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    15 ноября 2016

    SilverStone EP06 превращает порт USB-C в порт USB-A и видеовыход VGA, сохраняя доступ к USB-C: Цена SilverStone EP06 равна 32,30 евро

    23:108

    Разрешение промышленного 3D-принтера EnvisionTEC Vector Hi-Res 3SP — 60 мкм: Принтер совместим с расходными материалами ABS Tough, ABS Hi-Impact, E-Glass и E-Tool

    23:002

    Недорогой смартфон Doogee X9 Mini получил металлическую окантовку и датчик отпечатков: Смартфон Doogee X9 Mini поставляется с прошивкой на базе Android 6.0

    21:164

    Видеокарта Inno3D GeForce GTX 1070 Gaming OC получила новую систему охлаждения с крупными вентиляторами: Inno3D представила две карты GeForce GTX 1070

    19:30

    Iogear выпускает первую в отрасли стыковочную станцию с функцией KVM и интерфейсом Thunderbolt 2 : Цена устройства — $400

    19:236

    Принята спецификация LoRaWAN 1.0.2: Технология LoRaWAN предназначена для интернета вещей

    19:041

    Google хочет приобщить школьников к технологиям виртуальной реальности: Google покажет учителям, как использовать виртуальную реальность в обучающем процессе

    19:0311

    Армия обороны Израиля работает над медицинским трекером для солдат: Военных Израиля обеспечат специальными трекерами активности

    18:463

    Microchip представляет новое поколение восьмиразрядных микроконтроллеров tinyAVR с независимыми периферийными блоками: Новое поколение открыли модели Microchip ATtiny817, ATtiny816, ATtiny814 и ATtiny417

    18:375

    Apple предлагает купить за $300 книгу Designed by Apple in California с фотографиями её устройств: Apple выпустила книгу Designed by Apple in California

    18:2647

    Представлен жесткий диск Seagate IronWolf Pro объемом 10 ТБ: На накопители IronWolf Pro распространяется действие плана обслуживания Seagate Rescue

    17:5919

    По словам производителя, MSI Trident — самый маленький игровой настольный ПК VR Ready: В конфигурацию Trident входит процессор Intel Core i7-6700 или i5-6400

    17:425

    Смартфону Samsung Galaxy A7 нового поколения приписывают защиту от воды: Samsung начнёт наделять защитой от воды среднебюджетные смартфоны

    17:365

    Сервисом Skype в браузере теперь можно воспользоваться, не имея учётной записи: Microsoft сделала Skype доступным без регистрации

    17:233

    Продажи ремешков Toms для часов Apple Watch обеспечат электроэнергией жителей Африки: Toms предлагает купить ремешок для часов Apple Watch и таким образом помочь жителям Африки

    17:0225

    HP Z2 Mini — первая рабочая станция в формате мини-ПК: Мини-ПК HP Z2 Mini может оснащаться процессорами Xeon E3-1200v5

    16:4026

    Британские ученые выяснили, что светодиодные лампы меньше привлекают насекомых: Исследование Бристольского университета может помочь в борьбе с заболеваниями, которые переносят насекомые

    16:3620

    Из-за удорожания компонентов Asus сконцентрируется на дорогих мобильных ПК: Asus уменьшит производство недорогих ноутбуков

    16:084

    JOLED начнет поставлять образцы панелей OLED, изготовленных методом печати, в следующем полугодии: Технология печати позволяет существенно снизить себестоимость производства панелей OLED

    15:575

    Разработчик ПО для самоуправляемых автомобилей AImotive готов к продаже: Система, создаваемая AImotive, должна быть полностью готова в ближайшие два года

    15:41

    Смартфон Gionee S9 доступен в чёрном варианте, копирующем цвет Jet Black у iPhone 7: Смартфон Gionee S9 оценили в $365

    15:1535

    По прогнозу Ericsson, к 2022 году в интернете будет 29 млрд устройств, включая 18 млрд устройств IoT : Трафик мобильного видео все быстрее опережает другие типы трафика

    15:131

    В активе смартфона Meizu M5 Note будет дисплей Full HD и 3 ГБ ОЗУ: Смартфон Meizu M5 Note — почти копия предшественника

