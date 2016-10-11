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    11 октября 2016

    Через неделю Huawei представит умные часы Honor S1: Huawei Honor S1 сопроводят смартфон Honor 6X в день его премьеры

    20:151

    В Великобритании впервые испытали беспилотный автомобиль в общественном месте: В Великобритании провели тест беспилотной машины

    19:1510

    Клавиатура Cougar Ultimus RGB позволяет настраивать подсветку каждой клавиши в отдельности: Cougar Ultimus RGB является вариантом ранее анонсированной модели Ultimus

    19:158

    Смартфон Ulefone Tiger: магниево-алюминиевый корпус, АКБ емкостью 4200 мА·ч и ОС Android 6.0: Ulefone Tiger пополнит список доступных моделей этого производителя

    19:069

    Nvidia станет поставщиком программно-аппаратной платформы для автомобилей Tesla: Машины Tesla будут основаны на решениях Nvidia

    18:494

    Компания Infineon купила разработчика миниатюрных лидаров : Лидары, радары и камеры — ключевые датчики для самоуправляемых автомобилей

    18:301

    Процессоры Intel Apollo Lake используются в материнских платах ASRock J3455-ITX, J4205-ITX и J3455M: В новинках используются SoC Intel Celeron J3455 и Pentium J4205

    18:156

    Проблемы Samsung со смартфоном Galaxy Note7 улучшат продажи Apple: Apple получит хорошее преимущество на фоне проблем Samsung

    18:0731

    Компьютерный корпус Deepcool Genome II унаследовал дизайн предшественника: Deepcool Genome II все так же оснащается СВО уже в базе

    18:004

    Новые ПК Microsoft Surface будет собирать Pegatron: Microsoft не имеет собственного производства компьютеров

    17:3511

    Western Digital обновляет внешние накопители My Passport и My Book: Портативные накопители My Passport легко помещаются на ладони

    17:004

    Полупроводниковая отрасль откладывает переход на пластины диаметром 450 мм: Производители продолжают расширять производства, использующие пластины диаметром 300 и даже 200 мм

    16:465

    Представлены твердотельные накопители WD Blue и WD Green: На SSD WD Blue и WD Green распространяется трехлетняя ограниченная гарантия

    16:0038

    Фиаско Galaxy Note7 может стоить Samsung 17 млрд долларов: По итогам второго квартала рыночная стоимость Samsung оценивалась в 235 млрд долларов

    15:5930

    Названа дата, когда ZTE анонсирует новый смартфон nubia : Предположительно, это будет развитие модели nubia Z11 mini

    14:14

    На выпуск браслета LVL, следящего за уровнем гидратации организма, собрано более 877 000 долларов: Сбор средств завершится через 15 дней, а отгрузку браслетов разработчики обещают начать в июне будущего года

    13:2415

    Южнокорейские регуляторы проверят соглашения Google с производителями смартфонов: Интерес антимонопольного агентства вызвали условия, касающиеся использования ОС Android

    12:2013

    Начат серийный выпуск первых 14-нанометровых процессоров для носимых устройств — Samsung Exynos 7 Dual 7270: В Exynos 7 Dual 7270 интегрирован модем LTE

    11:5517

    Функция перевода Skype Translator теперь понимает русский язык: Skype научили переводить русский на лету

    11:1312

    Заработал сервис корпоративного общения Workplace : Сервис Workplace является платным

    10:584

    Samsung повторно останавливает продажи всех смартфонов Galaxy Note7 : Samsung снова приостанавливает продажи Note7 до выяснения причин проблемы

    10:5460

    Cтроку для поиска Google научили конвертировать значения цветов: Для доступа к инструменту достаточно ввести строку «RGB to Hex»

    09:568

    Смартфон Oukitel U15S может получить ОС Android 7.0: Смартфон Oukitel U15S оснащен восьмиядерной SoC MediaTek

    08:382

    Почти все материнские платы Asus, построенные на чипсетах Intel сотой серии, обрели совместимость с процессорами Intel Kaby Lake: В будущем перечень должен пополниться другими моделями

    08:2512

    К проекту Bitwalking, который позволяет зарабатывать цифровую валюту простой ходьбой, присоединилась Nokia: ПО Bitwalking доступно для Android

    08:1014

    Специалисты из Pixar и Onion сделают голосовой помощник Google Assistant более «живым» и человечным: Над ИИ Google Assistant работают специалисты Pixar и Onion

    07:451

    Платформа Cyanogen Modular OS позволяет интегрировать функции CyanogenMod в Android по отдельности: Cyanogen переходит на модульную структуру своей ОС

    07:15

    ПК Samsung ArtPC Pulse выделяется необычным цилиндрическим дизайном, немного напоминая Apple Mac Pro: ПК Samsung ArtPC Pulse оценивается в $1200

    07:0066

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