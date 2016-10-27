  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    27 октября 2016

    Представлены ноутбуки Apple MacBook Pro с панелью Touch Bar, лишённые обычных портов USB-A: Новые Apple MacBook Pro получились смелыми

    22:02235

    LG переходит на сторону Samsung и будет использовать в своих смартфонах технологию MST для реализации платёжного сервиса: В смартфоне LG G6 будет использоваться аналог технологии MST

    19:0325

    Microsoft поможет партнёрам выпустить на рынок гарнитуры виртуальной реальности для ПК стоимостью от $300: Microsoft хочет наводнить рынок гарнитурами VR

    18:495

    Fujitsu и Lenovo могут стать стратегическими партнерами на рынке ПК: Fujitsu рассчитывает сохранить собственную торговую марку

    18:395

    Док-станция консоли Nintendo Switch не позволит подключать какие-либо внешние накопители: Nintendo расскажет о новой приставке 12 января

    18:0910

    В смартфоне LeEco Dual 3 будет применена десятиядерная SoC Helio X27: LeEco Dual 3 будет работать под управлением Android Marshmallow с оболочкой EUI 5.8

    18:06

    Xiaomi готовит новый бюджетный смартфон, который должен быть дешевле модели Redmi 3: Новый смартфон Xiaomi получит четырёхъядерную SoC

    17:382

    Прошедший квартал оказался успешным для Texas Instruments: Texas Instruments отчиталась за третий квартал 2016 года

    17:04

    Новые процессоры ARM Cortex-M23 и Cortex-M33 предназначены для устройств Интернета вещей: ARM представила ядра Cortex-M23 и Cortex-M33

    16:521

    Garmin отчиталась о росте всех финансовых показателей: Garmin отчиталась за третий квартал 2016 финансового года

    16:241

    Qualcomm покупает компанию NXP Semiconductors за 47 млрд долларов: Qualcomm рассчитывает профинансировать покупку за счет собственных и заемных средств

    14:1512

    Доход LG Electronics в третьем квартале 2016 года оказался равен 11,8 млрд долларов: Южнокорейская компания LG Electronics опубликовала отчет за третий квартал 2016 года

    13:495

    Продажи умных часов Samsung Gear S3 начнутся по плану: Неудача с Galaxy Note7 отразится на планах Samsung, но далеко не на всех

    13:1333

    Samsung инвестирует 24 млрд долларов в полупроводниковое направление и производство дисплеев AMOLED: Samsung выделит большие средства на развитие полупроводникового и дисплейного бизнеса

    12:2834

    Производители ПК надеются на подъем спроса в связи с выходом новых процессоров AMD и Intel: ПК на новых процессорах можно будет увидеть на январской выставке CES 2017

    12:2417

    Дрон DJI Phantom 4: Gold Edition предлагается по цене £20 000: Компания DJI известна как производитель одних из наиболее популярных, а также недешевых, беспилотных летательных аппаратов

    12:0711

    Беспроводная клавиатура Microsoft Surface Ergonomic Keyboard обшита алькантарой: Microsoft представила клавиатуры Surface Keyboard и мышь Surface Mouse

    12:0323

    Samsung Galaxy Note7 привел мобильное подразделение Samsung к худшему результату за последние восемь лет: Прибыль подразделения мобильных устройств Samsung в третьем квартале упала на 96%

    11:4945

    Ноутбук Chuwi LapBook при цене $242 получил экран диагональю 15,6 дюйма с уменьшенными рамками: Ноутбук Chuwi LapBook работает на базе SoC Atom x5-Z8300

    11:4515

    Выручка Nokia выросла почти вдвое, но компания зафиксировала чистый убыток: Nokia отчиталась за третий квартал 2016 года

    11:41

    Xiaomi проводит опрос на тему конфигурации смартфона Xiaomi Mi 6: Xiaomi Mi 6 будет продаваться по цене от 300 долларов

    11:3319

    Alphabet сокращает 9% подразделения Google Access, включая руководителя: Проект Google Fiber подвергся пересмотру

    11:285

    Смартфон Huawei Enjoy 6 получил ёмкий аккумулятор: Смартфон Huawei Enjoy 6 доступен в пяти цветовых вариантах

