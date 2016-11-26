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    26 ноября 2016

    Ноутбуки HP EliteBook 705 G4 построены на APU AMD Bristol Ridge: В линейку вошло три модели — Elitebook 725, 745 и 755

    21:4524

    Ноутбуки Asus E402NA, VivoBook E403NA и E502NA оснащаются процессорами Intel Apollo Lake: В ноутбуках применяются процессоры Intel Pentium N4200, Celeron N3350 и Celeron N3450

    20:558

    Фото дня: черный вариант смартфона Samsung Galaxy C9 Pro: В Китае устройство пока доступно только в двух вариантах внешнего оформления

    15:0968

    Новая версия Cortana для ОС Android напоминает о днях рождений: Данные о днях рождений помощник считывает из базы приложения Outlook Calendar

    14:5516

    Портативный гитарный усилитель JamStack закрепляется прямо на инструменте: Средства на выпуск усилителя JamStack собраны задолго до окончания кампании

    14:4827

    Виртуальный помощник в смартфоне Samsung Galaxy S8 может появиться в женском и мужском вариантах: Samsung работает над женской и мужской версиями голосового помощника

    14:207

    Смартфону Samsung Galaxy S8 приписывают наличие 6 ГБ ОЗУ и до 256 ГБ флэш-памяти: Смартфону Galaxy S8 предстоит загладить неудачу с Galaxy Note7

    13:5880

    Смартфон Samsung Galaxy C7 Pro замечен в базе данных теста Geekbench : Смартфон Samsung Galaxy C7 Pro работает под управлением ОС Android 6.0.1 Marshmallow

    13:3610

    Анонс cмартфона Meizu M5 Note ожидается в первой половине декабря: По предварительным данным, cмартфон Meizu M5 Note будет оснащен дисплеем Full HD размером 5,5 дюйма

    13:303

    SoC Helio P35 дебютирует в третьем квартале 2017 в смартфонах среднего ценового диапазона: В Weibo опубликовали первые подробности о Helio P35, которая должна получить десятиядерную архитектуру

    13:215

    Средства на выпуск высокоскоростной камеры Chronos 1.4 были собраны всего за пять часов: Камера Chronos 1.4 способна снимать со скоростью до 21600 к/с

    13:1519

    Sharp выпустит смартфоны для поклонников «Звездных войн»: Смартфоны получат живые тематические обои, часы, эмодзи, рингтоны а также эксклюзивные графические оболочки на базе Android 6.0

    13:0911

    Представлены мини-ПК ECS Liva Z и Liva ZE: Мини-ПК ECS Liva Z и Liva ZE построены на SoC Intel Apollo Lake

    12:132

    Онлайновые продажи в США в День благодарения превысили 1 млрд долларов, в Черную пятницу — 3 млрд долларов : С помощью мобильных устройств в День благодарения было сделано покупок на 449 млн долларов

    11:5216

    В основе смартфона Oppo A57 лежит SoC Snapdragon 435: Смартфон Oppo A57 получил камеры разрешением 16 и 13 Мп

    11:341

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