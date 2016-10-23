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    23 октября 2016

    Посадочный модуль Schiaparelli миссии «ЭкзоМарс-2016» разбился : Миссия «ЭкзоМарс-2016» завершилась успешно лишь наполовину

    14:0999

    Как ожидается, смартфон HTC Bolt выйдет до конца месяца под названием HTC 10 evo: Поговаривают, что HTC 10 evo лишится разъема 3,5 мм для наушников

    12:006

    AT&T и Time Warner подтвердили сделку на сумму $85 млрд: Дональд Трамп против

    11:463

    Long Island — кодовое название смартфона Huawei Mate 9 Pro с изогнутым дисплеем [Обновлено: цена составит $1300]: Анонс Huawei Mate 9 и Huawei Mate 9 Pro ожидается 3 ноября

    11:19101

    По слухам, SoC Kirin 660 будет опережать по производительности Snapdragon 653: О поддержке CDMA, которая была добавлена в Kirin 960, информации пока нет

    10:294

    Консоль Nintendo Switch не сможет воспроизводить диски для Wii U и картриджи для 3DS: Что касается обратной совместимости с цифровыми версиями игр для вышеупомянутых консолей, то ответа на данный вопрос у Nintendo нет

    10:207

    Китай окончательно обошел США по доходу в App Store, установив рекорд в третьем квартале 2016: Китай опередил предыдущего лидера в лице США более чем на 15%

    10:0511

    Ноутбук SongQi F6C при цене $580 оснащен процессором Intel Core i7-6500U: В продажу ноутбук поступит 31 октября

    09:557

    Видео дня: смартфон Google Pixel против «ашдвао»: Смартфон Google Pixel может выдержать погружение в воду

    08:0010

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