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    21 ноября 2016

    Nikon отзывает небольшое количество объективов AF-S Nikkor 24-70mm F/2.8E ED VR: Серийные номера отзываемых экземпляров перечислены на сайте производителя

    21:0510

    Для карт памяти SD придумали новый класс скорости: Первым определен класс App Performance Class 1 или A1

    20:2220

    Специалистами JDI создан жидкокристаллический дисплей с плотностью 651 пиксель на дюйм для гарнитур виртуальной реальности: Высокая плотность делает неразличимыми отдельные пиксели

    20:0810

    MediaTek UltraCast — технология потокового вещания видео 4K по беспроводному подключению: Поддержка UltraCast скоро появится в чипсетах MediaTek Helio

    19:475

    Для смартфона Galaxy S8 компания Samsung выпустит чехлы Protective Cover, обшитые алькантарой: Samsung расширит ассортимент фирменных аксессуаров для своих флагманских смартфонов

    19:4631

    Аналитики IDC прогнозируют, что рынок восстановленных смартфонов в 2020 году составит 222,6 млн штук: В 2015 году рынок восстановленных смартфонов составил 81,3 млн штук

    19:355

    Серверный процессор Intel Xeon E5-2699 V5 будет иметь 32 ядра: CPU Intel Xeon E5-2699 V5 поставит рекорд по количеству ядер для решений Intel

    19:2216

    Смартфоны Samsung Galaxy S в будущем могут использовать технологии Harman: Samsung воспользуется технологиями Harman при создании своих смартфонов

    18:5616

    MACOM покупает компанию AppliedMicro за 770 млн долларов: В течение 100 дней после завершения сделки MACOM планирует избавиться от направления AppliedMicro Compute

    17:30

    MSI комплектует системные платы X99A Gaming Pro Carbon твердотельными накопителями Intel 600p объемом 256 ГБ: Россия значится в числе стран, на которые распространяется действие акции

    17:0512

    Система охлаждения 3D-карты PowerColor Radeon RX 470 Red Dragon V2 включает только один вентилятор: PowerColor Radeon RX 470 Red Dragon V2 стала упрощенной версией модели Radeon RX 470 Red Dragon

    16:401

    Как оказалось, отзыв смартфонов Galaxy Note7 не повредил образу Samsung в США: Интерес к смартфонам Samsung даже несколько выше у тех, кто знает об отзыве

    16:3941

    Тестирование контактных линз с автофокусом откладывается: В этом году тестирование контактных линз с автофокусом точное не начнется

    16:125

    Смартфоны Moto Z Droid и Moto Z Force Droid начали получать обновление до Android 7.0: Смартфоны Moto Z Droid и Moto Z Force Droid обновляются до Android Nougat

    16:08

    ПО Facebook всё ещё снижает автономность смартфонов: ПО Facebook снова уличили в излишней прожорливости

    15:378

    «Космос 360»: на МКС начали записывать панорамные видеоролики: Видеоролики записаны в разрешении до 4К, для их воспроизведения в панорамном режиме необходимо использовать совместимый браузер

    15:365

    Symantec покупает LifeLock за 2,3 млрд долларов: Symantec рассчитывает оплатить покупку имеющимися средствами и новым займом

    15:29

    Смартфоны Apple iPhone отказывают гораздо чаще, чем смартфоны с ОС Android: В минувшем квартале приложения завершались с ошибкой на 65% устройств с iOS и на 25% устройств с Android

    15:1160

    Игру Doom запустили на дисплее панели Touch Bar нового ноутбука Apple MacBook Pro: Игру Doom можно запустить на панели Apple Touch Bar

    14:5915

    В микроволновой печке Hotpoint Chef Plus нашла применение фирменная технология Dynamic Crisp : Микроволновая печка Hotpoint Chef Plus оснащена грилем

    14:563

    Функция tap-to-pay появится в умных часах на платформе Google Android Wear: Google отстает от Apple и Samsung в использовании носимой электроники для совершения платежей

    14:203

    Слухи приписывают HTC намерение избавиться от бизнеса по производству смартфонов: HTC может продать мобильный бизнес

