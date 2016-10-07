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    7 октября 2016

    В Сети появилось первое фото, на котором якобы запечатлён смартфон Xiaomi Mi6: Смартфон Xiaomi Mi6 не будет похож на предшественника

    18:418

    Для полноценной работы контроллеров Oculus Touch стоимостью $200 потребуется дополнительный сенсор за $80: Он также поступит в продажу 6 декабря

    17:008

    Обновление встроенного ПО увеличивает число точек фокусировки в камере Fujifilm X-Pro2: Прошивка для камеры Fujifilm X-Pro2 версии 2.0 доступна для загрузки

    15:449

    В Нью-Йорке хотят выявлять террористов с помощью распознавания лиц: У города есть определенный опыт в этой области

    15:0623

    У Panasonic готова технология передачи данных через соприкосновения пользователей: Пока реализация получилась слишком громоздкой для практического использования

    14:2415

    Расследование FAA может закончиться повторным отзывом смартфонов Samsung Galaxy Note7 в США, хотя пока неясно, что именно случилось в самолете: Подтверждений, что инцидент произошел с Galaxy Note7 из партии нового производства, все еще нет

    14:0038

    В минувшем квартале TSMC удалось превзойти собственный прогноз дохода : За второй квартал 2016 компания TSMC получила доход в размере 8,27 млрд долларов

    13:1210

    Представлена беззеркальная камера Sony a6500: Продажи Sony a6500 в Европе должны начаться в декабре по цене 1700 евро

    12:3447

    Sony рассчитывает восстановить объемы выпуска датчиков изображения в течение ближайших шести месяцев: Выпуском датчиков изображения занято пять предприятий Sony

    11:521

    Умные часы Asus ZenWatch 3 можно будет купить в ноябре за $230: Умные часы Asus ZenWatch 3 оценили дешевле конкурентов

    11:3122

    Беговой трекер Polar M200 оснащён модулем GPS и датчиком ЧСС: Трекер активности Polar M200 стоит 150 евро

    11:215

    Oculus работает над браузером Caramel, который создаётся специально для работы в виртуальной реальности: Oculus создаёт браузер для VR

    11:07

    Verizon рассчитывает на скидку в $1 млрд при покупке Yahoo: При положительном исходе сделка должна быть завершена в начале следующего года

    10:595

    Предварительные итоги третьего квартала показывают, что отзыв смартфонов Galaxy Note7 не стал для Samsung трагедией: Публикация полного квартального отчета Samsung Electronics ожидается не раньше конца октября

    10:5536

    Начат прием заказов на водоблоки EK-FB Asus R5-E10 Monoblock RGB Edition: Водоблок EK-FB ASUS R5-E10 Monoblock RGB Edition отводит тепло от процессора и компонентов системной платы Asus Rampage V Edition 10

    10:18

    Шлем виртуальной реальности Oculus Rift скоро сможет работать даже с ноутбуками стоимостью $500: Теперь к минимальным системным требованиям, помимо 8 ГБ оперативной памяти, относят процессоры Core i3-6100 или AMD FX4350 и видеокарты уровня GeForce 960 и лучше

    10:1611

    Boeing планирует опередить SpaceX в покорении Марса: Маск заявил, что чем больше компаний будут работать в данном направлении, тем лучше для будущего всего человечества

    10:0084

    Беспроводная версия VR-шлема Oculus Rift будет относиться к среднему ценовому сегменту: Не стоит ждать наличия слишком мощной аппаратной начинки

    09:293

    Представлена камера Sony Cyber-shot RX100 V: Продажи Sony Cyber-shot RX100 V в Европе начнутся в ноябре по цене 1200 евро

    09:2812

    Kodak представит новый смартфон 20 октября: На изображении нам показали боковую панель с кнопкой, которая может служить для включения смартфона или спуска затвора камеры

    09:172

    Foxconn планирует начать выпуск новой линейки смартфонов в Японии: Foxconn, скорее всего, будет использовать для своих смартфонов бренд Sharp

    09:092

    Oculus показала прототип полностью автономной гарнитуры виртуальной реальности: Oculus работает над автономным шлемом VR

    09:004

    Велосипедный шлем с воздушной подушкой защитит не только от серьезных травм, но и от сотрясений: Раскрываемая воздушная подушка охватывает не только голову, но и шею велосипедиста

    08:1121

    Microsoft избавилась от необходимости обслуживания владельцев смартфонов Lumia, передав эти заботы сторонней компании: Обслуживанием владельцев Lumia займётся компания B2X

    08:0016

    ЦРУ может прогнозировать массовые беспорядки за 3-5 дней до их начала: Глубокое машинное обучение позволяет использовать разрозненные, на первый взгляд, данные

    07:5420

    В рабочих станциях BOXX Workstations появились ускорители Nvidia Quadro P5000 и P6000: Ускорители Nvidia Quadro P5000 и P6000 на GPU поколения Pascal были представлены в июле

    07:532

    Twitter в течение трех недель вынесет решение о продаже компании: В качестве еще одного возможного покупателя называется The Walt Disney Company

    07:38

    Аналитики прогнозируют, что до конца года будет продано 3-4 млн смартфонов Google Pixel и Pixel XL: Смартфоны Google Pixel составят 40-50% всех смартфонов, отгруженных HTC в этом полугодии

    07:335

    Sharp показала прототип монитора разрешением 8K с кадровой частотой 120 Гц, которому требуется подключение восьми портов DisplayPort: Монитор Sharp разрешением 8K выделяется огромной толщиной и рекордной яркостью

    07:3026

    Электровелосипед Rimac Greyp G12 с трехкиловаттным двигателем может проехать до 240 км без подзарядки: Greyp G12H будет оснащен большим информационным ЖК-дисплеем, обновленными фонарями Supernova, улучшенной рамой и дактилоскопическим датчиком

    07:2416

    Однокристальные системы NXP i.MX 8 станут основой цифровых приборных панелей в автомобилях ближайшего будущего : NXP Semiconductors представила новые автомобильные SoC

    07:00

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