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    12 октября 2016

    Google приобретает платформу FameBit, чтобы пользователи YouTube получили больше возможностей монетизации своих каналов : FameBit стала частью Google

    19:543

    Samsung представила свою первую линейку встраиваемой умной бытовой техники: Samsung выпустила умную встраиваемую бытовую технику

    19:3249

    Корпус Enermax Steelwing изготовлен из алюминия и закаленного стекла: Корпус Enermax Steelwing рассчитан на компактные ПК

    18:428

    Tile Mate позволяет следить за вещами, используя интерфейс Bluetooth и мобильное приложение: При габаритах 34 x 34 x 4,65 мм брелок Tile Mate весит 6,1 г

    15:2012

    BenQ SW320 — 32-дюймовый монитор 4K с поддержкой HDR: Данных о цене BenQ SW320 пока нет

    14:2132

    Обновлен защищенный ноутбук GammaTech Durabook R8300: Степень защиты ноутбука GammaTech Durabook R8300 — IP65

    14:0011

    Samsung снижает прогноз выручки и операционной прибыли в связи с отказом от модели Galaxy Note7: Samsung значительно ухудшила собственный прогноз по итогу текущего квартала

    13:4922

    Представлена ОС Android 7.1 Developer Preview. Окончательная версия станет доступна в декабре: ОС Android 7.1 Developer Preview почти не содержит серьёзных новшеств

    13:2429

    Начались продажи термопасты Thermal Grizzly Hydronaut : Цена Thermal Grizzly Hydronaut равна 9,48 евро за упаковку с 3,9 г термопасты

    13:1910

    Смартфоны Gresso iPhone 7 из коллекции Diva оценены в 5900 и 7200 долларов в зависимости от количества бриллиантов в оформлении: Gresso представила очередные люксовые версии iPhone

    13:0618

    У Xiaomi нет планов по выпуску компактного смартфона с экраном диагональю менее пяти дюймов: Xiaomi не хочет выпускать компактные смартфоны

    12:4932

    Смартфон Honor Holly 3 — первый аппарат Huawei, произведённый на территории Индии: Смартфон Honor Holly 3 оценивается в 150 долларов

    12:40

    В рамках проекта Project Blue учёные хотят создать космический телескоп для поиска экзопланет у системы Альфа Центавра: Небольшой и недорогой космический телескоп проекта Project Blue позволит изучить ближайшие к нам экзопланеты

    12:298

    Apple откроет центр НИОКР в Шэньчжэне: По словам главы компании Apple, центр в Шэньчжэне будет открыт в будущем году

    12:107

    Водоблоки EK-FB GA X99 предназначены для системных плат Gigabyte GA-X99: Компания EK Water Blocks представила водоблоки EK-FB GA X99 Ultra Monoblock и EK-FB GA X99 Designare Monoblock

    11:47

    Смартфон Apple iPhone 7 взорвался возле лица пользователя: В момент взрыва пользователь снимал видео с помощью смартфона

    11:2271

    Amazon Music Unlimited — новый потоковый музыкальный сервис Amazon, который владельцам устройств Echo обойдётся очень дёшево: Подписка на сервис Amazon Music Unlimited может стоить 10, 8 либо 4 доллара в месяц

    11:08

    AMD снизит цену на карту Radeon RX 470 с выходом Nvidia GeForce GTX 1050 Ti: AMD скорректирует цену 3D-карты RX 470

    10:4517

    По подсчетам Gartner, рынок ПК за год сократился на 5,7%, Apple сократила продажи на 13,4%: Опубликован отчет Gartner за третий квартал 2016 года

    10:3541

    Смартфон Sharp FS8005 с SoC Snapdragon 430 будет работать под управлением Android 7.0: Смартфон Sharp FS8005 получит свежую версию ОС

    10:303

    Опубликованы характеристики смартфонов Oppo R9S и R9S Plus: Oppo R9S Plus приписывают SoC Qualcomm Snapdragon 653 (MSM8976 Pro)

    10:30

    Samsung начала распространение комплекта Note 7 Return Kit для возврата смартфонов почтой: Комплект Samsung Note 7 Return Kit включает термоустойчивую коробку

    10:1829

    Ультрабук Dell XPS 13 следующего поколения превратится в устройство категории 2-в-1: Dell XPS 13 при этом сохранит экран InfinityEdge

    09:554

    Samsung нарастит производство смартфонов Galaxy S7 на фоне отказа от модели Note7: Samsung надеется продать больше Galaxy S7 вместо Note7

    09:4220

    В блоках питания Xigmatek Shogun G используются преобразователи постоянного тока: Блоки питания Xigmatek Shogun G рассчитаны на несколько видеокарт

    09:09

    Базовый комплект Shuttle DQ170 предназначен для сборки офисного мини-ПК: Габариты Shuttle DH170 — 190 x 165 x 43 мм

    09:003

    Голосовой помощник Google Assistant можно заставить работать на стороннем смартфоне: Голосовой помощник Google Assistant можно запустить на смартфоне с Android 7.0

    08:35

    Нехватка флэш-памяти NAND привела к росту цен: Аналитики TrendForce прогнозируют, что рост продолжится до конца года

    08:30

    Камера наблюдения Netgear Arlo Pro способна распознавать объекты и выступать в роли сирены: Камера наблюдения Netgear Arlo Pro стоит $250

    08:151

    Домашняя камера наблюдения Xiaomi Little Square стоит всего $15: Xiaomi представила очень дешёвую камеру наблюдения

    08:0011

    В корпусе SilverStone CS380 есть восемь отсеков для накопителей с поддержкой горячей замены : В корпусе SilverStone CS380 также есть два отсека типоразмера 5,25 дюйма

    08:004

    Источники утверждают, что Samsung отказывается от смартфона Galaxy Note7 и продажи не возобновят: Смартфон Samsung Galaxy Note7 не вернётся на полки

    07:3039

    Две новые видеокарты Asus Strix Radeon RX 470 оснащены 8 ГБ памяти: Asus показала две новые 3D-карты

    07:001

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