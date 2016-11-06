  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    6 ноября 2016

    UMi готовит смартфон Diamond X — упрощенную и более доступную версию модели Diamond: Аппаратным базисом UMi Diamond X выступит SoC MediaTek MT6737

    23:553

    Зеркальной фотокамере Canon EOS 6D Mark II приписывают систему автофокусировки Dual Pixel AF и датчик разрешением 24 Мп: Canon EOS 6D Mark II окажется компактнее предшественницы и получит датчик изображения большего разрешения

    23:3020

    В ближайшее время ожидается анонс камеры Nikon D5600: Цифровая зеркальная камера Nikon D5600 придет на смену модели Nikon D5500

    20:5611

    Анонсирован комплект Leica D-Lux Explorer Kit: Цену комплекта производитель не называет, обещая начать продажи в середине ноября

    20:419

    По мнению NXP, интерес к самоуправляемым автомобилям будет способствовать консолидации отрасли: Стремление к консолидации объясняется желанием захватить как можно большие доли рынка

    19:568

    Samsung готовит виртуального помощника с искусственным интеллектом для смартфона Galaxy S8: Производитель не стал уточнять, какие именно сервисы будут доступны посредством виртуального помощника

    19:1520

    Идею, реализованную Apple в панели Touch Bar, в Microsoft разрабатывали с 1999 года: За десять лет было разработано и протестировано несколько прототипов

    16:1246

    Опубликованы изображения смартфона Nokia D1C: Версии Nokia D1C отличаются не только цветом

    14:1517

    В США водитель и пассажир электромобиля Tesla Model S погибли в результате аварии и пожара: В опубликованном Tesla сообщении говорится о том, что автопилот в данном случае вряд ли использовался

    13:4097

    Смартфон Gionee S9 с восьмиядерным процессором и камерой с двумя объективами готовится к премьере: Gionee S9 будет представлен в двух версиях — просто S9 и S9T

    13:251

    В электромобиле Tesla Model 3 будет использоваться высокопрочное стекло Tesla Glass: Производство Tesla Glass в больших объемах будет сравнительно недорогим для компании

    12:4325

    Apple снизила цены не только на адаптеры USB-C, но и на новые мониторы LG UltraFine 5K и UltraFine 4K: Предложение, как и в случае с адаптерами и кабелями, действует до конца календарного года

    12:2644

    Продукцию Apple считают переоцененной и уступающей по качеству продукции Samsung: Пользователи доверяют марке Samsung больше, чем Apple

    12:21103

    Беспроводные наушники Xiaomi Mi Sports Bluetooth Headset работают до 7 часов: Наушникам не страшны пот и дождь, они защищены в соответствии с требования класса IPX4

    12:178

    Утечка дает полное представление о смартфоне Motorola Moto M стоимостью $300: Анонс смартфона Motorola Moto M ожидается 8 ноября

    11:214

    В институте Фраунгофера создан дисплей для умных очков, который потребляет примерно в сто раз меньше энергии, чем его предшественники : Прототип устройства разработчики намерены показать на выставке электроники, которая пройдет в Мюнхене на следующей неделе

    10:568

    Adata представила несколько устройств с разъемом USB-C: В числе новинок — кабели, переходники, хаб и устройство чтения и записи карт памяти

    10:259

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    ноябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018