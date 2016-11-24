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    24 ноября 2016

    Процессор Intel Core i3-7350K, работающий на частоте 4,2 ГГц, превосходит модели Core i5-6400 и i5-4670K: Ожидается, что процессор Intel Core i3-7350K будет стоить $177

    22:1075

    Энтузиаст напечатал на 3D-принтере полнокадровый объектив с фокусным расстоянием 135 мм и диафрагмой F/1,8 для камеры Sony: Как утверждается, объектив хорошо подходит для портретной съемки

    21:5824

    Корейские исследователи сформировали органические светодиоды на ткани: Термин «носимая электроника» наполняется буквальным смыслом

    21:438

    По прогнозу Yole Developpement, гибкие дисплеи OLED OTFT появятся на рынке через два-три года: Пока органические тонкопленочные транзисторы не годятся для OLED

    20:575

    Есть компания, по которой фиаско Samsung Galaxy Note7 ударило больнее, чем по Samsung Electronics: Производитель аккумуляторов изо всех сил старается восстановить репутацию

    20:2545

    Наушники, подключенные к ПК, злоумышленники могут использовать для подслушивания: Исследователи продемонстрировали работу программы Speake(a)r на ПК с кодеком Realtek

    19:4013

    Зарядное устройство SilverStone QIB052 поддерживает технологию беспроводной зарядки Qi и может служить мобильным аккумулятором: Рекомендованная цена SilverStone QIB052 равна 37,9 евро

    19:282

    Опубликованное в Сети изображение дает представление о том, как будет выглядеть смартфон Xiaomi Mi 6: Xiaomi Mi 6 будет выполнен в духе модели Mi 5

    14:5539

    В декабре Elephone выпустит смартфон с SoC Helio P25 и 6 ГБ ОЗУ: Продаваться он будет по цене не более $300

    14:324

    Представлена камера для подводной съемки SeaLife DC2000 : Камера для подводной съемки SeaLife DC2000 выдерживает погружения на глубину до 60 м

    13:3610

    7-дюймовый планшет Asus ZenPad C (Z171KG) можно использовать в качестве телефона: Asus ZenPad C (Z171KG) оснащен четырехъядерным процессором

    13:0514

    Власти США просят производителей смартфонов создать «режим вождения» для повышения безопасности дорожного движения: Речь идет о значительно упрощенном пользовательском интерфейсе, который включает минимальное количество необходимой информации

    13:0325

    Смартфон Xiaomi Mi Mix поставляется с предустановленным персональным помощником Cortana: Стоит добавить, что Xiaomi Mi Mix не стал первым смартфонов с ОС Android, который получил Cortana

    12:484

    Производство нового планшета iPad с дисплеем диагональю 10,5 дюйма должно начаться уже в декабре: Планшеты с диагональю дисплея более 10 дюймов завоевывают все большую популярность в США, в частности, в корпоративном и образовательном сегментах

    12:2489

    Опубликованы эскизы нового смартфона Meizu с изогнутыми панелями: Дактилоскопический датчик может находиться под кнопкой Home или же на задней панели в круге с логотипом компании

    12:153

    Появились новые изображения смартфона Huawei P10: Huawei P10 будет иметь аппаратную кнопку Home

    12:101

    Технология быстрой зарядки Huawei Super Charge в смартфоне Mate 9, судя по всему, самая быстрая из себе подобных: Смартфон Huawei Mate 9 заряжается быстрее других

    11:5711

    Сетевое хранилище Synology FS3017 достигает производительности более полумиллиона IOPS: NAS Synology FS3017 получил 24 отсека для SSD

    11:456

    Смартфон Samsung Galaxy J3 нового поколения окажется менее производительным, чем считалось ранее: В основе Samsung Galaxy J3 будет лежать SoC Snapdragon 425

    11:3612

    Xiaomi заявляет, что смартфона Xiaomi Mi Mix Nano не существует: Либо Xiaomi Mi Mix Nano действительно не увидит свет, либо он выйдет под другим названием

    11:346

    HEVC Advance разрешает использовать кодек HEVC бесплатно: Бесплатный кодек HEVC может быть встроен, например, в браузер или программу-проигрыватель

    11:1411

    KGI Securities утверждает, что iPhone 8 получит стеклянный корпус из-за беспроводной зарядки: Для повышения эффективности работы данной технологии, в частности, Apple пришлось отказаться от использования алюминиевого корпуса

    10:5974

    ТВ-приставка Egreat A10 поддерживает расширенный динамический диапазон Dolby Vision и установку HDD: Медиацентр Egreat A10 получил SoC HiSilicon Hi3798C V200

    10:498

    Американцы готовят аккумулятор, который заряжается за секунды и работает неделю: Аккумулятор создан на базе суперконденсаторов, которые состоят из миллионов тончайших проводков

    10:4885

    По слухам, Qualcomm и MediaTek прекратили поставку своих SoC компании LeEco, которая задерживает выплаты [Обновлено]: С начала года LeEco отгрузила 17 млн смартфонов

    10:285

    Детский 3D-принтер Yeehaw предлагается по цене от $249: Yeehaw позволит детям создавать собственные игрушки

    10:193

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