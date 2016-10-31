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    31 октября 2016

    Процессорный охладитель Thermalright True Spirit 140 Direct оснащается пятью тепловыми трубками: Thermalright True Spirit 140 Direct оценен в 38 евро

    22:557

    OWC miniStack — модульный внешний накопитель в стилистике Mac mini: OWC miniStack стыкуются не только между собой, но и с Mac mini

    16:5911

    Твердотельный накопитель Seagate Game Drive for Xbox объемом 512 ГБ стоит $200: Продажи новинки должны начаться в ноябре

    15:27

    Дебютировавший летом тонкий игровой ноутбук Gigabyte Aero 14 обновлен: Gigabyte Aero 14 получил 3D-карту Nvidia GeForce GTX 1060

    15:20

    Samsung и LG инвестируют в производство гибких панелей OLED более 10 млрд долларов, рассчитывая получить заказы Apple: Apple собирается использовать в смартфонах дисплеи OLED, начиная с модели iPhone 8

    15:0846

    CenturyLink покупает компанию Level 3 Communications за 34 млрд долларов: Level 3 Communications относится к числу крупнейших телекоммуникационных компаний

    14:396

    Ноутбук System76 Lemur под управлением ОС Ubuntu оснащается процессорами Intel Kaby Lake: Стоимость System76 Lemur начинается от отметки $700

    14:3019

    Sequans и Gemalto показали работу подключения IoT по LTE Cat M1: Местом для демонстрации решения выбрана выставка GSMA Mobility Live!

    14:17

    Sharp встраивает солнечную батарею в спинку садового кресла: По мнению Sharp, зарядное устройство в форме кресла может найти применение в кафе

    14:0111

    Стала известна цена камеры Olympus OM-D E-M1 Mark II: Прием предварительных заказов на Olympus OM-D E-M1 Mark II начнется на следующей неделе

    13:4321

    Датчик изображения Sony IMX274LQC формата 1/2,5 дюйма позволяет снимать видео 4К с частотой 60 к/с: Для внешнего оформления IMX274LQC выбран корпус типа LGA

    13:337

    BOE Display подписала соглашение о строительстве фабрики по выпуску гибких панелей AMOLED для смартфонов: Фабрика будет построена недалеко от города Мяньян

    12:29

    Половина портов Thunderbolt 3 в 13-дюймовом MacBook Pro имеют ограниченную пропускную способность: Лишь два порта Thunderbolt 3 (из четырех) поддерживают передачу данных на полной скорости, предусмотренной данным интерфейсом

    12:1829

    TSMC эксклюзивно поставляет процессоры для Apple iPhone 7 и надеется сохранить статус-кво при выходе iPhone 8: Руководство TSMC уверено, что компания опережает Samsung в освоении 10-нанометровой технологии

    11:5218

    Xiaomi выпустит устройство для оценки качества воздуха: Подробности о Home Air Quality Tester будут обнародованы 2 ноября

    11:426

    Моноблок Microsoft Surface Studio не появится в свободной продаже в этом году: Поставки Surface Studio должны были начаться 15 декабря 2016

    11:3112

    Вскрытие показало, что SSD младшей версии нового MacBook Pro можно заменить:

    11:1019

    Sony корректирует прогноз прибыли за год: В Sony оценили убытки от обесценивания, связанные с продажей бизнеса по выпуску литий-ионных аккумуляторов

    10:587

    Монитор Philips 328P6VJEB оснащен матрицей VA разрешением 4K: Philips 328P6VJEB предварительно оценен в $630

    10:452

    Новые MacBook Pro не издают ни звука при включении и загружаются при открытии крышки: Ноутбук автоматически включится независимо от того, находился ли он в режиме сна или был полностью отключен

    10:4337

    Представлены VPU ARM Mali-V61 и GPU ARM Mali-G51: Mali-G51 — самый энергетический эффективный GPU ARM

    10:30

    Пятеро украинцев поменяли имена на iPhone 7, чтобы получить новый смартфон: Магазин планировал раздать пять смартфонов, что он и сделал

    10:2274

    Смартфону iPhone 8 Plus прочат изогнутый дисплей OLED: Nikkei добавляет, что изогнутый дисплей OLED для iPhone 8 Plus будет производиться на территории США

    09:4519

    Мини-ПК Gigabyte Brix GB-BPCE-3350 построен на платформе Intel Apollo Lake: Gigabyte Brix GB-BPCE-3350 получил разъем HDMI 2.0 и два слота для модулей оперативной памяти

    09:451

    Сенсорный экран Touch Bar новых MacBook Pro при работе в ОС Windows будет отображать ряд функциональных клавиш: Напомним, на данном экране располагаются различные инструменты в зависимости от того, какое приложение в данный момент запущено

    09:2413

    Starbreeze купила компанию Nozon за 7,1 млн евро: При помощи наработок Nozon компания Starbreeze сможет стать поставщиком VR-контента высочайшего качества

    09:161

    Появились реальные фотографии смартфона Huawei Mate 9: Анонс смартфона ожидается 3 ноября

    09:03

    Линейка планшетов Barnes & Noble пополнится новой моделью: Новый Barnes & Noble Nook 7 построен на SoC MediaTek MT8163

    08:455

    Датчик изображения Sony IMX326LQC разрешением 6,82 Мп для камер видеонаблюдения поддерживает DOL-HDR: По расположению и назначению выводов новинка совместима с моделью IMX274LQC

    07:00

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