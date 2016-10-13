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    13 октября 2016

    Смартфон Uhans A101s получил удвоенный объем ОЗУ и флэш-памяти: Смартфон Uhans A101s стал переосмыслением модели A101

    21:151

    В Японии создана система, печатающая индивидуальный макияж, наклеиваемый на лицо: С листа-носителя сверхтонкая пленка макияжа переносится на увлажненную кожу

    17:3214

    Новые контроллеры для гарнитуры HTC Vive позволяют полностью разжать кисть: HTC Vive получит полностью новые контроллеры

    17:31

    Пилотируемый космический корабль Boeing Starliner CST-100 сможет доставить космонавтов на МКС не ранее конца 2018 года: Boeing в очередной раз переносит сроки начала эксплуатации космического корабля Starliner CST-100

    17:0620

    Глава Roland Berger Strategy Consultants считает, что проблема со смартфоном Note7 может даже повысить лояльность покупателей к Samsung: Samsung может извлечь немалую пользу из проблемы с Note7

    16:3834

    Компания Western Digital сообщила об отгрузке более 10 млн жестких дисков, заполненных гелием: В ассортименте Western Digital есть несколько семейств HDD на платформе HelioSeal

    15:5318

    Рабочая станция BOXX GoBOXX MXL VR адресована мобильным пользователям и создателям приложений виртуальной реальности: Рабочая станция BOXX GoBOXX MXL VR оснащена 17 дюймовым дисплеем Full HD

    15:281

    По прогнозу IDC, расходы на технологии информационной безопасности в 2020 году превысят 100 млрд долларов: Примечательно, что почти 45% расходов приходится на сервисы

    15:092

    Новые модули памяти Apacer DDR4-2400 сохраняют работоспособность в широком диапазоне температур: Модули рассчитаны на напряжение питания 1,2 В

    14:42

    Одна из лабораторий Huawei совместно с Калифорнийским университетом будет работать над вопросами, связанными с ИИ: Лаборатория Noah Ark Laboratory и Калифорнийский университет будут работать вместе над вопросами ИИ

    14:40

    Мини-ПК MeLE PCG62 может предложить процессоры Intel Skylake и до 32 ГБ ОЗУ: Мини-ПК MeLE PCG62 стоит от $160

    14:152

    Компания Intel представила свой первый коммерческий БПЛА: Представлен дрон Intel Falcon 8+

    14:107

    Meizu готовит новый бюджетный смартфон с дисплеем Full HD и SoC MediaTek Helio P10: Смартфон Meizu M4 может получить SoC MediaTek Helio P10

    13:503

    BMW представила концептуальный самобалансирующейся мотоцикл Motorrad Vision Next 100, при езде на котором не нужен шлем: BMW Motorrad Vision Next 100 — представление BMW о будущем мотоциклов

    13:2039

    LG представила 15-ваттную беспроводную зарядную станцию Quick Wireless Charging Pad: Новая беспроводная ЗУ компании LG поддерживает быструю зарядку

    13:1814

    Уже сегодня акции Samsung вернулись к росту: Акции Samsung начали расти в цене

    12:5016

    Xiaomi Mi Alarm Clock — настольный будильник и портативная акустическая система в одном устройстве стоимостью $30: Будильник Xiaomi Mi Alarm Clock проработает 15 дней от одного заряда

    12:363

    По мнению Gartner, рост капиталовложений в производство полупроводниковой продукции возобновится в 2017 году : В этом году капиталовложения в производство полупроводниковой продукции сократятся на 0,3%

    12:33

    Смартфон Samsung Galaxy Prime нового поколения выглядит странным устройством: Смартфон Samsung Galaxy Prime получит дисплей низкого разрешения

    12:049

    Проблемы Samsung с Galaxy Note7 заставили рейтинговое агентство Fitch вспомнить о судьбе Nokia и BlackBerry: В Южной Корее покупатели, возвращающие Galaxy Note7, получают скидку при покупке других смартфонов Samsung

    11:5017

    Хорошие продажи гарнитуры Vive уже положительно сказываются на финансовом положении HTC: HTC продала уже около 150 000 гарнитур Vive

    11:422

    Microsoft объявила о старте продаж гарнитуры HoloLens в шести новых странах: Microsoft HoloLens вышла на новые рынки

    11:142

    Линейка HDD Seagate Barracuda типоразмера 2,5 дюйма пополнилась моделью объемом 5 ТБ: Seagate ST5000LM000 был получен путем добавления одного магнитного диска к четырехтерабайтной модели

    10:506

    Компания TSMC отчиталась за третий квартал 2016 года: Передовые техпроцессы суммарно приносят TSMC более половины дохода

    10:442

    По подсчетам IDC, рынок ПК за год сократился на 3,9%, Apple сократила продажи на 13%: Первое место на рынке ПК занимает Lenovo

    10:1715

    Камера Primaluce Lab Nikon D5500a предназначена для астрофотографии: Датчик изображения камеры Primaluce Lab Nikon D5500a охлаждается элементами Пельте

    10:0016

    Вид на грани исчезновения. Смартфон Bluboo Mini с экраном диагональю 4,5 дюйма: Смартфон Bluboo Mini стал компактным представителем бюджетного сегмента

    09:4514

    Lenovo готовит к выпуску планшет IdeaPad Miix 720: Lenovo IdeaPad Miix 720, скорее всего, будет представлен одновременно с моделью Miix 710

    09:30

    AMD отказывается от приложения Gaming Evolved: Приложение Gaming Evolved больше не будет частью драйверов AMD

    08:3019

    Анонсирован смартфон Sharp Aquos Xx3 mini, работающий под управлением Android 7.0 Nougat: Смартфон Sharp Aquos Xx3 mini построен на SoC Snapdragon 617

    08:3015

    Seagate называет FireCuda самым быстрым, тонким и легким HDD объемом 2 ТБ из представленных на рынке: Новинка имеет 8 ГБ флэш-памяти

    08:1514

    Asus готовит видеокарту GeForce GTX 1050 Ti Expedition с новым охладителем: Появились первые фото карт GeForce GTX 1050 Ti в полной сбруе

    08:00

    Блок питания SilverStone ST30SF v2.0 охлаждается вентилятором типоразмера 92 мм : Рекомендованная производителем розничная цена блока питания SilverStone ST30SF v2.0 равна 47,20 евро

    08:003

    Операционная прибыль Ericsson упала в 17 раз: Ericsson опубликовала нерадостный прогноз по итогам текущего квартала

    07:405

    Смартфон Samsung Galaxy S7 Edge получит в наследство от Note7 цвет Blue Coral: Смартфон Samsung Galaxy S7 Edge появится в цвете Blue Coral

    07:1510

    Zopo C2 — 60-долларовый смартфон, работающий под управлением Android 6.0: Смартфон Zopo C2 получил лишь 1 ГБ ОЗУ

    07:004

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