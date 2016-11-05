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    5 ноября 2016

    Мини-компьютер Zotac Magnus ERX480 оснащен видеокартой AMD Radeon RX 480: Zotac Magnus ERX480 оснащен процессором Intel Core i5-6400T

    20:5019

    Внутреннее пространство компьютерного корпуса Deepcool D-Shield разделено на два отсека: Deepcool D-Shield поддерживает установку видеокарт длиной до 350 мм

    19:595

    «Гораздо больше, чем просто концепт». Эван Блэсс опубликовал первые изображения Surface Phone: В смартфоне будет установлен процессор Intel, не уступающий по производительности процессорам для ноутбуков

    14:2054

    Процесс разборки смартфона Xiaomi Mix в целом проще, чем можно подумать: Смартфон Xiaomi Mix разбирается достаточно просто

    12:5325

    Смартфон HTC Bolt будет выделяться защитой от воды и пыли: Смартфон HTC Bolt будет эксклюзивом Sprint

    12:296

    По оценке KGI, продажи iPhone в первом квартале 2017 продолжат снижаться: Apple пока не планирует обновлять модель iPhone SE

    12:2134

    Apple прислушалась к критике в адрес новых ноутбуков MacBook Pro, снизив цены на адаптеры с разъемами USB-C: Акция продлится до конца 2016 года

    11:3990

    Samsung отзывает 2,8 млн стиральных машин из-за риска нарушения целостности корпуса: Samsung получила 733 сообщения о чрезмерной вибрации или самопроизвольном отделении верхней части корпуса

    11:1175

    Представлен комплект модулей ОЗУ G.Skill Trident Z DDR4-3600 объемом 64 ГБ: Набор G.Skill Trident Z DDR4-3600 бащируется на микросхемах Samsung

    11:111

    GoPro терпит убытки, рассчитывая вновь стать прибыльной в 2017 году: Годом ранее компания получила прибыль 18,8 млн долларов, в прошедшем же квартале производитель понес убытки в сумме 104 млн долларов

    10:4414

    Изображения смартфона LeEco Le X850 демонстрируют необычную сдвоенную камеру: При том, что корпус смартфона является цельнометаллическим, на задней панели не видны традиционные полоски антенн

    10:159

    BMW продала 100 000 электромобилей и гибридов за три года: Первым серийным электромобилем компании стал BMW i3, который вышел в ноябре 2013 года

    10:015

    Chuwi готовит планшет с CPU Intel поколения Apollo Lake и экраном разрешением 3000 х 2000 пикселей: Новый планшет Chuwi получит современный процессор Intel

    09:0013

    Корпуса Fractal Design Define C и Define Mini C получили изолированный отсек для БП и HDD: Корпуса Fractal Design Define C и Define Mini C оснащены звукоизолирующим материалом

    08:307

    Смартфону HTC 11 приписывают изогнутый экран диагональю 5,5 дюйма : Смартфон HTC 11 может получить 12-мегапиксельную камеру

    08:005

    Твердотельные накопители Adata Ultimate SU800 M.2 2280 основаны на памяти TLC 3D-NAND: Твердотельные накопители Adata Ultimate SU800 M.2 2280 доступны в версиях объёмом до 1 ТБ

    07:004

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