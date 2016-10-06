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    6 октября 2016

    Акустическая система Oppo Sonica Grand оснащена интерфейсами Wi-Fi, Bluetooth и Ethernet: В алюминиевом корпусе Oppo Sonica Grand находится семь излучателей

    20:2235

    Lenovo хочет купить у Fujitsu производство ПК : Lenovo уже ведет переговоры с Fujitsu

    19:5213

    Sharp Corner R — необычный «безрамочный» смартфон, у которого практически всю фронтальную панель занимает дисплей: Sharp показала безрамочный смартфон нового поколения под названием Corner R

    19:4636

    Pebble начала принимать предзаказы на часы Pebble 2, а заодно рассказала о новой модификации под названием Pebble 2 SE: Умные часы Pebble 2 SE оцениваются в 100 долларов

    19:102

    Exar выпускает контроллеры концентраторов USB 2.0 с рекордно низким энергопотреблением: В числе примеров применения контроллеров Exar XR22404 и XR22417 производитель называет стыковочные станции

    19:005

    BlackBerry OS может стать доступна для лицензирования: BlackBerry может сделать свою ОС доступной сторонним производителям

    18:477

    Blue Origin проверила систему спасения экипажа космического корабля New Shepard : При этом удалось успешно приземлить и ракету-носитель

    18:3510

    Компания Samsung отреагировала на публикации о смартфоне, загоревшемся на борту самолета: Нет подтверждений, что инцидент произошел с Galaxy Note7 из партии нового производства

    15:4855

    Клавиатура и мышь Microsoft Surface прошли сертификацию FCC: Анонс целой линейки моноблоков Microsoft Surface состоится в октябре этого года

    15:279

    Huawei расширила перечень поставщиков дактилоскопических датчиков с одной до трех компаний: Благодаря Huawei, Meizu и LeTV поставки дактилоскопических датчиков Goodix Technology в этом году должны увеличиться до 40 млн единиц

    15:15

    Появились изображения гигантского разъема Intel LGA 3647 для процессоров Skylake-EX и Knights Landing: Платформа Intel Purley будет включать процессоры в исполнении LGA 3647

    14:4419

    MediaTek утроит штат сотрудников в Индии в течение трёх лет: MediaTek увеличит количество сотрудников в индийском подразделении

    14:161

    Ожидается, что производительность 3D-карты AMD на двух GPU Vega 10 превысит 18 TFLOPS: GPU AMD Vega будут оснащены памятью HBM2

    13:4411

    Wacom MobileStudio Pro — планшеты с процессорами Intel Core, стилусом Pro Pen 2 и адаптерами Quadro у старшей модели: Планшеты Wacom MobileStudio Pro стоят дорого

    13:437

    Смартфон Vivo Y55L основан на современной SoC Qualcomm: Смартфон Vivo Y55L оценивается в $180

    12:53

    Samsung купила создателей Siri, которые работают над виртуальным помощником Viv : Viv имеет возможность обучаться быстрее аналогичных систем и предлагает пользователям куда больше свободы и возможностей

    11:4565

    Смартфоны Google Pixel и Pixel XL получили степень защиты IP53: Устройство с некоторой опаской можно использовать под дождем, но даже не стоит пробовать погружать под воду

    10:1819

    Apple остается самым дорогим брендом в мире: Компания Interbrand опубликовала ежегодный список, в который вошли десять самых дорогих брендов в мире

    10:0732

    Смартфон Google Pixel существенно уступает iPhone 7 по производительности: Результаты тестов в популярном ПО Geekbench говорят сами за себя

    09:3943

    Неизвестное устройство, которое выйдет в первом квартале 2017, набрало 203 737 баллов в AnTuTu: В данный момент высказываются предположение, что речь идет о Samsung Galaxy S8

    09:2825

    Смартфон Lenovo Phab2 Pro обещают выпустить в ноябре: Цена не изменилась, в США он будет продаваться за 500 долларов

    09:011

    VKworld Stone V3S стоимостью $30 называют одним из самых защищенных телефонов: Свои слова VKworld подтверждает несколькими фактами

    08:4922

    Смартфон Oppo R9S получит 16-мегапиксельную камеру с диафрагмой F/1.7: Смартфон Oppo R9S может получить поддержку технологии Super VOOC

    08:40

    Sharp представила дисплей для VR-устройств с рекордной плотностью пикселей 1008 ppi: Показанный образец имел диагональ 2,87 дюйма, предлагая разрешение 1920 х 2160 пикселей на каждый глаз или 1840 х 2160 пикселей для обоих глаз пользователя

    08:366

    Смартфон Samsung Galaxy Note7 с «безопасным» аккумулятором загорелся на борту самолета: Никто не пострадал

    08:2081

    Google Pixel и Pixel XL составят 10% от общего количества смартфонов HTC в этом году: Huawei, например, за полгода смогла отгрузить 60 млн смартфонов

    08:205

    Новые устройства Amazon Echo Dot основаны на микропроцессорах MediaTek: MediaTek поставляет процессоры для Amazon Echo Dot

    08:20

    За прошлый год Apple недоплатила 65 млрд долларов налогов, став безоговорочным лидером по этому показателю: Apple вывела через офшоры 215 млрд долларов в прошлом году

    08:0021

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