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    10 октября 2016

    Asus ROG Swift PG278QR поддерживает кадровую частоту 165 Гц: Asus ROG Swift PG278QR построен на панели типа TN

    21:2017

    Kingston выпускает защищенные накопители IronKey D300 и IronKey D300 Managed: Накопители IronKey D300 и IronKey D300 Managed оснащены интерфейсом USB 3.0

    20:491

    Microsoft показала раннюю версию совершенно нового графического редактора Paint : Новый Paint позволит создавать 3D-модели

    20:4849

    Новая версия Google Chrome будет использовать вдвое меньше ОЗУ, нежели существующие: Google Chrome 55 будет экономно использовать оперативную память

    20:3427

    Операционная система iOS 10 установлена на 66% совместимых устройств: Операционная система iOS 10 распространяется быстрее ее предшественниц

    20:3015

    LG 34UC79G-B — большой и изогнутый игровой монитор с поддержкой технологии AMD Freesync: LG 34UC79G-B оценен минимум в $700

    20:206

    Стартовая цена игровой приставки Nintendo NX — $300: Консоль Nintendo NX будет достаточно доступной

    20:111

    Olloclip выпускает наборы объективов, устанавливаемых с помощью системы Connect на смартфоны Apple iPhone 7 и 7 Plus: Набор Core стоит $100, Active — $120, Macro Pro — $80

    20:098

    Icy Dock FlexiDOCK MB522SP-B позволяет разместить в отсеке для дисковода два накопителя типоразмера 2,5 дюйма: Icy Dock FlexiDOCK MB522SP-B поддерживает горячую замену накопителей

    19:554

    Министрам Великобритании запретили приносить часы Apple Watch на заседания кабинета: Министры Великобритании боятся прослушки русских посредством Apple Watch

    19:3419

    Сервис Shazam стал доступен в приложении iMessage: Приложение Shazam for iMessage доступно бесплатно в магазине iMessage App Store

    19:321

    Смартфон Meizu Pro 6s сертифицирован китайскими регуляторами: Основой смартфона Meizu Pro 6s служит SoC Helio P20

    19:22

    На дороги Калифорнии выведут свои беспилотные авто компании Valeo и Wheego: Valeo и Wheego получили разрешение на тестирование беспилотных машин в Калифорнии

    19:04

    Новые робомобили Google построены на базе минивэнов Chrysler Pacifica: Google начинает испытания робомобилей на базе минивэнов Chrysler Pacifica

    18:59

    По прогнозу Gartner, рынок «устройств» в этом году сократится сильнее, чем в прошлом: Сокращение, начавшееся в прошлом году, продолжается

    16:405

    Мини-ПК Gole2 защищает пользователя от посторонних глаз самым простым и очевидным способом: Мини-ПК Gole2 со встроенной веб-камерой и аккумулятором представлен на Indiegogo

    16:285

    Однокристальная система Qualcomm Snapdragon 830 замечена в базе данных Zauba: На SoC Qualcomm Snapdragon 830 будет построен смартфон Samsung Galaxy S8

    16:04

    GE рассчитывает с помощью дронов быстрее обнаруживать утечки газа: Основой проекта GE является беспилотный летательный аппарат Raven

    15:483

    Создан транзистор с затвором шириной 1 нм: Для практического внедрения разработке еще предстоит пройти долгий путь

    15:2317

    Представлено IP-ядро процессора для устройств интернета вещей CEVA-X1: Универсальность и высокая производительность позволяют адаптировать CEVA-X1 к широкому кругу задач

    14:494

    Digita построит сеть IoT, которая охватит почти всю Финляндию: По оценке Digita, к 2023 году по всей Финляндии будет насчитываться почти 20 млн датчиков, включенных в IoT

    14:193

    Хранилище SilverStone DS231U-С рассчитано на два накопителя типоразмера 3,5 дюйма и оснащено портом USB-C: Цена SilverStone DS231U-С примерно равна 124 евро

    12:391

    Производитель подтвердил дату анонса смартфона Huawei Honor 6X : По имеющимся данным, смартфон Huawei Honor 6X построен на SoC Qualcomm Snapdragon 625

    12:29

    GPU видеокарты GeForce GTX 1050 Ti без проблем разгоняется до частоты около 1800 МГц: Видеокарта GeForce GTX 1050 T демонстрирует хороший разгонный потенциал

    12:275

    Новый вариант смартфона Huawei Nova получил 4 ГБ ОЗУ и поддержку LTE-A : Новинка будет выпускаться в черном и белом цветовых вариантах

    12:222

    Новые цифровые вывески Samsung Smart работают под управлением Tizen: Samsung вывела Tizen на новый рынок

    11:453

    Tesla убирает из каталога кроссовер Model X 60D и собирается через неделю представить новый продукт : По словам Маска, новинка будет «неожиданностью для большинства»

    11:4316

    Умные часы HTC Halfbeak засветились на фото: HTC и Under Armour готовят умные часы

    10:4324

    Германия предлагает после 2030 года запретить регистрацию автомобилей с ДВС : Зарегистрировать можно будет только машину с нулевым уровнем выбросов

    10:37300

    Samsung приостановила производство смартфонов Galaxy Note7 в связи с сообщениями о проблемах с аппаратами из новой партии: Производство смартфонов Samsung Galaxy Note7 приостановлено

    10:3067

    В США загорелся еще один смартфон Samsung Galaxy Note7 из новой партии: У пользователя диагностирован бронхит, вызванный вдыханием дыма

    09:0012

    Названо место и дата анонса смартфона Samsung Galaxy S8: Смартфон Samsung Galaxy S8 будет оснащен сканером радужной оболочки глаза

    08:3022

    Создана первая нейронная сеть на мемристорах: Первая нейронная сеть на мемристорах создана в Саутгемптонском университете

    08:009

    Новый смартфон Xiaomi, который может оказаться моделью Mi5c, получит SoC MediaTek Helio P20: Новинка Xiaomi получит тонкий металлический корпус

    07:451

    Смартфону Huawei Mate 9 приписывают некую новую технологию быстрой зарядки: Смартфон Huawei Mate 9 получит три камеры

    07:154

    Зарядное устройство, поставляемое в комплекте со смартфонами Pixel, можно будет приобрести отдельно: Google будет продавать ЗУ смартфонов Pixel отдельно

    07:0013

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