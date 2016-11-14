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    14 ноября 2016

    Samsung показала, что находится внутри умных часов Gear S3: Samsung показала строение часов Gear S3

    20:5419

    Младшая версия автомобиля Tesla Model S вскоре подорожает: Базовая версия Tesla Model S станет дороже на 2000 долларов

    19:5426

    Смартфону Samsung Galaxy S8 приписывают дисплей, чувствительный к силе нажатия: Смартфону Samsung Galaxy S8 может получить поддержку технологии Force Touch

    19:0421

    ZTE рассматривает возможность выпуска смартфонов с «голой» ОС Android: ZTE спрашивает своих пользователей, почему им нравится «голая» ОС Android

    18:357

    До конца года Android 7.0 получат смартфоны HTC 10 и HTC One M9: HTC обновит сразу два смартфона до Android 7.0

    18:09

    Samsung Electronics покупает компанию Harman за 8 млрд долларов: Harman переходит под крыло Samsung

    17:5659

    Seagate Backup Plus Portable — самый емкий мобильный накопитель. Его объем равен 5 ТБ: Мобильный накопитель Seagate Backup Plus Portable оснащен интерфейсом USB 3.0

    17:488

    Появилось первое «живое» фото смартфона OnePlus 3T: Смартфон OnePlus 3T действительно будет похож на OnePlus 3

    17:402

    Как и некоторые китайские компании, Micromax фиксирует снижение продаж и доли рынка: Годовая выручка Micromax снизилась на 6%

    17:313

    Первый смартфон Asustek Computer с поддержкой Google Tango будет представлен на выставке CES 2017: Минувший квартал оказался для мобильного подразделения Asustek Computer убыточным

    16:251

    Крупные китайские производители намерены выйти на рынок DRAM: В ближайшие годы среди китайских производителей DRAM начнется жесткая борьба за лидерство на рынке

    15:4112

    Прибыль MSI за последний квартал выросла на 74%: За первые три квартала этого года прибыль выросла на 40% и составила более 115 млн долларов

    15:272

    GSMA призывает правительства к сотрудничеству в выделении спектра для сетей 5G : Вопросам стандартизации и внедрения сетей 5G будет посвящено мероприятие WRC-19

    15:212

    Созданный сотрудниками Ford электрокар Carr-E может перевозить людей или грузы массой до 120 кг: Электрокар Carr-E вышел в финал конкурса инновационных разработок

    14:579

    Компании Samsung приписывают намерение купить компанию QD Vision: Как утверждается, покупка обойдется Samsung в 70 млн долларов

    14:2812

    Поставки панелей размером семь дюймов и более в 2017 году сократятся: Аналитики WitsView оценивают сокращение в 2,4%

    14:201

    Клавиатура Penclic KB3 оснащена интерфейсом Bluetooth : В описании Penclic KB3 производитель отмечает низкий профиль клавиш и тихую работу клавиатуры

    13:105

    Поставки смартфонов тайваньских компаний в годовом выражении снизились на 35%: Asus и HTC нарастили продажи смартфонов в квартальном выражении

    12:575

    IBM Project Intu — платформа для доступа к сервисам Watson на различных устройствах: Разработчикам доступны такие сервисы Watson, как Conversation, Language и Visual Recognition

    12:364

    Изображение смартфона OnePlus 3T появилось накануне анонса: Ориентировочная цена смартфона OnePlus 3T — $480

    12:06

    Siemens покупает компанию Mentor Graphics за 4,5 млрд долларов: Компания Mentor Graphics со штаб-квартирой в США располагает сотрудниками в 32 странах

    11:4517

    Смартфон Meizu M5 Note не будет значительно отличаться от предшественника: Смартфон Meizu M5 Note будет похож на M3 Note

    11:23

    Новый флагман OnePlus может получить камеры смешанной и дополненной реальностей, а также 8 ГБ ОЗУ: Инсайдер @kJuma утверждает, что смартфон будет называться OnePlus 4 или OnePlus 5

    11:182

    Консоль Nintendo Switch может стоить не более $250: Судя по имеющейся информации, Nintendo не станет изменять традициям и снова сделает ставку на инновации

    11:084

    Выручка Asus снизилась, но чистая прибыль достигла рекордного за последние годы значения: Asus отчиталась за третий квартал 2016 года

    11:073

    Флагманскому смартфону Meizu прочат SoC Helio X30 и 8 ГБ ОЗУ: Если верить слухам, то флагман Meizu станет первым устройство, которое будет оснащено однокристальной системой Helio X30

    10:586

    Samsung уже работает над ОС Android 7.0 для смартфонов Galaxy S6 и Galaxy S6 Edge: Смартфоны Galaxy S6 и Galaxy S6 Edge получат Android Nougat вскоре после более новых моделей

    10:546

    Смартфон Gionee S9 получил не только сдвоенную камеру, но и фронтальную вспышку: Анонс Gionee S9 ожидается завтра, 15 ноября

    10:442

    Отмененные часы Nokia Moonraker запечатлены в новом видеоролике:

    10:361

    Опубликованы фотографии 3D-принтера Xiaomi: Судя по данным изображениям, принтер будет очень компактным

    10:084

    Фронтальная камера безрамочного смартфона Meizu Pro 7 будет выдвижной: Смартфон Meizu Pro 7 должен получить дисплей Super AMOLED диагональю 5,62 дюйма разрешением 2160 х 1080 пикселей

    10:0020

    Глава АНБ тестирует защищенный смартфон Boeing Black: Любая попытка извлечь данные из данного устройства запускает функцию уничтожение всей программной части

    09:488

    В GFXBench, возможно, замечен смартфон Huawei P10: Вероятно, производитель нацелен на его использование с приложениями виртуальной реальности

    09:37

    IMAX потратит не менее 50 млн долларов на создание 25 VR-аттракционов: Первые VR-кинотеатры IMAX откроются в Лос-Анджелесе и Манчестере в ближайшее время

    09:261

    Стали известны цены на настольные процессоры Intel Kaby Lake: Процессоры Intel Kaby Lake будут стоить соответственно своим предшественникам

    07:4013

    Смартфон Huawei Mate 9 Pro — та же модель Porsche Design Huawei Mate 9, но по нормальной цене: Смартфон Huawei Mate 9 Pro похож на аппараты Samsung

    07:202

    Новый смартфон Moto X может получить металлическую заднюю крышку: Новый Moto X засветился на фото

    07:005

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