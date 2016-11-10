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    10 ноября 2016

    Продажи смартфонов Huawei P9 превысили 9 миллионов: Huawei P9 демонстрирует отличные результаты продаж

    22:3015

    Смартфон Cubot Cheetah 2 получил порт USB 2.0 Type-C: Смартфон Cubot Cheetah 2 работает под управлением ОС Android 6.0

    21:483

    Опубликованы изображения четырех материнских плат Supermicro на чипсетах Intel серии 200: Новинки появились на сайте SuperO, скорее всего, по недосмотру, ведь используемые в них чипсеты еще не представлены официально

    21:1041

    Опробовать Android 7.0 на смартфонах Samsung Galaxy S7 и S7 Edge можно уже сейчас: Смартфоны Samsung Galaxy S7 и S7 Edge получили Android 7.0 в рамках программы Galaxy Beta Program

    20:1450

    Монитор Acer BE270U оценили в $500: Монитор Acer BE270U получит тонкие рамки

    19:564

    Производитель называет Chipolo Plus «самым громким Bluetooth-трекером»: Источник питания Chipolo Plus является несменным

    19:47

    Intel уже приступила к тестированию процессоров Skylake-X и Kaby Lake-X. Их выход ожидается во второй половине 2017 года: Новые процессоры Intel HEDT выйдут примерно через год

    19:195

    Графический процессор видеокарты Galax GeForce GTX 1060 HOF удалось разогнать до частоты 2885 МГц: Видеокарта GeForce GTX 1060 позволила установить новый рекорд

    18:396

    Чипсеты Intel серии 300 получат встроенную поддержку Wi-Fi и USB 3.1: Выпуск чипсетов Intel серии 300 ожидается в конце 2017 года

    18:3031

    В Китае взорвался еще один смартфон iPhone 7 Plus : На фотографиях хорошо видно, что смартфон не подлежит ремонту

    18:2377

    На опоре SilverStone SST-ARM24BS мониторы располагаются друг над другом: Рекомендованная производителем розничная цена SilverStone SST-ARM23BS-L равна 115 евро

    18:201

    ZTE готовит к выпуску смартфон BV0800 под управлением Android 7.0: ZTE BV0800 построен на SoC Qualcomm Snapdragon 430

    17:55

    За год доход Kodak уменьшился на 11%, но компания завершила третий квартал 2016 года с прибылью: По итогам квартала в распоряжении Kodak было 489 млн долларов

    15:123

    Japan Display сокращает 30% штата: Полугодие завершилось для Japan Display операционными потерями в размере 2,2 млрд иен

    14:4134

    В квартальном отчете Nikon сказано о необходимости немедленно пересмотреть представления, определяющие среднесрочное планирование: Финансовые показатели Nikon за год существенно ухудшились

    13:239

    E Ink и Japan Display сформировали стратегический союз: В Japan Display рассчитывают использовать в электрофоретических дисплеях свои разработки, освоенные в жидкокристаллических дисплеях

    12:339

    Опубликованы изображения смартфона Samsung Galaxy X со сгибающимся экраном: Шарнирное соединение навевает мысли о ноутбуке Surface Book

    11:3152

    Представлена цифровая зеркальная камера Nikon D5600: Камера Nikon D5600 поддерживает SnapBridge

    11:2521

    Опубликованы снимки с эффектным размытием заднего фона, сделанные фронтальной камерой смартфона Vivo X9: Анонс смартфонов ожидается 17 ноября

    11:157

    Faraday Future делает громкие заявления, обещая заново изобрести колесо: Напомним, компания испытывает финансовые сложности и задерживает выплаты кредиторам

    10:5729

    Панель ввода-вывода SilverStone FP59 устанавливается в отсек типоразмера 5,25 дюйма: Панель ввода-вывода SilverStone FP59 оснащена дисплеем для отслеживания напряжения и тока

    10:493

    В блоках питания EVGA SuperNOVA G3 снижен уровень пульсаций выходных напряжений: БП EVGA SuperNOVA G3 получили модульную конструкцию и сертификат 80 Plus Gold

    10:364

    Эван Блэсс утверждает, что Samsung работает над Galaxy Note8: Инсайдер подтвердил модельные номера смартфонов Samsung Galaxy S8 и факт разработки Galaxy Note8

    10:3319

    В продажу поступает VR-гарнитура Daydream View. В Google Play появилось приложение YouTube VR: В этом приложении вы сможете просматривать панорамные видеоролики, снятые на камеры с углом обзора 360°

    10:201

    Смартфон Doogee Y6 Max 3D оснащен стереоскопическим дисплеем диагональю 6,5 дюйма: Doogee Y6 Max 3D построен на SoC Mediatek MT6750T

    10:004

    Новые MacBook Pro за первые пять дней принесли в 4 раза больше дохода, чем Microsoft Surface Book за весь год: Всего за несколько дней MacBook Pro продались лучше, чем любой другой ноутбук в этом году

    09:5054

    Tesla построит Gigafactory 2 в Европе: В течение довольно сжатого срока темпы производства вырастут со 100 тыс. до 600 тыс. машин в год

    09:3225

    Одноплатный ПК Orange Pi PC 2 предлагается за $20: На ПК Orange Pi PC 2 можно установить образы Android 4.4, Ubuntu, Debian, Banana Pi и Raspberry Pi

    09:216

    Характеристики смартфонов Vivo X9 и X9 Plus подтверждены в очередной раз, старшая модель получила экран 5,88 дюйма: Система основной камеры смартфонов Vivo X9 и X9 Plus представлена двумя датчиками разрешением 20 и 8 Мп

    09:152

    UMi Plus E — первый смартфон с SoC Helio P20 и 6 ГБ ОЗУ, который оценен в $199: Емкость аккумулятора составляет 4000 мА•ч, смартфон поддерживает технологию быстрой зарядки PE+ Quick Charging

    09:049

    AOC Agon AG352QCX — игровой монитор с изогнутым экраном диагональю 35 дюймов и кадровой частотой 200 Гц: AOC Agon AG352QCX оценен в 800 евро

    08:308

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