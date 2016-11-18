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    18 ноября 2016

    Внешний SSD Adata SD700 отличается компактным ударопрочным и водостойким корпусом: SSD Adata SD700 базируется на флэш-памяти 3D NAND

    22:1223

    Камера Fujifilm X-A10 замечена в продаже: Камера Fujifilm X-A10 оснащена креплением для объективов Fujifilm X

    20:102

    Toyota и Mazda в скором времени выйдут на рынок электромобилей: Toyota и Mazda собираются выпускать электрические авто

    19:2111

    Bosch «рассматривает стратегические возможности» дочернего предприятия Akustica, выпускающего микрофоны MEMS: Причины, по которым в Bosch решили продать Akustica, неизвестны

    19:18

    Softbank запускает сервис проката велосипедов, в котором используется интернет вещей: Наличие велосипедов на стоянках можно проверить на сайте сервиса

    18:553

    Чехол L7 Case наделяет планшет Apple iPad Mini возможностью принимать платежи с платежных карт: В чехол встроен бесконтактный считыватель платежных карт

    18:3619

    Появилось изображение смартфона Samsung Galaxy J3 нового поколения: Новый Samsung Galaxy J3 будет типичным представителем компании

    17:1740

    Huawei хочет создать смартфон, который сможет ощущать запах и вкус: Huawei увеличит инвестиции на разработку технологии ИИ

    17:0815

    Компания Qualcomm предлагает до $15 000 за уязвимости, найденные в ее продукции: Производитель уже предложил более чем 40 исследователям в области защиты информации стать первыми участниками программы

    16:158

    Механические клавиатуры Asus ROG Claymore и ROG Claymore Core предназначены для любителей игр: В новых клавиатурах используются переключатели Cherry MX RGB LED

    15:324

    Intel заключает стратегический союз с Google в области искусственного интеллекта: Intel предлагает общие API, охватывающие все процессоры Intel и другие аппаратные средства

    15:058

    Analog Devices покупает у Vescent Photonics технологию немеханической лазерной развертки, которая позволит сделать лидары надежнее и дешевле: Компания Vescent Photonics создана в 2002 году

    13:495

    Mophie juice pack Battery Mod — первый сторонний модуль для смартфонов Moto Z: Модуль Mophie juice pack Battery Mod оснащён аккумулятором ёмкостью 3000 мА·ч

    12:573

    Представлена платформа Intel Nervana для приложений искусственного интеллекта: Intel рассказала о своей стратегии на новом рынке

    12:565

    Boom Technology показала прототип сверхзвукового пассажирского самолёта XB-1: Boom Technology построит сверхзвуковой пассажирский авиалайнер

    12:3935

    По словам главы Nvidia, у консолей Nintendo Switch, Microsoft Xbox и Sony PlayStation «в основном похожие возможности»: Сходство консолей помогает разработчикам

    12:0522

    Thermalright AXP-100H Muscle – низкопрофильный процессорный охладитель с шестью тепловыми трубками: Thermalright AXP-100H Muscle рассчитан на отведение по 180 Вт тепловой энергии

    11:558

    Japan Display показала складной экран для смартфонов: Готовое устройство, оснащенное новым экраном Japan Display, должно появиться летом следующего года

    11:1529

    Пользователи ОС Android намного активнее удаляют ранее установленное ПО, чем владельцы аппаратов с iOS: Пользователи Android активнее удаляют приложения

    11:0327

    Двухсекционный корпус Lian-Li PC-O10: закаленное стекло и алюминий: Корпус Lian-Li PC-O10 рассчитан на крупногабаритные системные платы и компактные БП

    10:255

    Oukitel U20 Plus: первый смартфон компании со сдвоенной камерой: Смартфон Oukitel U20 Plus появится в продаже менее, чем через две недели

    09:31

    Coca-Cola выпустила аксессуар, превращающий обычную бутылку в селфи-бутылку: Аксессуар позволяет автоматически делать фотографии, когда угол наклона превышает 70°

    09:1819

    Камеры смартфонов научат оценивать опасность условий, в которых делаются селфи: Ученые обеспокоились тенденцией и начали расследование

    08:5720

    Карманный дрон AirSelfie может подниматься на высоту до 20 м, делая селфи владельца: В продажу AirSelfie должен поступить в марте 2017 по цене от $249

    08:433

    Apple починит смартфоны iPhone 6 Plus с проблемными сенсорными экранами за $150: Но только в том случае, если на смартфоне нет видимых повреждений и трещин

    08:1067

    Смартфоны iPhone могут начать собирать в США, что повысит стоимость производства более чем вдвое: Вопрос в том, сколько Apple будет зарабатывать на каждом iPhone и на сколько смартфоны в итоге подорожают для конечных пользователей

    07:3462

    Новый флагман Huawei Mate 9 не может похвастать рекордами в AnTuTu: Стоит отметить, что это первый смартфон с SoC Kirin 960, протестированный в AnTuTu

    07:1710

    Baidu протестировала в Китае беспилотные авто на дороге общего пользования: Baidu испытала множество беспилотных автомобилей

    07:154

    Apple снизит свою комиссию за подписку на приложения для стриминга видеоконтента до 15%: В Apple пока не комментируют новый слух

    07:088

    Социальная сеть Twitter добавила функцию идентификации посредством QR-кодов, которой не будет пользоваться практически никто: В Twitter теперь появились QR-коды. Только вот зачем?

    07:003

    73% американских продаж iPhone 7 в течение первого месяца обеспечили существующие пользователи iPhone:

    06:5823

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