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    16 ноября 2016

    Электромобиль Lucid Motors появился на выставке Los Angeles Auto Show, но пока в камуфляже : Lucid Motors привезла на Los Angeles Auto Show свой первый электромобиль

    20:4610

    Google PhotoScan — простое и удобное приложение для оцифровки напечатанных фото: Google PhotoScan позволит быстро оцифровать старые фотографии

    20:3017

    Thuraya XT-Pro Dual — мобильный телефон, содержащий сотовый модуль GSM и спутниковый модуль SAT: Телефон Thuraya XT-Pro Dual защищён от воды и пыли

    20:144

    Автомобили Hyundai получили поддержку голосового помощника Alexa: Автомобилями Hyundai с системой Blue Link можно управлять удалённо посредством АС Amazon Echo

    19:302

    Представлены смартфоны Vivo X9 и X9 Plus со сдвоенной камерой для селфи. Цена стартует с отметки $405: Версия со 128 ГБ флэш-памяти стоит $435

    19:1622

    Наушники Dodocool DA55 с разъемом Lightning оценены в $70: Для любителей низких частот предусмотрена отдельная кнопка Bass Boost

    18:5328

    Внешний твердотельный накопитель Plextor EX1 оснащен интерфейсом USB 3.1 Gen 2: Новинка выпускается объемом 128, 256 и 512 ГБ в двух вариантах цветового оформления

    15:3652

    Начались продажи процессорного охладителя Phononic HEX 2.0 стоимостью $150, оснащенного «термоэлектрическим насосом»: Габариты HEX 2.0 — 125 x 112 x 95 мм

    15:2113

    Китайский суперкомпьютер Sunway TaihuLight возглавил 48 редакцию списка TOP500: Количество китайских и американских систем в списке TOP500 сравнялось

    14:2440

    Lenovo и Xiaomi лидируют по онлайновым продажам смартфонов в Индии: Если отдельно оценивать онлайновые продажи в третьем квартале, то на них пришлось 31,6% от всех поставок

    12:4212

    Опубликовано изображение, на котором, возможно, запечатлен смартфон Huawei P10: В очередной мы вынуждены констатировать отсутствие каких-либо инноваций в дизайне устройства

    12:295

    В Китае прошёл сертификацию смартфон Meizu, который может получить имя Pro 6 Plus: Смартфон Meizu Pro 6 Plus с SoC Exynos 8890 всё-таки может увидеть свет

    12:243

    Защищенный смартфон Ulefone Armor поддерживает подводную съемку: Смартфон Ulefone Armor также поддерживает управление мокрыми пальцами

    12:1211

    Представлена телевизионная приставка Xiaomi Mi Box 3s: Производитель также утверждает, что в устройстве применена новая система искусственного интеллекта

    12:108

    E Ink Holdings нарастила выручку и операционную прибыль, но чистая прибыль значительно снизилась: E Ink Holdings отчиталась по итогам третьего квартала 2016 финансового года

    12:06

    Сотрудничество Nvidia и Microsoft направлено на ускорение приложений искусственного интеллекта: Набор инструментов Microsoft Cognitive, доступный в облаке Microsoft Azure и локально на Nvidia DGX-1, использует ускорение средствами GPU

    12:054

    Глава Zuk намекает на скорый выпуск смартфона Zuk Edge: Смартфон Zuk Edge будет доступен в черном и белом вариантах исполнения корпуса

    11:491

    В США с 2019 года электромобили и гибридные авто при движении на малых скоростях обязаны будут дополнительно шуметь: США заставит электромобили издавать больше звуков

    11:4333

    Facebook Messenger получил поддержку Android Auto: Приложением Facebook Messenge теперь можно пользоваться прямо на автомобильном дисплее

    11:21

    Apple удалила рекордное количество устаревших приложений из App Store в октябре 2016: 28% устаревших приложений являлись играми

    11:1819

    Объектив Leica APO-Summicron-M 50mm f/2 ASPH стал первым объективом Leica, окрашенным в красный цвет: Новый вариант объектива Leica APO-Summicron-M 50mm f/2 ASPH оценен производителем в $8950

    11:1514

    Ржавые внедорожники обойдутся Toyota в $3,4 млрд: Владельцы, которые самостоятельно оплатили ремонт поржавевших несущих элементов, получат денежную компенсацию

    11:0919

    Электромобиль Jaguar I-Pace с дальностью хода 350 км будет конкурировать с Tesla Model X: Два электродвигателя развивают суммарную мощность 394 л.с., от 0 до 100 км/ч машина разгоняется за 4 с

    10:479

    Sony Pictures будет использовать камеру Nokia OZO для создания VR-контента: В августе производитель снизил цену сразу до 45 тыс. долларов

    10:33

    Смартфон Meizu M5 Note станет тоньше предшественника и получит полностью металлический корпус: Смартфон Meizu M5 Note будет отличаться от M3 Note толщиной

    10:001

    Мин-Чи Куо считает, что лишь одна из трёх новых моделей iPhone получит дисплей OLED: В следующем году Apple не переведёт все смартфоны на панели OLED

    09:3071

    Смартфон OnePlus 3T получил не только более производительную платформу, но и больший аккумулятор, и новую фронтальную камеру: Представлен смартфон OnePlus 3T

    09:103

    В старших версиях новых ноутбуков Apple MacBook Pro накопитель заменить нельзя: В старших версиях новых ноутбуков Apple MacBook Pro SSD припаян к системной плате

    09:0098

    Оказалось, что смартфон Xiaomi Mi Mix не так легко согнуть, как можно было бы подумать: смартфон Xiaomi Mi Mix оказался прочнее, чем думалось

    08:305

    Новое приложение Samsung Family Care позволит настроить и контролировать мобильное устройство ребёнка: Samsung работает над родительским ПО Family Care

    07:455

    В некоторых смартфонах Blu Products было установлено ПО, собирающее конфиденциальные данные пользователей: Смартфоны Blu Producst были заражены шпионским ПО

    07:155

    На Xiaomi в Китае подали в суд за ложную рекламу: Xiaomi получила повестку в суд за невыполнение обещаний

    07:007

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