    14:511

    В продаже замечен серебристый вариант объектива Mitakon Speedmaster 25mm f/0.95 для камер системы Micro Four Thirds: Цена объектива Mitakon Speedmaster 25mm f/0.95 — $380

    13:126

    IBM и Nvidia смогли ускорить глубокое обучение нейронных сетей: Секрет ускорения — в ПО IBM PowerAI Software Toolkit и интерфейсе Nvidia NVLink

    12:516

    Смартфон Vivo V5: экран HD, бюджетная платформа, ЦАП AK4376 и 20-мегапиксельная камера: Смартфон Vivo V5 оценили в 265 долларов

    11:2710

    В однокристальной системе Socionext SC2A11A интегрировано 24 ядра ARM Cortex-A53: Однокристальная система Socionext SC2A11A предназначена для серверов

    11:1511

    Кроссовки Nike HyperAdapt 1.0 с функцией автоматической шнуровки оценены в $720: В конце декабря кроссовки появятся в магазинах Nike в различных городах

    11:1130

    Всем пользователям WhatsApp стали доступны видеозвонки: Разработчики поблагодарили всех за использование WhatsApp

    11:0013

    Платёжный сервис Apple Pay отныне можно использовать для пожертвований различным некоммерческим организациям: Посредством Apple Pay можно легко сделать пожертвование

    10:5810

    Google приобрела компанию Undecidable Labs, основанную бывшим инженером Apple: Undecidable Labs перешла под крыло Google

    10:4813

    По данным KGI, спрос на iPhone 7 начал снижаться через два месяца после выхода: Поставки iPhone 7 и iPhone 7 Plus в ноябре-декабре снизятся на 5-15%

    10:3042

    Мини-ПК Voyo V1 получил процессоры поколения Intel Apollo Lake: Мини-ПК Voyo V1 оснащен активным охлаждением

    10:305

    Apple тестировала сенсорные дисплеи на компьютерах Mac, но отказалась от этой идеи: «Вы можете себе представить, как дотянуться до всех частей экрана на 27-дюймовом iMac? Это просто абсурд»

    10:1548

    Apple тестирует умные очки дополненной реальности, которые будут работать в связке с iPhone: Apple связалась с потенциальными поставщиками комплектующих для нового проекта, заказав небольшую партию крошечных дисплеев

    10:1023

    Huawei рассказала, почему компания отказалась от предложения производить смартфоны Google Pixel и Pixel XL: В данный момент Huawei не воспринимает Google как конкурента

    10:047

    Планшет Teclast Tbook 16 Power получил ОЗУ объемом 8 ГБ: Планшет Teclast Tbook 16 Power базируется на SoC Intel Atom x7-Z8750

    09:2613

    Samsung работает над голографическими телевизорами, для которых не понадобятся 3D-очки: Система была запатентована в начале этого года

    09:1615

    Matrix PowerWatch — трекер активности, который никогда не придётся заряжать: Трекер активности Matrix PowerWatch заряжается от тепла человеческого тела

    09:007

    Первые изображения смартфона Motorola Droid Turbo 3 показывают необычный, но не факт что реальный смартфон: Смартфон Motorola Droid Turbo 3 может оказаться похожим на модель Droid Razr

    08:309

    Безрамочный смартфон Meizu Pro 7 может получить SoC Kirin 960 и датчик изображения Sony IMX386: Анонс устройства ожидается 24 декабря

    08:1810

    Deepcool Neptwin White — процессорный охладитель, который за четыре года изменил только цвет: Кулер Deepcool Neptwin White действительно белый

    08:154

    Microsoft запатентовала более доступную версию сенсорного стола Surface : Вопрос в том, доберется ли устройство до прилавков магазинов

    08:04

    Защищенный смартфон Vphone M3 оценен в $119: По словам производителя, Vphone M3 является пыле- и водонепроницаемым, устойчивым к ударам, царапинам, высокой температуре и обледенению

    07:47

    Гарнитура виртуальной реальности Huawei VR оценивается в $90: Шлем Huawei VR представлен повторно

    07:45

    Представлен смартфон Huawei Mate 9 Pro: Смартфон Huawei Mate 9 Pro, скорее всего, не выйдет за пределы Китая

    07:203

    Музыкальный сервис Google Play Music изменился внешне и стал умнее: Google ощутимо переработала сервис Play Music

    07:001

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