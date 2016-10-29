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    29 октября 2016

    По слухам, смартфоны Lenovo P2 и Motorola Moto M представят 8 ноября : Lenovo P2 и Motorola Moto M построены на 14-нанометровых SoC Qualcomm Snapdragon 625

    21:014

    Появились сообщения о возгораниях 3D-карт EVGA ACX GTX 1080 и 1070 : Из-за конструктивного дефекта 3D-карты EVGA ACX GTX 1080 и 1070 выходят из строя

    20:4927

    На выпуск умных часов Sowatch, способных измерять кровяное давление, собрано более $310 000 : Первые участники сбора средств могли зарезервировать часы Sowatch за $99

    20:3011

    В Microsoft создана система, не хуже человека распознающая устную речь: Распознавание устной речи является обязательной частью естественного диалога между машиной и человеком

    20:1016

    Мобильная безопасность предложена как сервис IBM Cloud: Использование IBM MaaS360 и сопутствующих сервисов позволит управлять защитой данных

    19:532

    Представлены механические клавиатуры Gamdias Hermes P1, M1 и E1: Цена Hermes P1 примерно равна $120, Hermes M1 — $90, Hermes E1 Combo — $80

    19:343

    Дрон Tanky развивает скорость 160 км/ч: На сайте Kickstarter идет сбор средств на выпуск квадрокоптера Tanky

    19:194

    На сайте TENAA замечены новые смартфоны Xiaomi: Первая модель имеет обозначение 2016090

    19:051

    Массив твердотельных накопителей Mangstor NX6325 с поддержкой NVMe over RDMA в режиме чтения передает данные cо скоростью 12 ГБ/с: Основой массива послужил сервер HPE ProLiant DL380 типоразмера 2U

    18:505

    Bonjour — будильник с голосовым интерфейсом и задатками персонального помощника: Сбор средств на выпуск Bonjour идет на сайте Kickstarter

    18:253

    На некоторых рынках Plextor предложит варианты SSD серии S1 на базе памяти MLC: Серия Plextor S1 включает SSD объемом 128 и 256 ГБ двух типоразмеров

    17:131

    Представлены домашние батареи Tesla Powerwall 2 и «солнечная крыша»: Маск пообещал, что установка «солнечных крыш» начнется летом будущего года

    16:5250

    Сетевой кодек Fujitsu IP-HE950 способен в реальном времени кодировать и декодировать видео 4К по стандарту H.265 (HEVC): Продажи Fujitsu IP-HE950 в Японии начнутся в ноябре

    13:583

    За год доля Apple на крупнейшем рынке смартфонов сократилась с 11,4% до 7,1%: Аналитики IDC подвели итоги третьего квартала 2016 года на китайском рынке смартфонов

    13:2852

    Сделка между Qualcomm и NXP подстегнет разработку умных автомобилей: Рынок умных автомобилей сейчас напоминает рынок смартфонов пятнадцать лет назад

    13:00

    Apple объяснила ограничение в 16 ГБ ОЗУ в новых MacBook Pro: MacBook Pro, как и раньше, не предоставляют владельцам возможность использования более 16 ГБ оперативной памяти

    12:16107

    Мини-ПК серии Shuttle NS02 построены на платформе ARM: Основной областью применения NS02 производитель называет информирующие системы и цифровые табло

    12:122

    Накопители G-Technology G-Drive slim SSD USB-C предложены в объемах до 1 ТБ: Накопители G-Technology G-Drive slim SSD USB-C заключены в алюминиевые корпуса

    11:1112

    В третьем квартале 2016 отгружено более 57 млн ЖК-телевизоров. Поставки продолжают расти: Лидерами данного рынка являются южнокорейские компании Samsung и LG, которые отгрузили 11,3 и 7,1 млн телевизоров

    10:192

    Степень защиты носимого электронного устройства Amazfit Arc — IP67: В розничной продаже браслет Amazfit Arc появится в ноябре

    10:00

    IDC провела оценку ущерба, который нанес смартфон Galaxy Note7 бренду Samsung: Samsung столкнулась с краткосрочными проблемами, которые не должны вылиться в серьезные неприятности в долгосрочной перспективе

    09:5447

    Huawei переместилась на третье место в рейтинге крупнейших поставщиков смартфонов в Китае. Лидируют Oppo и Vivo: На первое место, которое в течение долгого времени удерживала компания Huawei, вырвалась компания Oppo

    09:2620

    Компания Faraday Future, которая испытывает финансовые трудности, рекламирует свой новый электромобиль: Финансовое положение Faraday Future сложно назвать стабильным

    09:114

    Acer и Asustek корректируют стратегии на будущий год на рынке ноутбуков: Acer собирается концентрироваться на игровых моделях

    09:001

    В Швейцарии криптовалюту скоро можно будет купить в автоматах по продаже железнодорожных билетов: Государственной железнодорожной компании SBB принадлежит более 1000 автоматов по продаже железнодорожных билетов

    08:305

    Ассортимент LaCie пополнили настольные хранилища Bolt3, 12big Thunderbolt 3 и 6big Thunderbolt 3 стоимостью от $1999: Модель LaCie Bolt3 производитель называет самым быстрым настольным хранилищем

    08:0030

    Адаптер Unified Wire 100GbE Chelsio T6 демонстрирует рекордно малые задержки UDP, TCP и RDMA Over Ethernet: Задержка UDP составляет 1,6 мкс, TCP — 1,5 мкс, RDMA over Ethernet (iWARP) — 1,2 мкс

    07:301

    Однокристальная система Renesas EC-1 с поддержкой EtherCAT предназначена для промышленной автоматизации: Достоинствами EtherCAT являются возможность обеспечить высокую скорость и точность

    07:00

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