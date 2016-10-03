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    3 октября 2016

    Консоль Nintendo NX получит SoC Nvidia с GPU поколения Pascal производительностью более 1 TFLOPS: Консоль Nintendo NX будет в 3-4 раза производительнее предшественницы

    20:3013

    Обновлённый моноблок Apple iMac Retina 5K получит новые процессоры Intel и не получит новых видеокарт: Новый ПК Apple iMac Retina 5K обновится несущественно

    19:5526

    Беспроводные наушники LG Tone Active HBS-A80 работают до 12 часов : Беспроводные наушники LG Tone Active HBS-A80 стоят $130

    19:169

    Системная плата ASRock Z170M-PIO2 размерами и конфигурацией не похожа на большинство остальных плат на рынке: Системная плата ASRock Z170M-PIO2 получила горизонтальный слот PCIe

    18:5611

    Миниатюрный робот-компаньон Toyota Kirobo Mini стоит около $390: На японском рынке Kirobo Mini появится в будущем году

    18:4910

    Против Apple в Канаде подан групповой иск из-за проблемы с сенсорными экранами смартфонов iPhone 6 и iPhone 6 Plus: Touch Disease — фирменный дефект смартфонов Apple iPhone 6 и iPhone 6 Plus, проявляющийся как необратимая утрата функции сенсорного ввода

    17:1367

    В числе возможных покупателей NXP Semiconductors названы Qualcomm, Avago Technologies, Intel и Samsung Electronics : Ожидается, что оборот NXP Semiconductor в этом году превысит 9 млрд долларов

    16:404

    Сервер в усиленном исполнении GMS S2U King Cobra на двух процессорах Intel Xeon E5-2600v4 оснащен 20 портами Gigabit Ethernet с PoE+: Областями применения S2U названы оперативные штабы, центры управления беспилотными аппаратами и фронтовые сети

    16:196

    Игровая гарнитура HyperX Cloud Stinger оценена производителем в $50: Гарнитура HyperX Cloud Stinger совместима с ПК, консолями и мобильными устройствами

    15:032

    Специалистами Panasonic создан гибкий литий-ионный аккумулятор толщиной 0,55 мм: Гибкий аккумулятор, созданный специалистами Panasonic, можно использовать в носимой электронике

    13:4019

    Графические процессоры Nvidia GP107 и GP108 будет выпускать Samsung с использованием техпроцесса 14 nm LPP: Samsung будет производить младшие GPU Pascal

    13:379

    Huawei готовит новый бюджетный смартфон, который может получить шестидюймовый дисплей: Смартфон Huawei H1611 получит SoC Snapdragon 615

    13:23

    Samsung возобновила продажи смартфона Galaxy Note7: 1 октября новая партия Samung Galaxy Note7 появился в корейских магазинах

    13:0649

    ПО Geekbench указывает на то, что CPU Intel Core i7-7700K значительно опережает своего предшественника: Intel Core i7-7700K на 42% быстрее Intel Core i7-6700K

    13:0427

    Аналитики Gartner пророчат рынку умных акустических систем отличное будущее: Рынок умных АС будет расти

    12:3211

    Финансовый отчёт Samsung, несмотря на проблемы со смартфонами Note7, будет лучше ожиданий аналитиков: Samsung не сильно пострадала из-за проблем с Note7

    12:1010

    Tesla сумела значительно нарастить производство и поставки своих авто в прошедшем квартале: За третий квартал Tesla поставила 24 500 машин

    12:027

    Опубликованы новые фотографии смартфона Xiaomi Mi Note 2: Фотографии демонстрируют нам устройство с плоским дисплеем

    11:522

    Кроме видеокарт GeForce GTX 1050 Ti и GTX 1050 ожидается ещё одна модель на GPU GP107: 3D-карту GeForce GTX 1050 SE наделят 512 ядрами CUDA

    11:45

    В Германии дроны будут помогать спасать утопающих: В качестве партнера была выбрана местная компания Microdrones, которая специализируется на дронах

    11:4113

    iPhone 7 Plus возглавил рейтинг самых производительных смартфонов AnTuTu: OnePlus 3, который лидировал в этом чарте два месяца подряд, переместился сразу на шестое место

    11:0418

    Icy Dock ExpressCage MB326SP-B позволяет установить в отсеке типоразмера 5,25 дюйма шесть накопителей с возможностью горячей замены: Установка накопителей в лотках Icy Dock ExpressCage MB326SP-B не требует применения инструментов

    10:467

    Накануне анонса опубликованы фотографии смартфонов Google Pixel и Pixel XL : Емкость аккумулятора Google Pixel XL составит 3450 мА•ч

    10:3510

    В тесте Geekbench замечен смартфон Nokia D1C с ОС Android: Смартфон Nokia D1C построен на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 430

    10:248

    SpaceX допускает версию диверсии в истории со взрывом своей ракеты: Попасть в здание ULA представителями SpaceX не разрешили

    09:4631

    Власти Гааги судятся с создателями Pokemon Go: Огромные массы поклонников игры ежедневно атакуют пляж Кейкдёйн

    09:2910

    Доля Windows 10 в Steam снизилась впервые с момента выхода ОС: Сегодня ее доля составляет 48,9%

    09:1520

    Портативный аккумулятор Elephone ElePower Thunder емкостью 16 000 мА•ч оценен в $45: Эффективность преобразования электроэнергии ElePower Thunder составляет 95%

    08:541

    Смартфон Gionee P7 Max оснащен SoC MT6595 и 3 ГБ ОЗУ при цене около $200: Смартфон получил 3 ГБ оперативной памяти, емкость энергонезависимой памяти составляет 32 ГБ

    08:21

    Ноутбук Asus Zenbook UX410: тонкие рамки вокруг дисплея, процессоры Intel Kaby Lake и видеокарта GeForce 940MX: Ноутбук Asus Zenbook UX410 выделяется тонкими рамками вокруг дисплея

    08:0014

    С 2017 по 2019 год процессоры AMD будут носить птичьи имена: В 2019 году AMD представит процессоры Gray Hawk

    07:4511

    Первое фото печатной платы видеокарты GeForce GTX 1050 Ti демонстрирует наличие разъёма дополнительного питания: Карта GeForce GTX 1050 Ti получит четырёхфазную подсистему питания

    07:302

    Смартфон Xiaomi Redmi 3S Plus не вызовет интереса у владельцев модели Redmi 3S : Смартфон Xiaomi Redmi 3S Plus доступен за $145

    07:104

    Платёжный сервис Samsung Pay пришёл в Россию: Samsung Pay в России будет работать с пятью банками

    07:0072

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