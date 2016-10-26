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    26 октября 2016

    Представлен моноблочный компьютер Microsoft Surface Studio: Минимальная стоимость Microsoft Surface Studio — $3000

    23:5956

    Ассортимент CyberPower Systems пополнил линейно-интерактивный ИБП BR700ELCD: Мощность BR700ELCD равна 700 ВА

    20:182

    По слухам, в следующем году на рынке появятся iPhone 8 Plus, iPhone 8 и iPhone 7 SE: iPhone 7 SE будет самым доступным смартфонов Apple

    20:0027

    Sony создаст дочернее предприятие Sony Imaging Products & Solutions : Предприятие Sony Imaging Products & Solutions должно начать работу 1 апреля 2017 года

    19:566

    Supermicro оснащает серверы ускорителями Nvidia Tesla P100: Конфигурация модели SuperServer 4028GR-TXR(T) может включать до восьми ускорителей Tesla P100 SXM2

    19:303

    По слухам, фронтальная камера смартфона Vivo X9 тоже будет сдвоенной : Анонс смартфона Vivo X9 ожидается 17 ноября

    19:072

    Внешние твердотельные накопители Buffalo SSD-PUSU3 и SSD-PMU3 оснащены интерфейсом USB 3.1: Обе модели предложены в разновидностях серебристого и черного цвета

    18:58

    К 2020 году расходы на «когнитивные системы и искусственный интеллект» превысят 47 млрд долларов в год, считают аналитики IDC: Среди регионов по темпам внедрения технологий искусственного интеллекта в ближайшие годы будет лидировать Япония

    18:395

    HTC всё ещё убыточна, но убытки уменьшаются, а выручка растёт: HTC отчиталась за третий квартал 2016 года

    18:3012

    Вклад 28-нанометровой продукции в квартальный доход UMC впервые превысил 20%: Компания UMC отчиталась за третий квартал 2016 года

    18:191

    Игровая клавиатура G.Skill Ripjaws KM570 MX позволяет записывать макросы на лету: G.Skill Ripjaws KM570 MX оценена в $100

    16:503

    Новый переходник Kipon для установки объективов с креплением EF-S на камеры с креплением E оснащен регулируемым нейтральным фильтром: В Японии новинка стоит около 430 долларов

    15:549

    Eizo FlexScan EV2780 — первый монитор японской компании с портом USB-C: Eizo FlexScan EV2780 построен на базе прошлогодней модели FlexScan EV2750

    15:4512

    Microchip первой сертифицировала в FCC приемопередатчик для IoT на основе сети Sigfox : Помимо приемопередатчика, предложены наборы для разработчиков

    15:331

    Смартфону Samsung Galaxy S8 edge приписывают экран разрешением 4К и 8 ГБ ОЗУ: По слухам, в Samsung Galaxy S8 edge будут использоваться SoC Qualcomm Snapdragon 830 и Samsung Exynos 8895

    14:5045

    Toshiba использует в модулях eMMC и UFS новые контроллеры, позволяющие получить скорости чтения до 320 и 850 МБ/с соответственно: Новые контроллеры Toshiba отличаются повышенной производительностью

    13:25

    Специалисты IHS Markit подсчитали стоимость компонентов смартфона Google Pixel XL: По отношению цены к себестоимости смартфон Google Pixel XL мало отличается от других подобных устройств

    13:1015

    Смартфон Moto M может получить SoC MediaTek Helio P15 при стоимости в $295: Смартфон Moto M будет стоить менее $300

    13:04

    Средства на выпуск самоката с электроприводом Immotor GO удалось собрать всего за несколько дней: Персональный электротранспорт пользуется популярностью

    12:577

    Компания Google купила компанию Eyefluence, разрабатывающую технологию управления компьютером с помощью взгляда: Финансовая сторона сделки не разглашается

    12:392

    Чистая прибыль Logitech выросла в 2,6 раза: Logitech отчиталась за второй квартал 2017 года

    12:381

    Бюджетный смартфон Meizu M5 получит модификацию с 6 ГБ ОЗУ: Бюджетный смартфон Meizu M5 станет крупнее предшественников

    12:227

    За год сумма транзакций в платёжном сервисе Apple Pay выросла в шесть раз: Сервис Apple Pay растёт внушительными темпами

    12:0219

    До 31 октября прошивка европейских Samsung Galaxy Note7 будет принудительно обновлена: После чего смартфоны не смогут заряжаться более чем на 60%

    11:3926

    Финансовый отчёт Apple показал снижение выручки, прибыли и продаж : Apple впервые за 14 лет отчиталась о снижении годовой прибыли

    11:2641

    Google обещает устранить блики с фотографий, сделанных смартфонами Pixel, программным путем: Сотрудник компании под ником IsaacOnCamera признал факт существования данной проблемы

    11:188

    Смартфон Leagoo M5 Plus получил новые корпусные материалы и SoC: Смартфон Leagoo M5 Plus сохранил защитное покрытие Corning

    11:111

    Появились изображения дополнительного экрана OLED в новых ноутбуках MacBook Pro: macOS Sierra проговорилась о новых ноутбуках Apple

    11:0028

    Безрамочный смартфон Xiaomi Mi Mix, который оказался вовсе не концептом, поступит в продажу уже 4 ноября: По слухам, на начальной стадии Xiaomi сможет отгружать в месяц не более 10 тыс. смартфонов

    10:3618

    Поставки небольших ЖК-панелей тайваньского производства выросли за квартал на 15% до 309,7 млн штук: Общие поставки за год составят около 1,2 млрд единиц

    10:22

    Поставщиком изогнутого дисплея Xiaomi Mi Note 2 выступает LG: Аналитик прогнозирует доминирование спроса над предложением, по крайней мере, в обозримом будущем

    10:0026

    Игровая гарнитура Cooler Master MasterPulse Pro поддерживает виртуальное окружающее звучание: Гарнитура Cooler Master MasterPulse Pro получила сменные насадки для изменения звучания

    09:57

    Смартфон HTC One M9 подешевел до $300. HTC 10 все еще предлагается за $549: Для поклонников продукции компании, которые до сих пор используют HTC One M7 или M8, это предложение может показаться привлекательным

    09:446

    Новая VR-гарнитура Xiaomi за $29 предназначена для смартфонов Mi Note 2, Mi 5s, Mi 5s Plus и Mi5 : Сама конструкция гарнитуры оптимизирована для длительного комфортного использования

    09:336

    Google не успела реализовать водонепроницаемость смартфонов Google Pixel: Концепция телефона несколько раз менялась, очередной вариант был утвержден только в начале этого года

    09:089

    Airblock — программируемый модульный дрон и судно на воздушной подушке за $99: Необходимые 100 тыс. долларов разработчики привлекли в первые дни кампании,

    08:534

    Анонс смартфона Meizu Pro 6s назначен на 3 ноября: Инженеры потратили полгода на оптимизацию и различные улучшения оригинальной модели, которые будут реализованы в Meizu Pro 6s

    08:40

    Google Jamboard — 55-дюймовый моноблок с Android для коллективной работы: Устройство Google Jamboard стоит почти $6000

    08:105

    Новые процессоры Intel Atom E3900 предназначены для устройств Интернета вещей, требующих высокой производительности: Новые процессоры Intel Atom E3900 основаны на архитектуре Goldmont

    07:405

    Смартфон BlackBerry DTEK60, оснащённый SoC Snapdragon 820, появился на сайте канадской компании за $500: BlackBerry представила смартфон DTEK60

    07:206

    Продажи смартфонов в Китае выросли за год на 15%: Аналитики GfK оценили рынок смартфонов

    07:003

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