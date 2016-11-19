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    19 ноября 2016

    Зарядное устройство с поддержкой Qualcomm Quick Charge 4 появилось всего через несколько дней после анонса технологии: На рынке устройства с поддержкой Quick Charge 4 должны начать появляться в будущем году

    21:5614

    На выпуск сверхлегкой куртки с подогревом, способной подзаряжать мобильные устройства, уже собрано в пять раз больше средств, чем намечалось: Создатели куртки уже имеют опыт успешных проектов на Kickstarter

    21:2431

    Компания Samsung заверила, что со смартфонами семейства Galaxy S7 все в порядке: В США уже продано более 10 млн смартфонов Galaxy S7 и Galaxy S7 edge

    20:5935

    Шестиядерные процессоры Intel Coffee Lake-X, анонс которых ожидается в первом квартале 2018 года, будут оснащены встроенными GPU: Одновременно с шестиядерными процессорами Intel Coffee Lake будут представлены наборы системной логики 300-й серии

    20:3717

    Система охлаждения 3D-карты Colorful iGame GTX 1070 Snake X-Top включает три вентилятора: Как утверждается, всего будет изготовлено 200 экземпляров 3D-карты Colorful iGame GTX 1070 Snake X-Top

    20:192

    GekkoGum — возможно, самое необычное крепление для камеры GoPro или смартфона: GekkoGum позволяет закреплять электронные устройства на самых разных поверхностях

    19:4712

    Intel приписывают сокращение подразделения, выпускающего носимые электронные устройства: Попытка Intel выйти на рынок носимых электронных устройств оказалось безуспешной

    19:106

    Facebook покупает компанию FacioMetrics, разрабатывающую технологию распознавания лиц: Facebook покупает разработчика технологии распознавания лиц FacioMetrics

    18:001

    BMW и Baidu прекращают совместную разработку самоуправляемых автомобилей: Причиной стали неназванные разногласия

    17:305

    Incipio Vehicle Dock Moto Mod — ещё один новый модуль для смартфонов Moto Z, на сей раз предназначенный для автомобилистов: Модуль Incipio Vehicle Dock Moto Mod для Moto Z поддерживает технологию быстрой зарядки

    14:011

    Hitachi создаёт камеру, лишённую объектива: Hitachi хочет создать камеру без объектива, заменив его на специальную плёнку

    13:4126

    Смартфон Xiaomi Mi Mix Nano может продаваться по цене $450: Следом за первой утечкой китайские источники опубликовали фотографию дисплея, который подтверждает характеристики устройства

    13:055

    SpaceX хочет вывести на орбиту 4425 спутников для обеспечения доступом в интернет всей планеты: Спутники SpaceX обеспечат людей доступом к Сети на скорости 1 Гбит/с

    13:0337

    Камера iPhone 8 может получить двойную систему оптической стабилизации: Единственным поставщиком камер для новых iPhone должна остаться компания Largan Precision

    12:5410

    Ноутбук Asus ROG GX800 комплектуется рюкзаком и чемоданом: Конфигурация ноутбука Asus ROG GX800 включает процессор Intel Core i7-6820HK

    12:3614

    Volkswagen e-Golf нового поколения имеет запас хода в 200 км: Volkswagen представила новый e-Golf

    12:3122

    Планшеты Wacom Cintiq Pro 13 и Cintiq Pro 16: перо Pro Pen 2, распознающее 8192 степени нажатия, и экран 4K в старшей модели: Wacom Cintiq Pro 13 оценен в $1000, заявленная цена Cintiq Pro 16 — $1500

    11:3515

    Процессорный кулер Lepa NEOllusion оборудован пультом ДУ: Кулер Lepa NEOllusion получил радиатор с подсветкой

    10:2514

    Смартфон Huawei Mate 9 Lite оснастили SoC Kirin 655 и сдвоенной основной камерой: Смартфон Huawei Mate 9 Lite получился значительно проще старшей версии

    09:002

    Сервис Samsung Pay на умных часах Gear S3 стал доступен для владельцев практически любых смартфонов: Сервис Samsung Pay стал доступен большему числу пользователей

    08:3010

    PR-директором Apple в Китае стала известная журналистка: Вэй Гу возглавила PR-отдел Apple в Китае

    08:0022

    Samsung нарастила продажи памяти DRAM, заняв более половины этого рынка: Рынок памяти DRAM вырос, как и цены на продукцию

    07:0021

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