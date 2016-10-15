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    15 октября 2016

    Toshiba приступает к тестированию системы распознавания образов, позволяющей автомобилям избегать столкновений: В системе используется процессор Toshiba Visconti 4

    21:261

    Прототип умных часов WristWhirl распознает жесты: По словам создателей WristWhirl, прототип распознает жесты с довольно высокой точностью

    21:12

    В США запрещено перевозить в самолетах смартфоны Samsung Galaxy Note 7: Пассажиры не имеют права не только брать смартфоны Samsung Galaxy Note7 с собой в салон, но и сдавать их в багаж

    19:5055

    Компьютерный корпус Antec GX330 вмещает видеокарты длиной до 400 мм: Antec GX330 оценен в 70 евро

    18:152

    3D-карта Asus GeForce GTX 1050 Ti Mini имеет короткую печатную плату : На китайском сайте Zotac появились разделы для 3D-карт GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1050

    18:138

    8-дюймовый планшет Acer A6201 замечен в базе данных GFXBench: Acer A6201 построен на SoC Qualcomm Snapdragon 625

    17:59

    SMIC начинает строительство 300-миллиметровой фабрики в Шанхае: В Шанхае у SMIC уже есть одна 300-миллиметровая фабрика и одна — 200-миллиметровая

    17:499

    Умные часы Apple Watch Nike+ можно будет купить начиная с 28 октября: Умные часы Apple Watch Nike+ будут доступны в четырёх цветовых вариантах

    14:3726

    Samsung Chromebook Pro — премиальный хромбук в металлическом корпусе, с поддержкой пера и экраном с соотношением сторон 3:2: Ноутбук Samsung Chromebook Pro стоит $500

    14:1163

    Oculus приобрела компанию InfiniLED, которая занимается разработкой технологии ILED Displays: Oculus в будущем может использовать технологию микросветодиодов ILED Displays

    12:4010

    Новая версия планшета Samsung Galaxy TabPro S получила больше ОЗУ и окрашена в золотой цвет: Samsung обновила планшет Galaxy TabPro S

    12:1627

    Sony выйдет на рынок мобильных игр для смартфонов в 2018 году: Sony выпустит не менее пяти мобильных игр в 2018 году

    12:022

    Hyperloop One привлекла ещё 50 млн долларов инвестиций и получила судебный иск от бывших сотрудников: Hyperloop One продолжает накапливать инвестиции

    11:5210

    Планшет Samsung Galaxy Tab S3 будет представлен в первом квартале 2017 года: Планшет Samsung Galaxy Tab S3 будет представлен в двух вариантах, один из которых будет поддерживать LTE

    11:1615

    По подсчетам Strategy Analytics, в первом полугодии рынок процессоров для смартфонов вырос на 3%: Безоговорочным лидером рынка является Qualcomm

    10:235

    Немецких владельцев электромобилей Tesla предупредили, что Autopilot не освобождает их от управления: Возможности Autopilot оказались в центре внимания после происшествия в США

    10:0414

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