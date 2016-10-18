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    18 октября 2016

    Xiaomi просит $45 за свою механическую клавиатуру с 87 клавишами : Xiaomi представила механическую клавиатуру в алюминиевом корпусе

    20:3721

    MSI представила сразу 10 видеокарт GeForce GTX 1050 и GTX 1050 Ti: MSI анонсировала множество новых видеокарт Nvidia

    20:024

    Мобильные аккумуляторы Adata P20000D и P12500D имеют по два порта USB с нагрузочной способностью 2,1 A : Производитель предоставляет на P20000D и P12500D один год гарантии

    19:262

    Misfit Phase — трекер активности в виде наручных часов, который направлением стрелок подскажет имя звонящего абонента: Трекер Misfit Phase стоит $195

    19:119

    В твердотельных накопителях Goodram CX300 используется 15-нанометровая флэш-память TLC NAND производства Toshiba : Накопители Goodram CX300 типоразмера 2,5 дюйма имеет толщину 7 мм

    18:458

    Новая версия игрового ноутбука Origin PC EVO15-S стала ещё тоньше, легче и производительнее: Игровой ноутбук Origin PC EVO15-S нового поколения заключён в корпус толщиной всего 17,5 мм

    18:377

    Представлены видеокарты GeForce GTX 1050 и GTX 1050 Ti: Nvidia представила новые карты Pascal

    18:0124

    Стало известно, как будет называться первый электромобиль Audi: До конца 2020 года Audi планирует выпустить три модели электромобилей

    17:2318

    PBS Kids выпускает планшет для детей Playtime Pad: Служба PBS планирует скоро начать круглосуточное потоковое вещание телепрограмм PBS Kids

    16:553

    В третьем квартале 2016 года доход IBM составил 19,2 млрд долларов: Все активы IBM по состоянию на конец квартала оцениваются в 115,606 млрд долларов

    15:523

    Samsung компенсирует поставщикам все потери, связанные с отказом от смартфона Galaxy Note7: Samsung не оставит партнёров в беде

    13:3546

    В следующем году HTC может продать до полутора миллионов шлемов Vive: Продажи HTC Vive в следующем году вырастут более чем вдвое

    13:154

    Смартфон Huawei Honor 6X получил новую SoC Kirin 655, двойную камеру и оценивается в $150: Смартфон Huawei Honor 6X интересен камерой и платформой

    13:0219

    Samsung вдвое увеличит производство смартфонов в Индии в ближайшие три года: Samsung нарастит производство в Индии

    12:319

    Смартфон LG V34 — более компактная и защищённая от воды версия V20. Но только для Японии: Смартфон LG V34 выглядит даже интереснее оригинала

    12:207

    Qualcomm представила однокристальные системы Snapdragon 653, 626 и 427: SoC Snapdragon 653/626/427 несильно отличаются от предшественников

    12:0220

    850 долларов — предположительная стоимость смартфона Xiaomi Mi Note 2: Смартфон Xiaomi Mi Note 2 может оказаться очень дорогим

    11:3422

    Процессоры Intel Pentium поколения Kaby Lake могут получить поддержку технологии Hyper-Threading: Стали известны параметры 13 процессоров Intel седьмого поколения

    11:2318

    Razer стала новым владельцем THX: Все сотрудники и руководство THX сохранили свои рабочие места

    11:195

    К8 - водонепроницаемая клавиатура со встроенным ПК за $200: ...работает под управлением операционной системы Windows 10 Home, а также имеет сенсорную панель, которая поддерживает все жесты этой ОС

    10:559

    AMD будет сотрудничать с Alibaba в направлении облачных вычислений: Alibaba в своих ЦОД будет использовать решения AMD Radeon Pro

    10:415

    Смартфоны со складными дисплеями появятся на рынке в будущем году: По мнению аналитиков UBI Research, в ближайшие годы быстро вырастет доля смартфонов с «полноэкранными дисплеями»

    10:2311

    Смартфон Nomu S20 с SoC MT6737 и 3 ГБ ОЗУ соответствует классу защиты IP68: Цена смартфона составит 170 долларов

    10:216

    Банк UBS потратит на модернизацию вычислительной техники 1 млрд долларов: Одним из преимуществ единой платформы названа простота развертывания новых сервисов

    10:036

    Apple наняла профессора университета Карнеги — Меллон для работы над технологиями искусственного интеллекта: Рус Салахутдинов возглавит работу Apple над ИИ

    10:009

    Умный наушник Sony Xperia Ear оценивается в 200 евро: Умный наушник Sony Xperia Ear оказался недешёвым

    09:305

    AnTuTu подтвердил характеристики смартфона Oppo R9S Plus: Анонс Oppo R9S и R9S Plus ожидается 19 октября

    09:29

    Портативный аккумулятор Xiaomi Mi Power 2 оценен в $12: Xiaomi Mi Power 2 характеризуется литий-полимерным аккумулятором высокой плотности, который превосходит по характеристикам традиционные аккумуляторы 18650

    09:1520

    Подсветка дизайнерского ПК Samsung ArtPC Pulse умеет оповещать пользователя о входящих сообщениях, письмах и прочих событиях: ПК Samsung ArtPC Pulse получил возможность подключения дополнительного модуля

    09:155

    Смартфон Oukitel U11 Plus получит фронтальную камеру разрешением 16 Мп со вспышкой: Смартфон Oukitel U11 Plus также интересен большим объемом ОЗУ и флэш-памяти

    09:08

    Ломая стереотипы. Смартфон Blu Energy X Plus 2 в сравнении с прошлогодней моделью стал ещё менее производительным: Смартфон Blu Energy X Plus 2 получил очень ёмкий аккумулятор

    09:0013

    За пронос смартфона Samsung Galaxy Note7 на борт самолета в США можно получить штраф до $179 933 и сесть в тюрьму на 10 лет: Возможно применение сразу обоих наказаний

    08:4718

    Мини-ПК ECS mPC второго поколения сохранили беспроводное ЗУ в крышке и получили гораздо более производительные процессоры: Мини-ПК ECS mPC второго поколения стали мощнее и немного крупнее

    08:302

    Гарнитура PlayStation VR заработала у iFixit высокий балл: Гарнитура PlayStation VR легко разбирается, но трудно собирается

    08:151

    Смартфон Samsung Galaxy стал причиной пожара, который уничтожил трехэтажный дом: Загоревшийся смартфон поджег диван, после чего огонь стал быстро распространяться

    08:0464

    В iOS 10 присутствует программная кнопка Home, появляющаяся при возникновении проблем с основной сенсорной: Смартфоны Apple умеют программно дублировать кнопку Home

    08:0021

    В базе TENAA замечен смартфон Lenovo Zuk с SoC Snapdragon 821: Новый Lenovo Zuk получит аккумулятор емкостью всего 3000 мА•ч

    07:421

    Однокристальная система MediaTek Helio P15 содержит восемь ядер Cortex-A53 и GPU Mali-T860 MP2: Представлена SoC MediaTek Helio P15

    07:40

    Meizu работает над устройством со сгибающимся дисплеем: В сложенном состоянии дисплей устройства Samsung располагается внутри, а у концепта Meizu — снаружи

    07:331

    Видеокарта GeForce GTX 1050 будет стоить $110, а GTX 1050 Ti — $140: Стала известна стоимость новинок Nvidia

    07:152

    Технология Pixvana FOVAS обеспечит владельцев гарнитур VR видеоконтентом разрешением 10K: Технология Pixvana FOVAS предлагает видео 10K при потоке, как у видео 1080p

    07:004

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