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    16 октября 2016

    Моноблочный компьютер HP Envy All-in-One 27 оснащен экраном разрешением 2K: HP Envy All-in-One 27 оценивается минимум в $1300

    23:1016

    Ноутбук HP Envy 13 нового поколения оказался толще и тяжелее предшественника, но автономность возросла, а цена снизилась: HP Envy 13 нового поколения стоит от $850 — это на $50 дешевле предшественника в начале продаж

    22:1018

    Монитор HP Envy 27: минималистичный дизайн и разрешение 4K: HP Envy 27 оценен минимум в $450

    21:109

    Представлено новое поколение трансформируемого ноутбука HP Spectre x360: HP Spectre x360 переведен на процессоры Intel Kaby Lake

    20:109

    ReFLEX CES покажет на FIA Expo 2016 карты расширения на базе FPGA Altera: Производитель отмечает новую низкопрофильную карту на базе FPGA Arria10 GX

    12:54

    Разработчики называют SunnyBAG LEAF+ самой прочной и легкой солнечной батареей в мире: Отгрузка SunnyBAG LEAF+ должна начаться в ноябре-декабре

    12:3039

    Microsoft готовится представить обновлённые модели мобильных ПК Surface Pro 4 и Surface Book с CPU Intel Kaby Lake: Мобильные ПК Surface Pro 4 и Surface Book перейдут на использование процессоров Intel седьмого поколения

    12:1210

    Holovect — настольный голографический дисплей : Сбор средств на выпуск настольного голографического дисплея Holovect организован на сайте Kickstarter

    11:1523

    Начались продажи корпусов Aerocool Project 7-Chassis 1: Размеры корпуса Aerocool Project 7-Chassis — 447 х 210 х 550 мм

    10:502

    Qualcomm подала иски против Meizu в США, Германии и Франции: Qualcomm продолжает наступление на Meizu

    09:0033

    Ricoh Theta SС — слегка упрощенный вариант фирменной карманной камеры для панорамной съемки: Ricoh Theta SС оценена в $300

    08:451

    Смартфоны Samsung Galaxy C9 и C9 Pro будут выделяться новым дизайном пластиковых канавок для антенн: Смартфоны Samsung Galaxy C9 и C9 Pro выглядят интересно за счёт новых пластиковых вставок

    08:0030

    Разработчики называют VoCore2 самым маленьким в мире «умным роутером»: Маршрутизатор VoCore2 размером с монету работает под управлением Linux

    00:197

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