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    21 октября 2016

    Jaguar Land Rover, Ford и Tata Motors тестируют в Великобритании автомобили, общающиеся между собой : В Великобритании поставлена цель иметь беспилотные автомобили на дорогах страны до конца десятилетия

    20:339

    Обладатель крупнейшего парка компьютеров Apple подсчитал, что экономит до $535 на каждом из них по сравнению с ПК с Windows: Переход на Apple Mac уменьшает нагрузку на обслуживающий персонал

    19:40123

    Слухи утверждают, что автономность консоли Nintendo Switch не радует: Док-станция приставки Nintendo Switch не ускоряет графику

    19:258

    TeraDeep использует карту расширения с FPGA для ускорения распознавания образов и анализа видео средствами ИИ: Увидеть разработку в действии смогут посетители мероприятия Supercomputing 2016

    19:161

    Анонсирована видеокарта Radeon RX 470D, значительно превосходящая GeForce GTX 1050 Ti по производительности: Видеокарта Radeon RX 470D будет доступна только в Китае

    17:4516

    В прошлом квартале в США почти половина проданных смартфонов Apple пришлась на новые модели iPhone: Новые модели iPhone были бестселлерами в прошлом квартале

    17:2539

    Компания Schiit Audio показала первые модели новой линейки стереофонических усилителей : Линейку открыли предусилители и оконечный усилитель

    16:2713

    Ассортимент NZXT пополнили вентиляторы Aer P и СВО Kraken X42, X52 и X62: Толщина радиаторов СВО NZXT Kraken X42, X52 и X62 — 30 мм

    14:571

    Смартфон Samsung Galaxy C9 Pro, оснащённый 6 ГБ ОЗУ, по характеристикам является почти полной копией Oppo R9S Plus: Смартфон Samsung Galaxy C9 Pro получил SoC Snapdragon 653

    14:356

    Microsoft отчиталась за очередной квартал. Выручка от продаж телефонов рухнула на 72%: Microsoft отчиталась за первый квартал 2017 года

    14:1034

    Новый смартфон дуэта LeEco и Coolpad похож на их первенца, но лишён двойной камеры: LeEco и Coolpad готовят ещё один недорогой смартфон

    13:43

    Финансовый отчёт AMD показал хороший рост выручки и продаж полузаказных решений: AMD отчиталась за третий квартал 2016 года

    13:265

    Создание в Китае СП с участием Globalfoundries затормозилось: Китайскую сторону не устраивают условия совместного участия

    13:044

    AMD готовит ускоритель Dracarys на основе GPU Vega 10, оснащённый 1 ТБ памяти: AMD разовьёт идею адаптера Radeon Pro SSG, используя GPU Vega 10

    12:5229

    Смартфоны Apple iPhone 7 с модемами Intel и Qualcomm существенно разнятся по скорости LTE, оба уступая Samsung Galaxy S7 Edge: Разница достигает 75%

    12:2143

    Источники считают, что Qualcomm снова станет клиентом TSMC: Когда последняя перейдет на 7-нанометровый технологический процесс

    12:102

    Прекращение выпуска Samsung Galaxy Note7 подстегнет рост цен на ключевые компоненты смартфонов: Samsung принадлежит к числу ведущих поставщиков этих компонентов

    12:0124

    Австралиец заявил о загоревшемся в его автомобиле смартфоне iPhone 7: Владелец машины Мэт Джонс (Mat Jones) приехал на пляж, чтобы заняться серфингом, и оставил смартфон в автомобиле

    11:3851

    Анонсированы продажи современной версии объектива Leica Summaron-M 28 mm f/5.6: К достоинствам объектива Leica Summaron-M 28 mm f/5.6 относятся небольшие размеры и масса

    11:3014

    Автопроизводителей в Калифорнии могут обязать тестировать беспилотные машины в течение года, прежде чем выводить их на дороги : В Калифорнии могут усложнить жизнь производителям беспилотных авто

    11:053

    Фотографии смартфона Xiaomi Mi Note 2 демонстрируют изогнутый дисплей и подтверждают дату анонса: Сколько камер будет располагаться на задней панели Xiaomi Mi Note 2, по фотографиям сказать сложно

    10:584

    Смартфон Doogee X9 Pro совместит системные кнопки с датчиком отпечатков пальцев: Смартфон Doogee X9 Pro относится к бюджетному классу, в котором такие новшества встречаются редко

    10:50

    Remix IO — телевизионная приставка, работающая под управлением Remix OS, основанной на Android 7.0: Приставка Remix IO стоит 110 долларов

    10:452

    Полнокадровая компактная камера Leica Q скоро будет доступна в «титановом сером» цвете : Продажи Leica Q Titanium начнутся в середине ноября по цене 3800 фунтов стерлингов

    10:436

    Смартфон ZTE Axon 7 Max будет показан 27 октября: Компания ZTE разослала приглашения представителям прессы

    10:321

    Рынок смартфонов Индии продолжает стремительно расти: Крупнейшими поставщиками смартфонов в Индии являются Samsung Electronics, Micromax и Lenovo,

    10:207

    Анонсированы продажи контроллеров Tobii Eye Tracker 4C: Прием предварительных заказов на Tobii Eye Tracker 4C начнется 25 октября

    10:12

    Торговые марки Magic Toolbar и Smart Button указывают на названия нововведений MacBook Pro: Презентация новинок ожидается 27 октября

    10:054

    Анонс смартфона Meizu M5 ожидается 31 октября: Характеристики и цена устройства держатся в секрете

    09:54

    В первом квартале 2017 ожидается выпуск двух производительных моделей Huawei MateBook: Рыночные наблюдатели считают, что новые модели Huawei MateBook смогут составить сильную конкуренцию ноутбукам Lenovo, Asustek Computer и Dell, которые в данный момент лидируют в Китае

    09:333

    Samsung обвиняют в том, что компания компенсирует не весь ущерб от сгоревших Galaxy Note7: Пожарный из Южной Каролины заявляет, что из-за Galaxy Note7 половина его дома была уничтожена

    09:1624

    Смартфон Huawei Enjoy 6 получит 3 ГБ ОЗУ и аккумулятор емкостью 4000 мА•ч: Huawei Enjoy 6 должен прийти на смену прошлогодней модели Huawei Enjoy 5S

    09:00

    SSD Apacer Armor+ AS682 пополнил ряды накопителей с флэш-памятью TLC: SSD Apacer Armor+ AS682 может базироваться на дизайне SK hunix

    08:081

    Tesla запрещает использовать автопилот водителям, выполняющим заказы Uber или Lyft: Tesla планирует запуск собственного сервиса такси

    08:0014

    Новый Razer Blade Pro — ноутбук с экраном 4K, 3D-картой GeForce GTX 1080, огромным аккумулятором, механической клавиатурой и ценой $3700: Новый ноутбук Razer Blade Pro поражает многими параметрами

    08:0018

    AMD готовит версию видеокарты Radeon RX 470 с 1792 потоковыми процессорами: AMD выпустит новую карту с GPU Polaris 10

    07:403

    Yahoo официально просит правительство США разъяснить ситуацию со взломом учётных записей её пользователей: Yahoo хочет, чтобы правительство США подтвердило факт взлома её системы

    07:201

    У Rigado готов первый в отрасли модуль с поддержкой Thread и BLE 4.2: Наряду с модулями, доступны ознакомительные наборы Rigado R41Z Evaluation Kit

    07:00

    Смартфон Moto M Plus получит шестидюймовый дисплей и SoC Snapdragon 652: В линейку Moto M войдёт два аппарата

    07:0014

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