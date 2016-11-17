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    17 ноября 2016

    5,5 дюйма — это теперь «нано»: Xiaomi приписывают выпуск мини-версии смартфона Mi Mix: Xiaomi Mi Mix Nano, по слухам, будет построен на SoC Qualcomm Snapdragon 821

    22:107

    Материнская плата ASRock Fatality Z270 Gaming K6 засветилась на фото: ASRock Fatality Z270 Gaming K6 оснащена двумя слотами M.2

    21:009

    Смартфон Xiaomi Meri, оцененный в $220, поступит в продажу 12 декабря: Xiaomi Meri заработал 63500 баллов в бенчмарке AnTuTu

    20:409

    Продажи смартфонов в Индии впервые превысили 30 млн штук за квартал: Лидером рынка является компания Samsung, доля которой равна 23,0%

    20:302

    Смартфон Zuk Edge предстал на новых фото: Zuk Edge, вероятно, получил такое название из-за узких рамок экрана, причем не только боковых

    20:20

    Системная плата Biostar B150MD Pro D4 пополнила серию Pro: Плата Biostar B150MD Pro D4 рассчитана на процессоры Intel в исполнении LGA 1151

    19:481

    По данным Gartner, только китайские компании в первой пятерке производителей смартфонов нарастили продажи в минувшем квартале: Рынок смартфонов за год увеличился на 5,4%

    19:0910

    Представлена технология Qualcomm Quick Charge 4, теперь совместимая с USB Power Delivery: Технология Qualcomm Quick Charge 4 стала на 20% быстрее

    18:5825

    Apple хранит данные о звонках пользователей значительно дольше, чем обещает: Данные о звонках пользователей iPhone сохраняются на iCloud дольше, чем положено

    18:1339

    Благодаря LG Display, доля смартфонов с панелями AMOLED по итогам 2018 года может превысить 40%: Рынок смартфонов практически не вырастет в нынешнем году

    17:3033

    Valve сделает сервис SteamVR доступным на macOS: SteamVR появится на macOS, только зачем?

    17:036

    Плата BittWare XUPP3R с 16-нанометровой FPGA Xilinx Virtex UltraScale+ стала основой разработки Enyx, высвобождающей CPU от обработки пакетов 25G Ethernet : IP-ядра Enyx nxTCP и nxUDP с интегрированными интерфейсами MAC полностью соответствуют стандартам IEEE 802.3

    16:571

    В китайских смартфонах обнаружили новое шпионское ПО: Шпионское ПО Shanghai Adups Technology Company отправлять конфиденциальные данные производителям смартфонов

    16:3811

    Google Toilet Locator поможет находить туалеты в Индии: 60% индийского населения справляют нужду под открытым небом

    16:1119

    Qualcomm впервые рассказала о новой флагманской SoC, которая будет называться Snapdragon 835: SoC Snapdragon 835 будет производить Samsung по нормам 10 нм

    16:073

    SK Telecom и BMW представили первые в мире автомобили с подключением к сетям 5G: BMW создала два автомобиля T5 с оборудованием 5G

    15:522

    Hasselblad подумывает в 2017 году пополнить беззеркальную фотосистему среднего формата XCD объективом для макросъемки: Сейчас система Hasselblad XCD включает три модели объективов

    15:183

    Продажи графических процессоров в квартальном выражении значительно выросли, особенно у Nvidia: AMD, Intel и Nvidia нарастили продажи GPU

    15:0916

    Dialog Semiconductor упрощает разработку решений для умного дома, выпуская набор Apple HomeKit Bluetooth Development Kit для iOS 10 и watchOS 3: C выходом iOS 10 возможности Apple HomeKit стали интегральной частью iOS

    15:03

    3D-принтер Stratasys Fortus 900mc предназначен для серийного производства продукции: В 3D-принтере Stratasys Fortus 900mc используется технология послойного наплавления

    14:009

    В 2017 году доля ноутбуков с панелями Full HD достигнет 34-35%: Доля ноутбуков с панелями Full HD пока не может значительно вырасти

    13:4912

    Microsoft стала членом организации Linux Foundation: В Linux Foundation вступила компания Microsoft

    13:3127

    В базе данных Zauba замечен планшет Samsung Galaxy Tab S3: Анонс Galaxy Tab S3 ожидается в первом квартале 2017 года

    13:305

    Смартфон Cool C105 получит металлический корпус, SoC Snapdragon 821 и 6 ГБ ОЗУ: Смартфон Cool C105 не получит сдвоенной камеры

    13:112

    Очередной квартал для Cisco завершился практически с теми же показателями, что и годом ранее: Cisco отчиталась за квартал 2017 финансового года

