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    3 ноября 2016

    Представлен смартфон Huawei Mate 9 : Смартфон Huawei Mate 9 с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ стоит 699 евро

    18:3445

    Раскладной смартфон ZTE Cymbal-T оценен в $100: Смартфон ZTE Cymbal-T оснащен дисплеем размером 3,5 дюйма по диагонали

    16:1522

    Nokia завершила приобретение Alcatel-Lucent, выкупив все её акции: Alcatel-Lucent теперь полностью принадлежит Nokia

    15:5418

    Разветвитель EIZO Rugged Solutions Hydra 1004 имеет один вход 3G-SDI и четыре выхода: Активный разветвитель EIZO Rugged Solutions Hydra 1004 восстанавливает параметры сигнала

    15:523

    В смартфоне Meizu Pro 6s улучшили камеру, аккумулятор и снизили стоимость: Представлен смартфон Meizu Pro 6s

    15:3711

    Доли Asustek Computer и Gigabyte Technology на рынке системных плат продолжают расти за счет мелких участников: На Asustek Computer и Gigabyte Technology приходится более половины всех поставок системных плат

    15:14

    Выручка и поставки продукции Qualcomm снизились, но прибыль выросла: Qualcomm отчиталась за четвёртый квартал 2016 финансового года и весь год в целом

    15:053

    Мобильная видеокарта GeForce GTX 1050 Ti будет производительнее и GTX 970M, и своего же настольного аналога : Мобильная видеокарта GeForce GTX 1050 Ti будет достаточно производительной

    14:3113

    Инженерный экземпляр некоего процессора AMD Zen опередил в тесте Blender десятиядерный CPU Core i7-6950X: Инженерный экземпляр некоего процессора AMD Zen показал отличный результат в тесте Blender

    14:11114

    TAG Heuer открывает офис в Кремниевой долине, поближе к разработчикам умных часов: Швейцарский производитель часов делает ставку на сотрудничество с Google и Intel

    14:081

    Dell дразнит устройством, очень похожим на моноблок Microsoft Surface Studio: Dell выпустит свою версию моноблока Microsoft Surface Studio

    13:343

    Трекер активности Huawei Fit получит круглый дисплей E Ink: Huawei готовит фитнес-трекер Fit

    13:152

    Опубликован отчет Fitbit за третий квартал 2016 года: доход вырос на 23%, прибыль уменьшилась на 43%: Отчетный период принес лидеру рынка умных браслетов для фитнеса доход в размере 504 млн долларов

    13:13

    По данным Strategy Analytics, доля Android на рынке смартфонов выросла до рекордного значения: Поставки смартфонов iPhone сократились на 5,2% до уровня 45,5 млн смартфонов

    12:1635

    Стало известно, почему в новых ноутбуках Apple MacBook Pro нет слота для карт памяти: В Apple считают, что внешний картридер лучше, чем торчащая из слота карточка

    12:09145

    Второе поколение шлема HTC Vive проходит под кодовым названием Oasis: Можно предположить, что шлем получит более широкий угол обзора и сниженную задержку

    11:537

    Новые MacBook Pro собрали рекордное количество предварительных заказов: Новые MacBook Pro стали причиной большого количества бурных обсуждений

    11:3630

    Цена смартфона Meizu Pro 6S стала известна до анонса: За версию с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти Meizu Pro 6S будут просить $399

    11:192

    По слухам, Lenovo P2 станет последним смартфоном, который будет использовать бренд Lenovo: Официальные лица Lenovo не комментируют информацию

    11:099

    Ремешок Glide CMRA для Apple Watch включает две камеры: В продажу аксессуар поступит следующей весной по цене $249

    10:457

    Broadcom покупает компанию Brocade Communications Systems за 5,9 млрд долларов: Broadcom сохранит направление деятельности Brocade, связанное с выпуском коммутаторов для сетей хранения данных

    10:45

    Складной дисплей SPUD, который приводится в рабочее состояние по принципу зонта, профинансировали на Kickstarter за 35 минут: В сложенном состоянии SPUD напоминает внешне и по габаритам (17 х 5,5 х 19 см) обычную книгу

    10:3024

    ТВ-приставка Jide Remix IO+ получит ОЗУ объемом 4 ГБ и SoC Rockchip RK3399: Jide Remix IO+ станет одним из первых медиацентров с Remix OS

    10:245

    Доля планшетов с Windows в третьем квартале выросла на 25%: По данным Strategy Analytics, суммарные поставки планшетов за этот период составили 46,6 млн единиц

    10:1315

    Беспроводные наушники Master and Dynamic MW50 оценены в $449: В наушниках Master and Dynamic MW50 установлены 40-миллиметровые излучатели

    10:044

    Смартфон LeEco Le X850 с SoC Snapdragon 821 и сдвоенной камерой замечен в базе данных TENAA: Объем оперативной и флэш-памяти составит 4 и 64 ГБ соответственно

    10:021

    Ассортимент Microsemi пополнили адаптеры RAID Adaptec 8405E и 8805E : Производитель относит адаптеры RAID Adaptec 8405E и 8805E к начальному уровню

    09:20

    NAS Asustor AS6212RD получило 12 отсеков для накопителей: Хранилище Asustor AS6212RD поддерживает объединение четырех портов Gigabit Ethernet

    09:09

    Компания Samsung представила техпроцессы 14LPU и 10LPU; показала 7-нанометровую пластину: Средства для разработки проектов, рассчитанных на выпуск по техпроцессам 14LPU и 10LPU, станут доступны во втором квартале 2017 года

    08:0035

    Apple может выйти на рынок дополненной реальности через пару лет: Apple интересуется сегментом дополненной реальности

    07:45124

    Датчик Oculus Sensor отныне можно приобрести отдельно за $80: Имея три датчика Oculus Sensor, можно создать виртуальное пространство и перемещаться в нём

    07:15

    Игровой ноутбук Alienware 13 может предложить панель OLED и видеокарту GeForce GTX 1060: Игровой ноутбук Alienware 13 выделяется панелью OLED

    07:0031

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