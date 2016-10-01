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    1 октября 2016

    Евросоюз собирается оштрафовать Google за слишком активное продвижение своего поискового механизма: Европейские антимонопольщики заинтересовались Google еще в 2010 году

    22:3026

    Суд обязал Apple выплатить более 300 млн долларов компании VirnetX за нарушение патентов: Решение суда было принято в результате повторного рассмотрения дела

    21:0017

    Представлен концептуальный электромобиль GLM G4 : По словам производителя, без подзарядки GLM G4 может проехать 400 км

    20:45

    Смартфону Samsung Galaxy S8 приписывают наличие экрана UHD и использование порта USB-C для подключения наушников: У смартфона Samsung Galaxy S8 не будет разъема TRS диаметром 3,5 мм

    20:1065

    Специалисты DxOmark назвали PEN-F лучшей из протестированных камер Olympus: Оценка Olympus PEN-F — 74 балла

    19:487

    За обнаружение уязвимости в смартфонах Apple можно получить 1,5 млн долларов : Компания Zerodium, объявившая награду, в прошлом году выплатила 1 млн долларов

    19:2617

    TSMC уже разрабатывает 3-нанометровый техпроцесс: Сейчас TSMC серийно выпускает 16-нанометровую продукцию

    11:0350

    Цена смартфона HTC 10 снижена на $150: Многие изначально считали цену в 699 долларов за флагманский смартфон тайваньского производителя завышенной

    11:0014

    Москвич судится с Google из-за взломанной учетной записи, требуя вернуть ему потраченные в игре 250 тыс. руб.: Он пытался урегулировать вопрос через службы технической поддержки Google Play

    10:4648

    Мостик Inno3D iChill SLI HB Bridge позволяет связать две 3D-карты Nvidia GeForce GTX 1070, 1080 или Titan X: Корпус Inno3D iChill SLI HB Bridge изготовлен из металла

    10:43

    Приложение Oculus может вызывать перегрев смартфонов Samsung Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge: В ходе обсуждения выяснилось, что удаление приложения устраняет проблему

    10:2017

    Apple обсуждает с Sharp возможность поставки панелей OLED для iPhone 8: На этой неделе Sharp сообщила о том, что она инвестирует более полумиллиарда долларов в расширение производства панелей OLED

    09:4727

    Спрос на игровые комплектующие привел к росту цен на них: Несмотря на то, что поставки материнских плат в этом году снизились, спрос на решения на среднего и высокого ценового сегментов продолжает расти

    09:313

    Смартфон Smartisan T3, которому приписывают 6 ГБ ОЗУ, покажут 18 октября: Новый флагман Smartisan появится через три недели

    07:205

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