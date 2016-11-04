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    4 ноября 2016

    Смартфон Xiaomi Redmi 4A с SoC Snapdragon 425 оценивается в $75: Смартфон Xiaomi Redmi 4A является самым дешёвым у производителя

    18:4916

    Представлен смартфон Xiaomi Redmi 4, две версии которого отличаются достаточно сильно: Смартфон Xiaomi Redmi 4 оснащается разными экранами в зависимости от версии

    18:3725

    «Раскладушку» Samsung SM-W2017 с SoC Snapdragon 820 оценили в $3000: Смартфон Samsung SM-W2017 получил два экрана Super AMOLED

    18:1160

    В Kaneka создан фотогальванический модуль из кристаллического кремния с рекордной эффективностью преобразования 24,37%: В сентябре компания Kaneka сообщила еще об одном рекорде в этой области

    17:5014

    Планшет TCL Xess стал производительнее, дешевле и поддерживает Amazon Alexa: Планшет TCL Xess обновили, добавив поддержку Alexa

    17:445

    Apple досталось 104% прибыли рынка смартфонов: Доля Apple на рынке смартфонов сократилась, но это не главное

    17:2880

    Lenovo поможет разработчикам создать новые модули для смартфонов Moto Z и собрать на них деньги на Indiegogo: Lenovo поспособствует появлению новых модулей для смартфонов Moto Z

    17:17

    Появились первые изображения камеры Sony PXW-FS7 MKII : Камера Sony PXW-FS7 MKII будет поддерживать цветовое пространство BT 2020

    16:349

    Компания, олицетворяющая технологию OLED, завершила квартал убытками: В целом за год Universal Display рассчитывает на доход в пределах 190-200 млн долларов

    16:0722

    InvenSense и Sonion представили микрофоны серии O, изготавливаемые по технологии MEMS: Поставки микрофонов серии O должны начаться в январе 2017 года

    15:40

    Аdidas анонсирует продажи первых серийных кроссовок из пластиковых отходов, собранных в океане: Всего будет выпущено 7000 пар кроссовок UltraBOOST Uncaged Parley

    15:0524

    EarthLink и Windstream ведут переговоры о слиянии: В результате слияния EarthLink и Windstream рассчитывают снизить расходы

    14:26

    Консоли Xbox One и Xbox One S получили поддержку BD-R и BD-RE : BD-R (Blu-ray Disc Recordable) позволяет записать информацию единожды

    13:3313

    Microchip выпускает первые в отрасли семипортовые концентраторы USB 3.1 Gen1 с поддержкой USB-C: Семейство Microchip USB58xx включает четыре модели, Microchip USB59xx — три

    13:121

    Умные часы Samsung Gear S3 поступят в продажу 18 ноября: Прием предзаказов начнется в воскресенье

    12:5545

    Мини-ПК Panther Alpha на процессоре ARM работает под управлением Panther OS на основе Linux: Сбор средств на выпуск мини-ПК Panther Alpha начат на сайте Kickstarter

    12:3613

    Transcend получила рекордно низкую прибыль за последние шесть лет: Наиболее успешным направлением компании сегодня являются твердотельные накопители, на долю которых приходится 36% дохода

    12:321

    Одноплатный ПК Aaeon UP Squared: SoC Intel Apollo Lake, ПЛИС Altera, два порта Gigabit Ethernet: Плата Aaeon UP Squared предлагается в различных конфигурациях с одинаковыми интерфейсами

    12:126

    Фото дня: новая беззеркальная камера Leica TL : Новинка в трех вариантах цветового оформления будет представлена до конца текущего месяца

    12:086

    Рекламные изображения смартфона Vivo X9 подтверждают наличие сдвоенной фронтальной камеры и обычной основной: Анонс смартфонов теперь ожидается не 17, а 16 ноября

    12:022

    HTC откроет тематические VR-парки Viveland в США и Европе: Получасовая игровая сессия стоит около $12, за 15 минут просят вдвое меньше

    11:44

    Анонс смартфона OnePlus 3T ожидается 14 ноября: Cмартфон OnePlus 3T будет предлагаться по цене 480 долларов

    11:042

    Доход Lenovo в минувшем квартале составил 11,2 млрд долларов: Lenovo отчиталась за второй квартал 2016/17 финансового года

    10:38

    Док-станция OWC Thunderbolt 3 Dock для новых MacBook Pro предлагает 13 разъемов на любой вкус за $279: В продажу OWC Thunderbolt 3 Dock поступит в феврале следующего года

    10:3146

    За год платный сервис YouTube Red привлек всего 1,5 млн подписчиков: Обещанные оригинальные сериалы и фильмы для пользователей YouTube Red начнут появляться к концу года

    10:1611

    После небольшой передышки Windows 10 продолжила увеличивать свою долю в Steam: Свежие данные указывают на то, что за последний месяц Windows 10 увеличила свою долю до 49,33%

    10:053

    Бесплатным интернетом от Facebook пользуются более 40 млн человек: По последним данным, сервис Internet.org доступен в 49 странах мира

    09:546

    Instagram внедрит возможность простой продажи товаров: Скоро в Instagram можно будет продавать товары

    08:302

    Обновленный планшет Chuwi Hi10 Plus получит SoC Intel Atom x5-Z8350: За обновление SoC планщета Chuwi Hi10 Plus доплата не требуется

    08:08

    Самый младший представитель линейки Samsung Galaxy A после обновления получит восьмиядерную однокристальную систему: Samsung Galaxy A3 получит среднебюджетную SoC

    08:0012

    Тестовый пакет Futuremark VRMark покажет, подходит ли ваш ПК для игр в виртуальной реальности: Тестовый пакет Futuremark VRMark состоит из двух тестов

    07:45

    Объём собственной флэш-памяти приставки Nintendo Switch составит 32 ГБ : Стоимость консоли Nintendo Switch будет на уровне предыдущих приставок компании

    07:20

    Смартфон Google Pixel XL продаётся лучше, чем в своё время Nexus 6P: Смартфоны Google Pixel действительно продаются неплохо

    07:008

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