    11:283

    Twitter может объявить о собственной продаже компании Disney до конца недели: Disney намеревается использовать Twitter для распространения своего контента среди многомиллионной аудитории сервиса

    11:212

    Смартфон OnePlus 3T может получить SoC Snapdragon 821 и ЖК-дисплей вместо AMOLED при цене $480: По слухам, OnePlus 3 получит современную однокристальную систему Snapdragon 821 и сохранит 6 ГБ оперативной памяти

    11:1210

    Представлена беспроводная гарнитура JayBird X3: Гарнитура JayBird X3 оснащена интерфейсом Bluetooth 4.1

    11:073

    Mellanox начинает поставки адаптеров ConnectX-5: Адаптеры Mellanox ConnectX-5 оснащены средствами аппаратной поддержки виртуализации

    10:522

    Гибридные умные часы Emporio Armani Connected оцениваются в $250: Armani выпустила умные часы Emporio Armani Connected

    10:474

    Смартфон Samsung Galaxy S8 может получить оптический дактилоскопический датчик и дисплей на всю переднюю панель: Оптический дактилоскопический датчик полагается только на двухмерное изображение отпечатка пальца

    10:0425

    Новый аккумулятор ATL емкостью 3000 мА•ч полностью заряжается за 34 минуты: На этой неделе ATL представила новый аккумулятор для смартфонов, который поддерживает технологию быстрой зарядки при выходной мощности 40 Вт

    09:5344

    Продажи смартфонов 360 Mobile превысили 200 млн единиц. Представлен смартфон 360 N4S с SoC Snapdragon 625: В продажу устройство поступит 2 ноября по цене около 200 долларов

    09:315

    Tesla впервые за два года завершила квартал с прибылью: По подсчетам производителя, за три месяца удалось отгрузить 24 821 электромобиль

    09:3022

    Смартфон Bluboo Mini с экраном диагональю 4,5 дюйма получил SoC MediaTek MTK6580: Смартфон Bluboo Mini работает с ОС Android 6.0

    09:292

    Доход Western Digital в минувшем квартале составил 4,7 млрд долларов, чистый убыток — 366 млн долларов: По состоянию на конец квартала в распоряжении компании было 4,1 млрд долларов

    09:161

    Xiaomi Mi Mix не только напоминает безрамочные смартфоны Sharp, но и использует дисплей этой компании: Примечательно то, что осталось за кадром в ходе презентации

    09:048

    Водоблок Bykski FR-AS1080STRIX для видеокарт Asus Strix GeForce GTX 1070 и GTX 1080 выделяется своим дизайном: Водоблок Bykski FR-AS1080STRIX стоит 170 долларов

    09:00

    По подсчетам IDC, рынок смартфонов за год вырос всего на 1%; Samsung и Apple сократили поставки: В третьем квартале 2016 года было отгружено 362,9 млн смартфонов

    08:3126

    Nintendo рассчитывает реализовать 2 млн приставок Switch до конца марта 2017 года: Nintendo рассчитывает на неплохой спрос на новую консоль

    08:305

    Apple откладывает старт продаж наушников AirPods: Наушники Apple AirPods попадут в продажу позже

    08:1530

    UMC собирается начать выпуск продукции по 14-нанометровой технологии FinFET во втором квартале 2017 года: UMC сможет приступить к освоению 28-нанометрового техпроцесса на своей новой китайской фабрике Fab 12X

    08:13

    Смартфон Oppo A57 получил камеры разрешением 13 и 16 Мп: Смартфон Oppo A57 очень похож на Vivo Y67

    08:00

    Смартфон Samsung Galaxy A5 нового поколения станет похож на флагман компании ещё больше: Смартфон Samsung Galaxy A5 будет выглядеть дорого

    07:408

    Спрос на смартфоны Pixel превысил ожидания Google: Смартфоны Pixel продаются хорошо, несмотря на цену

    07:1511

    Разработкой автомобильной ОС компании Apple занимаются бывшие сотрудники QNX: Разработчики QNX теперь трудятся над ОС для Apple

    07:009

    Microsoft Surface Book i7 — улучшенная версия прошлогоднего гибридного ноутбука: Microsoft Surface Book i7 получил видеокарту Nvidia GeForce GTX 965M

    00:5511

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    октябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018