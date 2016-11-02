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    2 ноября 2016

    Смартфон Wileyfox Swift 2 оснащается SoC Snapdragon 430 и поддерживает технологию Quick Charge 3.0: Смартфон Wileyfox Swift 2 стоит 11 200 рублей

    19:586

    Samsung поставляет Apple панели OLED для ноутбуков : В перспективе Apple может начать использовать панели OLED в основных дисплеях ноутбуков

    19:35118

    Nintendo приписывают намерение прекратить производство приставки Wii U через два дня, но компания якобы опровергла слухи: Консоль Wii U завершает свой жизненный цикл

    19:193

    Tesla должна компании Panasonic 1,7 млрд долларов : Обязательства Tesla связаны с аккумуляторной «гигафабрикой»

    19:1242

    Компьютерных корпусов NZXT H440 Hyper Beast Limited Edition будет выпущено всего 1337 штук: Цена NZXT H440 Hyper Beast — 200 долларов

    18:304

    Смартфон Alcatel Idol 4S комплектуется гарнитурой виртуальной реальности: Особенностью смартфона является поддержка Continuum, Cortana и Windows Hello

    17:203

    Фотогалерея дня: первые снимки, сделанные камерой смартфона Huawei Mate 9 : Начало продаж Huawei Mate 9 ожидается в середине этого месяца

    14:3812

    Apple снизила стоимость замены SSD в компьютерах Mac: Подробности о доплате за дополнительный объем SSD для конкретной модели вы найдете на официальном сайте

    11:5056

    Охранять британские тюрьмы и аэропорты от дронов будут настоящие орлы: Работой Guard From Above заинтересовало британское правительство

    11:2342

    Смартфон OnePlus 4 на базе SoC Snapdragon 830 может поступить в продажу следующим летом: Смартфон OnePlus 4 пока еще находится в стадии слухов, но весьма правдоподобных

    11:163

    VR-гарнитура Daydream View поступит в продажу 10 ноября: В США Daydream View будет стоить 79 долларов, в европейском регионе она должна стоить 69 евро

    11:044

    Смартфон Xiaomi Mi Mix, как и ожидалось, не способен выдерживать падения: Очевидно, что безрамочные смартфоны — это новый тренд индустрии

    10:5529

    Amazon по ошибке снизила цены на новые MacBook Pro, предложив скидки до $359: Компания Amazon разослала покупателям письмо, в котором говорится о том, что распродажа была ошибочной

    10:4239

    Опубликованы новые изображения смартфона Huawei Mate 9: Huawei Mate 9 позирует в белом

    10:302

    Смартфон Meizu M5 установил рекорд по количеству заявок на приобретение за первые сутки: Первая партия Meizu M5 поступит в продаже 7 ноября, вторая — 11 ноября

    10:121

    Смартфон Uhans U300 получил корпус из титанового сплава и кожи: Смартфон Uhans U300 работает под управлением ОС Android 6.0

    10:1029

    В 2017 году дисплеи смартфонов Samsung будут занимать более 90% площади лицевой панели, к 2019 году — 99%: Мистер Вонгсанг не ответил на вопрос, станет ли Samsung Galaxy S8 одним из первых безрамочных смартфонов компании

    09:3534

    Американский запуск смартфонов Xiaomi может состояться в 2017 году: Компания не выпустит свои смартфоны в США до тех пор, пока не будут решены все технические и организационные вопросы

    09:277

    Опубликованы характеристики планшета Lenovo IdeaPad Miix 720: экран QHD+, Thunderbolt 3 и процессоры Intel Kaby Lake: Lenovo IdeaPad Miix 720 станет достойным конкурентом планшету Microsoft Surface Pro 4

    09:256

    Пятидюймовый смартфон Xiaomi Redmi 4 с 3 ГБ ОЗУ поступит в продажу 8 ноября: Как и сообщалось, цена устройства составит около 105 долларов

    09:174

    Беспроводные наушники AirPods задерживаются до начала 2017 года: Ждать появления AirPods в продаже до конца этого года не стоит

    09:0724

    Специалисты iFixit поставили новому ноутбуку MacBook Pro всего два балла за ремонтопригодность : Новый MacBook Pro почти неремонтопригоден

    09:0049

    Meizu представила недешевый фитнес-браслет H1 Smart Band и ТВ-приставку Meizu Box: Meizu H1 Smart Band оценен в $75

    08:304

    Samsung нарастит производство однокристальных систем в США для удовлетворения спроса: Samsung инвестирует более 1 млрд долларов в расширение производства в Остине

    08:3010

    Omate Yumi — небольшой робот с ОС Android, поддержкой голосового помощника Alexa и пятидюймовым сенсорным экраном: Робот Omate Yumi стоит 350 долларов

    08:005

    Видеокарты MSI GeForce GTX 1070 Quick Silver лишились фирменного красного цвета: MSI представила видеокарты GeForce GTX 1070 Quick Silver

    07:301

    Смартфон Lenovo Phab 2 Pro поступил в продажу при поддержке почти 40 специальных приложений: Смартфон Lenovo Phab 2 Pro появился в продаже

    07:153

    Консоль Nintendo Switch получит 4 ГБ ОЗУ, а стандартные картриджи будут объёмом 16 ГБ: Картриджи консоли Nintendo Switch будут достаточно ёмкими

    07:004

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