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    22 октября 2016

    Одноплатный ПК iTOP-4412 основан на SoC Exynos 4412: Плата iTOP-4412 получила расширенные возможности подключения и улучшенную поддержку

    23:0710

    Open Stream предлагает искать потерявшихся кошек с помощью интернета вещей: Ввод сервиса в коммерческую эксплуатацию запланирован на весну 2017 года

    18:0116

    Аналитики Gartner уверены, что технологические достижения радикально изменят первую медицинскую помощь в ближайшие двадцать лет: Свой прогноз эксперты опубликовали на мероприятии Gartner Symposium/ITxpo 2016

    17:3219

    TSMC, GlobalFoundries и Samsung скоро расскажут о 7-нанометровых техпроцессах: Место встречи — конференция IEDM

    17:0724

    Доход от продаж игры Pokemon Go превысил 600 млн долларов в рекордно короткий срок: Статистика App Annie подтверждает популярность Pokemon Go

    16:4524

    Двойной обмен: Samsung предложит смартфоны Galaxy S8 бывшим владельцам Galaxy Note7, обменявшим их на Galaxy S7 или Galaxy S7 Edge : Выпуск Samsung Galaxy S8 запланирован на март 2017 года

    14:4545

    Harman и Under Armour анонсируют продажи беспроводной гарнитуры с датчиком ЧСС: Продажи моделей UA Sport Wireless Heart Rate и UA Sport Wireless стартуют в ноябре

    14:332

    ARM продемонстрировала преимущества API Vulkan при использовании многоядерной однокристальной системы: API Vulkan сопоставили OpenGL

    14:2818

    3D-карты AMD Radeon RX 470 и RX 460 подешевели: Цена AMD Radeon RX 460 с 2 ГБ снижена со $109 до $100, а RX 470 — со $180 до $170

    13:5517

    Смартфон LG V20 тоже испытали на прочность: Из-за конструкции со сменным аккумулятором LG V20 несколько хуже противостоит попыткам согнуть устройство

    13:441

    Auxillite позволяет одновременно подключать к iPhone 7 наушники и зарядное устройство : Auxillite S отличается наличием подставки

    13:0839

    Комплект Microsoft Surface Book подешевел на $260: Предложение действует на территории США и Канады

    12:166

    На посошок. Текущий год может закончиться сделкой между AT&T и Time Warner стоимостью 85 млрд долларов: AT&T купит Time Warner за 85 млрд долларов

    12:143

    ЦАП Manhattan II можно подключить к домашней сети Wi-Fi, заплатив за это меньше тысячи долларов: ЦАП Manhattan II поддерживает DSD и MQA

    12:1210

    Игровой монитор Acer Predator XB241YU с кадровой частотой 165 Гц и панелью TN оценивается в $500: Игровой монитор Acer Predator XB241YU получился недешёвым

    11:394

    Смартфон Google Pixel подвергся варварскому испытанию на прочность: Устройство оказалось гораздо труднее согнуть, чем предшествующую модель Nexus 6P

    11:305

    Смартфон Google Pixel XL заработал у iFixit шесть баллов: Смартфон Google Pixel XL ремонтопригоден на шесть баллов

    11:258

    LG откажется от модульной конструкции в смартфоне LG G6. «Друзья» также останутся в прошлом: Анонс LG G6 ожидается в феврале-марте следующего года

    11:2111

    Свежие изображения смартфона Xiaomi Mi Note 2 подтверждают наличие одного модуля основной камеры: Анонс смартфона ожидается 25 октября

    11:081

    Пара функций ОС Android 7.1, присутствующая в смартфонах Google Pixel, останется недоступной другим устройствам: Google Pixel будут выделяться уникальными функциями

    11:0016

    Появились изображения и характеристики смартфона Meizu M5: В продажу Meizu M5 поступит 11 ноября по ориентировочной цене 100 долларов

    10:592

    В атаках, вызвавших перебои в работе крупных сетевых ресурсов, принимали участие устройства интернета вещей: В ботнет Mirai входят даже камеры видеонаблюдения и сетевые видеорекордеры

    10:5010

    Процессоры Intel Core i5-7600K (Kaby Lake) и Core i5-6600K (Skylake) сравнили по производительности: Ожидается, что процессор Intel Core i5-7600K будет стоить около $250

    10:2037

    Сетевое хранилище Qnap TS-531X получило два порта 10 Gigabit Ethernet: NAS Qnap TS-531X построено на платформе AnnapurnaLabs

    10:101

    Автобусы Toyota на топливных элементах появятся на рынке в начале 2017 года: В случае чрезвычайных ситуаций автобус можно использовать как аварийный генератор мощностью 9 кВт

    08:3034

    По подсчетам производителя, серийному выпуску смартфонов LG V20 предшествовало 60 000 тестов: LG выпускает в среднем 4000 смартфонов V20 в день

    08:001

    Qualcomm и NXP Semiconductors могут объявить о крупнейшей в отрасли сделке уже на следующей неделе: Qualcomm и NXP Semiconductors объявят о сделке через несколько дней

    08:001

    Visa вводит механизм платежей, построенный на технологии цепочек блоков транзакций: К плюсам технологии цепочек блоков транзакций аналитики относят прозрачность и высокую скорость платежей

    07:306

    UFOMiners представила четыре модели систем для добычи криптовалюты: UFOMiners принимает оплату в Bitcoin и Litecoin

    07:0011

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