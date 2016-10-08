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    8 октября 2016

    Смартфон Samsung Galaxy C9 получил аккумулятор емкостью 4000 мА∙ч: Смартфон Samsung Galaxy C9 прошел сертификацию FCC

    19:3816

    Корпус для внешнего хранилища SilverStone DS223 оснащен разъемом USB-C: Размеры SilverStone DS223 равны 80 x 60 x 140 мм

    19:091

    В переходнике для подключения наушников с разъемом TRS к новым смартфонам Apple iPhone 7 обнаружена «таинственная» микросхема: Микросхема имеет маркировку 338S00140 A0SM1624 TW

    18:5371

    Все свечи с запахом нового компьютера Apple Mac распроданы: Куда катится этот мир?

    17:5885

    Экран займет всю переднюю поверхность смартфона Samsung Galaxy S8: Чтобы перебить негативный эффект от проблем с Galaxy Note7 необходимы значительные новшества

    17:0743

    Специалисты Mitsubishi Electric разработали алгоритм автоматического формирования структур для глубокого обучения: Системы искусственного интеллекта можно будет создавать быстрее и дешевле

    16:254

    Взорвавшийся ночью смартфон Apple iPhone 6 plus вызвал пожар в спальне: Смартфон Apple iPhone 6 plus взорвался в процессе зарядки

    15:2337

    Выход Surface Phone может задержаться до 2018 года: Известный журналист Мэри Джо Фоули (Mary Jo Foley) утверждает, что устройство снова задерживается

    13:0819

    19 октября LeEco представит в США два смартфона и четыре телевизора: Все телевизоры диагональю от 43 до 85 дюймов будут иметь разрешение 4К

    12:59

    Удовлетворена апелляция Apple в споре с Samsung, касающаяся выплаты 119,6 млн долларов : Судебная война между Apple и Samsung продолжается

    11:5234

    AT&T может отказаться от дальнейшей продажи смартфонов Samsung Galaxy Note7: Если AT&T сделает следующий шаг, подав пример другим операторам, это может сильно ударить по Samsung

    11:5125

    Приложение Google Duo заменит Hangouts в списке обязательного ПО для Android: Мессенджер Hangouts больше не будет обязательным ПО в Android

    11:516

    Младшие модификации новых смартфонов iPhone получили медленную флэш-память: iPhone 7 Plus с 32 ГБ памяти работает медленнее старших модификаций

    11:3415

    HTC Bolt станет первым смартфоном тайваньского производителя с Android 7.0 Nougat: Смартфон будет выпущен в США, Европе, Азии и Африке

    11:315

    Популярное приложение Prisma научилось обрабатывать видеоролики: Обновление для Android будет выпущено в ближайшее время

    11:111

    Смартфон Nokia D1C будет работать под управлением Android 7.0: Смартфон Nokia D1C получит дисплей Full HD

    11:113

    Samsung Galaxy S7 Edge — «смартфон года» по версии Mobile Choice: Смартфон Samsung Galaxy S7 Edge имеет лучший в отрасли экран Super AMOLED разрешением 2560 х 1440 пикселей

    11:1025

    Компания Vivo по итогам нынешнего года поставит на рынок около 75 млн смартфонов: Vivo продолжает показывать внушительный рост на рынке смартфонов

    10:586

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