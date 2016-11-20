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    20 ноября 2016

    Хоть сейчас в Музей современного искусства: Raijintek представила компьютерный корпус Paean с прозрачными стенками: Наружные панели Raijintek Paean изготовлены из закаленного стекла толщиной 5 мм

    23:409

    HP приписывают намерение выпустить еще один смартфон с ОС Windows 10 Mobile: По данным разных источников, HP работает над устройством совместно с Microsoft

    22:407

    В сервисе Google Play Movies появились фильмы в формате 4K: Google Play Movies обзавёлся видео 4K

    19:4311

    Появилась подробная информация о чипсетах Intel 300-й серии: Конфигурация Cannonlake PCH включает два контроллера Alpine Ridge

    19:3025

    Некоторые новые ноутбуки Apple MacBook Pro склонны преувеличивать свои возможности: Ноутбуки Apple MacBook Pro неверно указывают установленный GPU

    19:2637

    Истец назвал «жалким» предложение Apple за деньги устранять неисправность iPhone, из-за которой на компанию подали в суд: Apple считает, что в неисправности виноваты сами пользователи

    18:3825

    Создатели называют устройство Dashbot «искусственным интеллектом», который можно добавить в любой автомобиль: Разработчики собирают средства на выпуск Dashbot на сайте Kickstarter

    17:425

    Смартфон LG V30 может лишиться второго дисплея, получив более интересное нововведение: LG, не являясь одним из лидеров рынка смартфонов, не стесняется экспериментировать и следовать своим путем

    14:318

    Пользователи MacBook Pro сообщают о проблемах с жестом «перетягивание тремя пальцами»: Apple пока не прокомментировала данную проблему

    14:0936

    По прогнозу, поставки смартфонов в 2016 году составят 1,4 млрд единиц: Наибольший рост будет наблюдаться в странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии

    13:583

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