равной 4,2 ГГц

    13:2524

    Samsung стимулирует разработку приложений для ОС Tizen: Компания Samsung Electronics анонсировала программу Tizen Mobile App Incentive Program

    13:1619

    Устройство Freedrum позволит играть на барабанах, не имея самих барабанов: Встроенные во Freedrum датчики позволяют устройству точно знать, по какому из барабанов или тарелок вы бьете

    12:157

    Носимый дисплей Vufine+ имеет разрешение 960 х 540 пикселей: Дисплей Vufine+ может подключаться к очень широкому кругу устройств

    12:068

    Новые датчики изображения OmniVision появятся в смартфонах в первом квартале 2017: Пиксели в новых датчиках будут расположены таким образом, чтобы захватывать больше света и снижать количество шумов

    12:031

    Ошибка «убила» некоторых пользователей Facebook: В числе пострадавших оказался Марк Цукерберг

    11:474

    Безрамочный iPad могут представить в марте 2017: Как ожидается, нам представят обновленные модели с диагоналями дисплеев 9,7 и 12,9 дюйма, а также совершенно новый безрамочный планшет с экраном диагональю 10,9 дюйма

    11:2784

    По данным Barclays, производство наушников Apple AirPods начнется только в декабре: На сайте Apple говорится о том, что AirPods поступят в продажу в ближайшее время

    11:1478

    Смартфон OnePlus 3 получит ОС Android 7.0 до конца года: OnePlus работает над обновлением Android 7.0 для своего флагмана

    08:00

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