    13:00

    iPhone 8 может получить камеру с функциональностью дополненной реальности: Для Apple неплохо было бы представить функциональность дополненной реальности одновременно с юбилейным iPhone в следующем году

    12:4320

    Ускорение электромобиля Tesla Model S P100D будет улучшено при помощи прошивки: После установки новой прошивки, которая выйдет в следующем месяце, время разгона до «сотни» сократится до 2,4 с

    12:2324

    Поставщики дисплеев OLED для iPhone могут не справиться с нагрузкой в 2017 году: Именно по этой причине компания Apple может пойти двумя путями

    12:1530

    Vinci — наушники с поддержкой Alexa, собственным процессором, модулем 3G и даже дисплеем: Наушники Vinci стоят от 200 долларов

    12:118

    Смартфоны с новыми дисплеями JDI, которые могут состоять из двух или трех ЖК-панелей, появятся на рынке летом 2017: Подобный составной дисплей отлично подойдет для многозадачности

    11:5313

    На юге Китая вошла в строй фабрика UMC, рассчитанная на 300-миллиметровые пластины : От начала строительства до серийного выпуска продукции прошло всего 20 месяцев

    11:452

    Аналитики TrendForce считают, что Amazon и Huawei смогут нарастить поставки планшетов на падающем рынке: Amazon и Huawei смогут увеличить продажи планшетов по итогам года

    11:40

    Смартфон OnePlus 3 снят с производства через пять месяцев после анонса: OnePlus больше не будет продавать смартфон OnePlus 3 в США и Европе

    11:295

    Маршрутизатор Google Wi-Fi стал доступен для предзаказа: Маршрутизатор Google Wi-Fi уже можно заказать

    11:286

    Смартфон Leagoo T10 станет первым флагманом компании, к тому же недорогим: Смартфон Leagoo T10 впервые для производителя получит SoC MediaTek Helio X20

    11:11

    В декабре ожидается анонс смартфонов Samsung Galaxy C5 Pro и C7 Pro: Samsung Galaxy C5 Pro с модельным номером SM-C7010 получит однокристальную систему Snapdragon 626

    11:1024

    Процессоры AMD Zen будут разделены на три линейки: SR3, SR5 и SR7. Стоимость стартует с отметки около 220 долларов: Процессоры AMD Zen дешёвыми не будут

    11:0816

    Опубликованы первые детали об ОС MIUI 9: MIUI 9 будет иметь упрощенный пользовательский интерфейс по сравнению с предыдущими версиями этой ОС

    10:483

    Флагманский смартфон Vivo XPlay 6 с изогнутым дисплеем и сдвоенной камерой оценен в $655: Смартфон поступит в продажу 12 декабря

    10:4020

    Intel называет информацию «новой нефтью», планируя вложить $250 млн в разработки, связанные с самоуправляемыми автомобилями: Это не значит, что Intel будет делать собственный автомобиль

    10:2311

    Медицинский дисплей Eizo RadiForce RX660 откалиброван в соответствии со стандартом DICOM Part 14: Монитор Eizo RadiForce RX660 генерирует яркость до 1000 кд/ м2

    10:211

    Несмотря на Brexit, Google создаст 3000 новых рабочих мест в Великобритании: В данный момент в Великобритании живут и работают около 4000 тыс. сотрудников Google

    10:123

    Промышленный мини-ПК Shuttle DX30 основан на платформе Intel Apollo Lake: Мини-ПК Shuttle DX30 получил CPU Celeron J3355

    09:00

    Автомобили Kia Soul Exclaim, Audi A5, S5 Sportback, Q5 и Genesis G80 в новых поколениях получат поддержку Android Auto и Apple CarPlay: Функции Android Auto и Apple CarPlay появляются на всё большем количестве автомобилей

    08:30

    Новое приобретение Samsung может указывать на желание компании создать собственный мессенджер : Samsung приобрела компанию NewNet Communication Technologies

    08:1526

    Разборка ноутбука Apple MacBook Pro с панелью Touch Bar показала, что с устройством лучше быть очень бережным: Apple MacBook Pro с панелью Touch Bar заработал у iFixit всего один балл

    08:0056

    Сервис Google Earth теперь доступен и в виртуальной реальности: Сервис Google Earth VR доступен только для гарнитуры HTC Vive

    07:352

    За год Samsung Group сократила штат примерно на 10 000 человек: Samsung Electronics уволила 3183 сотрудника за последний год

    07:159

    Barnes & Noble Nook Tablet 7 — семидюймовый планшет компании, оценённый в 50 долларов: Планшет Barnes & Noble Nook Tablet 7 не является устройством Samsung

    07:002

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