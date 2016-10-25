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    25 октября 2016

    Размеры камеры Phantom Miro N5 для съемки узлов автомобилей во время тестирования — 23 х 32 х 29 мм: Камера Phantom Miro N-Series может снимать со скоростью более 9000 к/с

    19:475

    Начались продажи устройства AirBar, делающего экран ноутбука сенсорным: Цена AirBar — $69

    18:0515

    Прекращение выпуска смартфонов Samsung Galaxy Note7 аукнется дефицитом микросхем памяти для ПК: Производители перевели мощности с выпуска памяти для компьютеров на выпуск памяти для смартфонов

    17:4130

    Lenovo выпускает первые ПК на APU AMD Pro седьмого поколения: Продажи Lenovo ThinkCentre M715 Tiny начнутся 31 октября, ThinkPad E475 и E575 — 7 ноября

    17:0314

    Полная сумма сделки между AT&T и Time Warner составляет 108,7 млрд долларов: AT&T покупает Time Warner за 108,7 млрд долларов

    16:4210

    Производитель называет Seagate Enterprise Performance 15K HDD v6 самым быстрым жестким диском для ответственных приложений: Накопители Seagate Enterprise Performance 15K HDD v6 развивают скорость передачи данных до 315 МБ/с

    16:1421

    Visa и Intel намерены сделать платежи более безопасными: Участники соглашения намерены укрепить безопасность интернета вещей

    15:526

    Смартфон Samsung Galaxy J2 Prime лишён светодиодного кольца Smart Glow и наделён экраном с низким разрешением: Смартфон Samsung Galaxy J2 Prime выглядит хуже обычного J2

    15:2518

    Очередной квартал для SK Hynix завершился снижением почти всех показателей в годовом выражении: SK Hynix отчиталась за третий квартал 2016 года

    15:042

    Bykski предлагает оснастить видеокарты GeForce GTX 1050 и GTX 1050 Ti водоблоком : Bykski выпустила водоблок для GeForce GTX 1050 и GTX 1050 Ti

    14:366

    Компания Rambus отчиталась за третий квартал 2016 года: Доход Rambus за третий квартал 2016 года составил 89,9 млн долларов

    13:598

    Маленькие размеры и низкое энергопотребление делают датчик изображения OmniVision OV2732 подходящим для камер видеонаблюдения с батарейным питанием: Ознакомительные образцы OV2732 уже доступны

    13:411

    Смартфон Vivo Y67 оснащается экраном HD при стоимости $265: Смартфон Vivo Y67 внешне не отличается от многих других моделей компании

    13:152

    InFocus Epic 1 — смартфон стоимостью $195, оснащённый десятиядерной однокристальной системой: Смартфон InFocus Epic 1 получился достаточно производительным

    12:152

    Компания ACME Video Solutions представила моноблочную портативную студию для прямого эфира: Оснащение LiveStudio включает восемь видеовходов HD-SDI

    12:0323

    Аналитики ожидают, что Apple сегодня отчитается о снижении годовой выручки. Впервые за 14 лет: Apple может показать падение годовой выручки

    12:0149

    Компания Zotac отметила 10-летие выпуском новых изделий: Компания Zotac сегодня провела мероприятие, посвященное 10-летию со дня основания

    11:481

    Meizu дразнит неким новым продуктом под названием Meizu X: Meizu готовит какой-то любопытный анонс

    11:482

    Смартфон Oukitel U15S с 4 ГБ ОЗУ предлагается за $140: Стоит уточнить, что по цене $140 Oukitel U15S можно будет приобрести только до 31 октября

    11:433

    Новые ноутбуки Apple MacBook Pro могут получить зарядный порт USB-C MagSafe: Apple вернёт порт MagSafe в новые ноутбуки

    11:2317

    Смартфон Xiaomi Mi Mix выделяется на фоне конкурентов отсутствием рамок с трех сторон дисплея [Обновлено: цена составит $550]: Представлен концепт компактного безрамочного смартфона Xiaomi Mi Mix, который оснащен дисплеем диагональю 6,4 дюйма

    11:2234

    Представлен смартфон Xiaomi Mi Note 2, оснащенный изогнутым дисплеем, камерой разрешением 22,56 Мп и 6 ГБ ОЗУ: Основная камера получила датчик изображения Sony IMX318

    10:5165

    Twitter сократит штат еще на 8%: Соответствующее заявление будет сделано уже на этой неделе

    10:324

    Смартфон Samsung Galaxy J3 (2017) прошел сертификацию FCC : В качестве ОС будет выступать Android Marshmallow 6.0.1

    10:222

    Huawei обещает сделать «шаг вперед» 3 ноября 2016: Huawei опубликовала рекламное изображение грядущего мероприятия, на котором при желании можно рассмотреть силуэт мчащегося с огромной скоростью автомобиля

    09:408

    Xiaomi представила термос с дисплеем OLED за $26: Корпус изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 304

    09:318

    Дизайн и габариты видеокарт Biostar GeForce GTX 1060 вдохновлены бронетехникой: Карты Biostar GeForce GTX 1060 различаются объемом видеопамяти и количеством блоков CUDA

    09:285

    Планшет Samsung Galaxy Tab A 10.1 со стилусом S Pen, позаимствованным у Galaxy Note7, оценен в $350: Модуля LTE в эти деньги в комплекте не будет, зато покупатели получат не 2 ГБ ОЗУ, как было в оригинальной модели, а 3 ГБ

    09:0513

    Смартфон Vivo X9 со сдвоенной камерой представят 17 ноября: Объем оперативной и флэш-памяти устройства, по данным информатора, составит 4 и 64 ГБ соответственно

    08:542

    По слухам, новый смартфон Elephone получит изогнутый дисплей, SoC Helio X30 и 8 ГБ ОЗУ: Это позволит Elephone заявить о себе как о компании, выпустившей один из самых производительных смартфонов на рынке

    08:462

    Следующая VR-гарнитура Google будет отслеживать движения глаз: Новая гарнитура будет объединять элементы виртуальной и дополненной реальностей

    08:368

    Карты Manli GeForce GTX 1050Ti Gallardo и GTX 1050 Gallardo получили оригинальный кулер: Новинки могут похвастаться повышенными частотами

    08:081

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