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    4 октября 2016

    Смартфон Samsung SM-W2017 прошел сертификацию FCC: Смартфон Samsung SM-W2017 получил аккумулятор емкостью 2300 мА∙ч

    22:475

    Монитор NEC MultiSync EX241UN хорошо подходит для конфигураций с несколькими мониторами: В мониторе NEC MultiSync EX241UN используется панель типа AH-IPS

    21:3512

    Google Home — умная акустическая система с голосовым помощником Assistant: Устройство Google Home стоит 130 долларов

    21:108

    Apple получила патент на программные меню в форме секторов круга: У Apple уже есть два подобных патента

    21:0543

    Маршрутизаторы Google Wi-Fi можно соединять в единую сеть: Маршрутизаторы Google Wi-Fi стоят 130 долларов

    20:5710

    PartyUp позволяет связать более 50 акустических систем Ultimate Ears : Приложение PartyUp доступно в вариантах для iOS и Android

    20:561

    Представлены смартфоны Google Pixel, которые специалисты DxOmark назвали лучшими камерофонами на рынке (Обновлено): Google представила новые смартфоны

    19:4596

    Появились первые настольные ПК на APU AMD PRO седьмого поколения: Системы HP EliteDesk 705 G3 Series доступны в трех форм-факторах

    19:317

    Начались продажи умных очков Oakley Radar Pace, созданных совместно Intel и Luxottica : Стоит новинка $449

    18:459

    Однокристальные системы Qualcomm Snapdragon 830 будут производиться по 10-нанометровому техпроцессу на мощностях Samsung: Qualcomm и Samsung будут работать над технологией FoPLP

    17:4114

    Смартфоны Nokia P1 получат SoC Snapdragon 820 и защиту от воды: Смартфон Nokia P1 будет флагманом

    17:3023

    Производитель называет Drobo 5C «первым в мире самоуправляемым» хранилищем с интерфейсом USB-C: Модель Drobo 5C без накопителей стоит $349

    17:212

    Intel будет производить 14-нанометровые однокристальные системы Spreadtrum: Spreadtrum рассчитывать поставлять свои 14-нанометровые SoC компании Samsung

    13:5726

    Монитор Benq EX3200R оснастили изогнутой панелью диагональю 31,5 дюйма разрешением всего 1920 х 1080 пикселей: Монитор Benq EX3200R получил огромный дисплей

    13:4713

    Oppo рассчитывает в этом году отгрузить 100 млн смартфонов, будущем — 130-140 млн : Выпуская огромное количество смартфонов, Oppo является одним из крупных покупателей комплектующих изделий

    13:365

    SilentiumPC Grandis 2 XE1436 — большой и производительный процессорный охладитель с двумя разными вентиляторами: Охладитель SilentiumPC Grandis 2 XE1436 весит более 1 кг

    13:078

    Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1080 Turbo OC 8G получила нетипичную для нереференсных адаптеров систему охлаждения: Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1080 Turbo OC 8G оснащается турбиной

    12:523

    Блок PSVR Processor Unit гарнитуры виртуальной реальности Sony не поддерживает режим HDR: При просмотре контента HDR с консоли PS4 от неё придётся отключать гарнитуру PSVR

    12:318

    Zens выпустила портативный аккумулятор для одновременной зарядки iPhone и Apple Watch : Аксессуар предлагается по цене 70 евро

    12:175

    Комплект PhotoFast 4K Video Capture and Storage Kit с картой памяти емкостью 64 ГБ для устройств Apple предлагается за $80: Для работы комплекта требуется приложение PhotoFast Life, которое можно бесплатно скачать в App Store

    12:057

    IBM выделяет более 200 млн на открытие в Мюнхене новой штаб-квартиры подразделения Watson Internet of Things (IoT): IBM отмечает рост спроса на решения в области интернета вещей

    12:01

    Первая гарнитура VR на платформе Google Daydream будет стоить $79: До мероприятия, устраиваемого Google, остаются считанные часы

    11:45

    KGI Securities прогнозирует спад продаж умных часов Apple Watch в этом году несмотря на выпуск новой модели: По мнению аналитика, у линейки умных часов Apple есть ряд недостатков, которые и ведут к снижению продаж

    11:223

    В этом квартале память DRAM подорожает на 30%, вернувшись к ценам двухлетней давности: Опасаясь дефицита, сборщики ноутбуков наперебой бросились запасаться памятью

    11:159

    Huawei отказалась от возможности производить смартфоны Google Pixel : HTC не смутил тот факт, что ее не упоминают как производителя этих смартфонов

    11:039

    Microsoft распродала все запасы браслетов Band 2, удалила SDK и не имеет планов по выпуску нового устройства в ближайшее время: Microsoft не хочет больше выпускать умные браслеты

    11:0319

    Умный будильник Kello научит правильно дышать перед сном и не даст лишний раз подремать после сигнала: Умный будильник Kello стоит 110 долларов

    10:433

    Xiaomi выходит на рынок США с медиаплеером Xiaomi Mi Box за $69: Приставка позволяет транслировать видеосигнал в разрешении 4К при 60 к/с

    10:3019

    На выпуск дрона в форме яйца PowerEgg Arena собрано более 12 млн долларов, это новый рекорд для Китая:

    09:523

    Apple приписывают намерение весной представить сразу три модели планшетов: Одна из моделей будет иметь экран размером 7,9 дюйма

    09:4032

    Helio X30 станет первой 10-нанометровой SoC производства TSMC, на 2017 год компания получила заказы от Apple, HiSilicon и Qualcomm: На следующий год MediaTek получила большое количество заказов от Apple, HiSilicon Technologies и Qualcomm

    09:339

    Смартфон BlackBerry DTEK60 замечен в одном из онлайновых магазинов; стала известна его цена: По словам магазина, появление аппарата в наличии ожидается 10/11/2016

    09:213

    Цены на модули памяти для смартфонов продолжают расти: По мнению аналитиков, в четвертом квартале цены на ОЗУ для смартфонов вырастут еще, как минимум, на 15%

    09:123

    BMW готовит к выпуску электрические версии автомобилей X3 и Mini: Очевидно, что BMW не собирается отставать от конкурентов в лице Daimler, Volkswagen и Tesla

    08:5710

    Чехлы Mophie Hold Force для смартфонов Apple позволяют присоединить к себе дополнительные аксессуары: Чехлы Mophie Hold Force выглядят спорно

    08:004

    Amazon намерена увеличить штат сотрудников, работающих над голосовым помощником Alexa, ещё на 400 человек: Голосовой помощник Alexa для Amazon является одним из главных направлений развития

    07:203

    Игровая мышь Cougar Revenger получила оптический датчик PixArt PMW3360: Игровая мышь Cougar Revenger оценивается в $60

    07:002

    В программируемых матрицах GreenPAK SLG46169V и SLG46170V объединены цифровые и аналоговые цепи: Микросхемы GreenPAK SLG46169V и SLG46170V упакованы в корпуса размерами 2,0 x 2,2 мм с 14 выводами

    07:00

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