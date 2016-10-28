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    28 октября 2016

    RMG представила светодиодный дисплей с шагом пикселей 1,2 мм: Шасси RMG MAX изготовлено из алюминиевого сплава

    19:2310

    Twitter отказывается от сервиса Vine: В мире насчитывается 317 млн активных пользователей Twitter

    18:421

    Смартфону OnePlus 3T приписывают камеру на датчике Sony IMX398: Смартфон OnePlus 3T мало отличается от OnePlus 3

    16:50

    Amazon увеличила чистую прибыль в три раза, но акции компании всё равно подешевели: Amazon отчиталась за третий квартал 2016 года

    14:039

    Apple отправила на покой младшую модель MacBook Air : ПК MacBook Air с 11-дюймовым экраном более не продаётся

    13:3144

    Док-станция Belkin Thunderbolt 3 Express Dock HD призвана решить главную проблему новых ПК MacBook Pro: Док-станция Belkin Thunderbolt 3 Express Dock HD насчитывает множество портов

    13:1869

    Новые мониторы LG UltraFine 5K и UltraFine 4K предназначены для новых ПК MacBook Pro, так как располагают интерфейсом Thunderbolt 3: LG показала два монитора для новых мобильных ПК Apple

    13:0025

    Согласно данным Strategy Analytics, первая пятёрка производителей смартфонов занимает более половины мирового рынка: Продажи смартфонов Samsung и Apple снизились за год

    12:1633

    Финансовые показатели Alphabet за год ощутимо выросли : Alphabet отчитался за третий квартал 2016 года

    11:525

    Консоль Nintendo Switch оснащена дисплеем диагональю 6,2 дюйма : Консоль Nintendo Switch не заменит 3DS

    11:361

    LG U — новый смартфон корейской компании, предлагающий за $345 параметры бюджетного устройства: Смартфон LG U ничем не удивляет

    11:227

    Alphabet выделит проект по созданию беспилотных авто в отдельную компанию: Автомобильное направление Google X превратится в отдельную компанию

    11:086

    iOS 10 установлена на 60% совместимых устройств: 8% пользователей предпочитают iOS 8 и более ранние версии данной операционной системы

    10:4517

    Сетевые хранилища Qnap TS-x31P рассчитаны на домашних пользователей: NAS Qnap TS-x31P основаны на разработках AnnapurnaLabs

    10:103

    Смартфоны Google Pixel нестабильно работают при подключении по Bluetooth в машинах: Бытует мнение, что проблема заключается не столько в смартфонах Google Pixel, сколько в прошивке Android 7.1 Nougat

    10:0518

    Для подключения iPhone 7 к новому MacBook Pro придется дополнительно потратить не менее $19: Одновременно с MacBook Pro компания Apple выпустила новые аксессуары для подключения совместимых устройств

    09:4791

    СВО ID-Cooling Icekimo 240 VGA способна отвести от видеокарты до 300 Вт тепловой энергии: СВО ID-Cooling Icekimo 240 VGA получила помпу с керамическими подшипниками

    09:291

    По словам вице-президента Samsung, смартфон Galaxy S8 оснастят улучшенной камерой и новым виртуальным помощником: Вполне возможно, именно Viv и будет использоваться в Samsung Galaxy S8

    09:1824

    На рынке устройств VR появляется все больше китайских производителей: В третьем квартале этого года глобальные инвестиции в рынок виртуальной реальности составили около 1,5 млрд долларов

    08:376

    Смартфон Samsung Galaxy A7 (2017) оснащен SoC Exynos 7870 : В базе данных AnTuTu смартфон проходит под модельным номером SM-A720F

    08:241

    После истории с Samsung Galaxy Note7 компания обещает изменить систему контроля качества: Компания внесет существенные изменения в систему контроля качества, чтобы вернуть доверие клиентов и продолжить предлагать максимально надежные и безопасные продукты

    07:3720

    Представлен твердотельный накопитель Transcend SSD230 с флэш-памятью 3D NAND: Transcend SSD230 представлен моделями емкостью 128, 256 и 512 ГБ

    07:234

    ПО AnTuTu не даёт понять, чем же смартфон Meizu Pro 6s будет отличаться от модели Pro 6: Смартфон Meizu Pro 6s очень похож на оригинальную версию

    07:15

    Новый контроллер Surface Dial частично совместим с любым ПК и планшетом на базе Windows 10: Surface Dial поступит в продажу 10 ноября по цене 100 долларов

    07:077

    Eclipse — необычный концентратор USB, позволяющий сэкономить место за счёт возможности спрятать кабели: Концентратор USB Eclipse стоит $80

    07:004

    Дисплей смартфона ZTE Axon 7 Max занимает 84% лицевой панели: ZTE Axon 7 Max поступит в продажу 3 октября по цене около $442

    06:445

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