    13:436

    Мини-компьютеры ASRock Beebox-S переведены на процессоры Intel Core седьмого поколения: В ASRock Beebox-S теперь используются CPU Intel Core i3-7100U и Core i5-7200U

    13:253

    Старшая версия смартфона Zuk Edge будет располагать 6 ГБ ОЗУ: Смартфон Zuk Edge заработал в AnTuTu 160 000 баллов

    12:59

    Tesla показала, каким видят мир электромобили компании: В ролике видно, что при обнаружении пешеходов автомобиль снижает скорость, будучи готовым к различным вариантам развития событий

    12:4133

    HTC поможет развитию рынка виртуальной реальности в Китае : HTC и правительство Шэньчжэня создали НИИ China VR Research Institute

    12:40

    Gionee M2017 – смартфон с экраном 2K и аккумуляторной батареей емкостью 7000 мА·ч: Gionee M2017 оснащен 6 ГБ ОЗУ и флэш-памятью объемом 128 ГБ

    12:205

    Huawei рассчитывает в 2017 году увеличить доли сразу на трех рынках: смартфонов, планшетов и ноутбуков: На рынке смартфонов Huawei планирует наступать сразу в нескольких направлениях

    12:02

    Apple починит смартфоны iPhone 6s, которые самопроизвольно отключаются. В этот раз бесплатно:

    11:5822

    Protruly выпустит первые смартфоны, которые оснащены камерами с углом обзора 360°: Protruly готовит к выпуску два смартфона с панорамными камерами

    11:493

    Тайваньские производители ожидают, что повышенный спрос на ноутбуки сохранится и в следующем квартале: Этому способствует успех новых моделей Apple MacBook Pro

    11:391

    Чертеж дает представление о том, как будет выглядеть грядущий флагманский смартфон Meizu Pro 7: Meizu Pro 7 приписывают SoC Samsung Exynos 8890 и MediaTek Helio X30

    11:30

    Искусственный интеллект Google DeepMind стал быстрее: В игре Labryinth программа DeepMind приближается к лучшим игрокам

    11:211

    Крупнейший тайваньский промышленный конгломерат рассматривает возможность открытия новых заводов в США: Изменение экономических условий может сделать размещение производств в США оправданным

    11:064

    Опубликованы фотографии смартфона Xiaomi Mi Mix в белом цвете: Следующие фотографии подтверждают, что в ближайшее время в продаже появится белый смартфон

    10:452

    Новый смартфон Meizu с SoC MediaTek Helio представят 30 ноября: Речь будет идти об улучшенной версии Meizu M5

    10:31

    Экран смартфона Huawei Mate 9 гнется, но не трескается: Дисплей Huawei Mate 9 на самом деле является не настолько хрупким, как может показаться на первый взгляд.

    10:2410

    Семейный робот Jibo поступит в продажу только в 2017 году: На исправление ошибок уйдет еще несколько недель/месяцев

    09:575

    McLaren действительно обсуждала с Apple возможность сотрудничества: В прошлом году McLaren выпустила всего 1654 машины, но стоимость некоторых превышает 1 млн долларов

    09:4816

    Производитель называет Vernee Apollo первым смартфоном с SoC MediaTek, который подходит для VR: Свежие данные, указывают на то, что Vernee Apollo, наконец, поступит в продажу в конце текущего месяца

    09:343

    Китайская подделка наушников AirPods появилась в продаже раньше оригинала: Китайскую подделку AirPods можно приобрести по цене от $18, при этом оригинальные наушники Apple будут стоить $159

    09:2420

    Защищенный телефон Vkworld Stone V3 Max будет предлагаться за $53: Vkworld Stone V3 Max отличается прорезиненным корпусом и степенью защиты IP68

    08:302

    Мобильный ПК Samsung Chromebook Pro может получить поддержку функции Wake on Voice: Хромбуки научатся просыпаться от голосовой команды

    08:00

    Старший из новых ноутбуков Apple MacBook Pro тоже совершенно непригоден к ремонту: В новых MacBook Pro нельзя заменить даже клавиатуру

    07:3047

    Apple специально ограничила скорость модема Qualcomm в некоторых смартфонах iPhone, чтобы сравнять результаты с модемом Intel: Модемы Qualcomm в смартфонах Apple работают вполсилы

    07:0017

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