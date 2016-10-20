  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    20 октября 2016

    Названы цены и дата начала продаж объективов Sigma Cine High Speed Zoom 18-35mm T2 и 50-100mm T2: Объективы Sigma Cine High Speed Zoom 18-35mm T2 и 50-100mm T2 предназначены для видеосъемки

    20:505

    Moov предлагает монитор ЧСС, надеваемый на голову: Датчики на голове точнее измеряют ЧСС

    20:305

    Умная акустическая система Fabriq с голосовым помощником Alexa стоит $50: Акустическая система Fabriq предложена в трех вариантах внешнего оформления

    19:3510

    Samsung организовывает обмен смартфонов Galaxy Note7 в аэропортах: При обмене Note7 на новый смартфон на последний переносятся все пользовательские данные

    19:2323

    Cherry представила очень разные механические клавиатуры MX Board 8.0 и MX Board 9.0: Клавиатуры Cherry MX Board 8.0 и MX Board 9.0 стоят дорого

    19:0728

    Семейство Entaniya Fisheye 250 MFT включает три сверхширокоугольных объектива: Объективы Entaniya Fisheye 250 MFT предназначены для камер системы Micro Four Thirds

    18:5512

    Meizu готовит телевизионную приставку стоимостью менее $50: Meizu выпустит собственную телевизионную приставку с оболочкой Flyme

    18:335

    Nintendo показала приставку нового поколения под названием Switch: Новая консоль Nintendo называется Switch

    17:2339

    Yahoo отчиталась о значительном росте чистой прибыли по итогам квартала: Yahoo отчиталась за третий квартал 2016 года

    16:551

    Foxconn создаст центр исследований и разработки, где будет создавать специализированные интегральные схемы: Foxconn попробует себя в производстве полупроводников

    16:192

    Samsung ведёт переговоры с LG Chem касательно поставок аккумуляторов для смартфона Galaxy S8: LG Chem может стать новым поставщиком аккумуляторов для Samsung

    15:5313

    Поставки классических ноутбуков выросли за квартал на 8,6%: Продажи ноутбуков в годовом выражении продолжают снижаться

    15:398

    Корпус PowerColor Devil Box для установки внешней видеокарты оценили в 380 долларов: Шасси PowerColor Devil Box стоит недёшево

    15:1011

    Nintendo приоткроет завесу тайны над новой приставкой уже сегодня: Сегодня Nintendo представит консоль Nintendo NX или Duo

    14:463

    Samsung выпускает первые в отрасли микросхемы памяти LPDDR4 DRAM объемом 8 ГБ: Микросхемы памяти Samsung LPDDR4 DRAM объемом 8 ГБ предназначены для мобильных устройств

    14:3122

    Камерофон Kodak Ektra с ОС Android оснащен камерой разрешением 21 Мп с системой оптической стабилизации: В продажу на территории Соединенного Королевства Kodak Ektra поступит в декабре по цене 450 фунтов стерлингов

    12:5018

    Netgear Nighthawk X10 — маршрутизатор с пропускной способностью 7,2 Гбит/с и портом 10 Gigabit Ethernet: Роутер Netgear Nighthawk X10 стоит $500

    12:1727

    LeEco вышла на рынок США с двумя смартфонами : LeEco представила в США два смартфона

    11:438

    60-дюймовая модель телевизора Xiaomi Mi TV 3S обзавелась новой платформой и оценивается в $665: Xiaomi представила ещё один телевизор Mi TV 3S

    11:0933

    Все автомобили Tesla, включая младшую версию Model 3, будут оснащены автопилотом: Tesla продолжает работать над программной частью, утверждая, что системы автопилота уже сейчас справляется с ситуацией лучше человека

    11:0022

    Игровой ПК в корпусе портативной консоли Smach Z успешно профинансирован на Kickstarter: В продажу устройство поступит в апреле 2017

    10:368

    Пресс-конференция Apple, посвященная анонсу новых MacBook, состоится 27 октября в 20:00 мск: Прежде всего, на конференции ожидается анонс новых MacBook Pro

    10:2546

    В доступном смартфоне UMi Diamond используется защитное покрытие серии Dinorex: Смартфон UMi Diamond получил ОС Android 6.0 и SoC MediaTek MTK6753

    10:201

    Смартфон BlackBerry Mercury замечен в базе данных Geekbench: На данный момент известно, что оно будет оснащено однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 625 и 3 ГБ оперативной памяти

    09:313

    Vphone S8 называют самым маленьким сенсорным смартфоном в мире: Однако после изучения характеристик последние сомнения отпадают, это обычные умные часы с возможностью совершать голосовые звонки

    08:3713

    В 2018 году MacBook может получить динамическую клавиатуру с кнопками, выполненными по технологии E Ink: На прошлой неделе появилась информация о том, что Apple обсуждает с Sonder Design возможность лицензирования ее клавиатуры с кнопками-дисплеями

    08:2831

    Более 90% «оригинальных» зарядных устройств и кабелей Apple на Amazon являются подделками: Первым поводом для вашего беспокойства при покупке аксессуаров не в фирменном магазине Apple должна служить заниженная цена

    08:1024

    До конца месяца LeEco представит смартфон с искусственным интеллектом Le Dual 3: На фотографии запечатлен исполнительный директор LeEco Цзя Юэтин (Jia Yueting) с этим смартфоном

    08:007

    Meizu обвиняет компании Xiaomi, Oppo и Smartisan в нарушении патентов, связанных с её фирменной кнопкой mBack: Xiaomi, Oppo и Smartisan, по мнению Meizu, нарушили её патенты

    08:008

    По своим характеристикам смартфоны Smartisan M1 и M1L готовы потягаться практически с любым современным флагманским аппаратом: Смартфоны Smartisan M1 и M1L основаны на SoC Snapdragon 821

    07:209

    Sharp рассчитывает получить операционную прибыль по итогам текущего финансового года: Финансовое положение Sharp улучшается

    07:002

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    октябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018