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    24 октября 2016

    Датчик изображения OmniVision OV2735 формата 1/2,7 дюйма предназначен для камер видеонаблюдения: Ознакомительные образцы OV2735 уже доступны

    19:406

    По подсчетам IDC, рынок умных часов за год сократился на 52%, поставки умных часов Apple упали более чем втрое: Доля Apple на рынке умных часов уменьшилась с 70,2% до 41,3%

    17:1639

    Аналитики сравнили отношение к персональным данным в приложениях для iOS и Android : Примерно 70% утечек в iOS приходится на Китай

    16:2715

    Начались продажи механических игровых клавиатур HyperX Alloy FPS : Клавиатура HyperX Alloy FPS оснащена подсветкой

    16:0012

    В Сингапуре собираются начать пробную эксплуатацию беспилотных электробусов: Вместимость электробуса — 80 человек

    15:2814

    Samsung Electronics приписывают намерение купить французского производителя аудиотехники Focal: Южнокорейский производитель утверждает, что информация о переговорах не соответствует действительности

    14:579

    Растущий спрос на дактилоскопические датчики привлекает разработчиков : Всего за год полставки дактилоскопических датчиков могут удвоиться

    14:29

    В Канаде зафиксирован очередной случай возгорания смартфона Samsung Galaxy S7 Edge: Когда Элиша осознал, что его смартфон загорелся, он выбросил его в окно и присыпал снегом, который затушил пламя

    14:1828

    Компания Lucid Motors представила прототип своего первого электромобиля: За два года специалисты Lucid Motors разработали электромобиль с запасом автономности 480 км

    12:1550

    Опубликованы новые фотографии и характеристики смартфона LeEco Le Dual 3, который оснащен системой искусственного интеллекта: Информации о цене и дате анонса смартфона пока нет

    10:3210

    Сетевые хранилища Thecus N12910SAS и N16910SAS рассчитаны на стоечный монтаж: Основой хранилищ N12910SAS и N16910SAS служат процессоры Intel Xeon E3-1245 v5

    10:276

    Samsung так и не выяснила точную причину возгораний Galaxy Note7. Расследование привело к задержке разработки Galaxy S8: К расследованию ситуации с Galaxy Note7 были привлечены даже разработчики нового смартфона Galaxy S8

    10:1646

    Южнокорейское агентство RRA сертифицировало камеру Fujifilm X-A10: Камера Fujifilm X-A10 станет преемницей модели Fujifilm X-A1

    10:105

    В Швеции запретили использование дронов с камерами: Суд постановил, что беспилотники, оборудованные соответствующим образом, по сути являются камерами наблюдения

    09:5028

    Владельцы смартфон LG V20 сообщают об очень хрупком стекле, которое закрывает камеру: Как сообщают владельцы смартфона LG V20, в его конструкции присутствует конструктивный недостаток

    09:382

    Еще один Samsung Galaxy S7 Edge взорвался в ходе подзарядки: Это уже третий случай возгорания Samsung Galaxy S7 Edge

    09:1827

    В китайских смартфонах будут активнее применять комплектующие местного производства: Ранее китайские компании заказывались большую часть дисплеев для своих смартфонов у тайваньских поставщиков

    08:367

    Samsung впервые за долгие годы может уступить Applе лидерство в премиальном сегменте рынка смартфонов Индии: Аналитики добавляют, что лидером в премиальном сегменте станет Apple, которая получит 57% рынка смартфонов

    08:2216

    По мнению KGI, конференция Apple 27 октября будет посвящена только ноутбукам : Нам покажут обновленные MacBook Pro с дисплеями диагональю 13 и 15 дюймов

    08:034

    Смартфон Samsung Galaxy S7 Edge в цвете Blue Coral поступит в продажу 5 ноября: Смартфон Samsung Galaxy S7 Edge в цвете Blue Coral не будет эксклюзивом для Verizon

    08:008

    Вице-президент Meizu подтвердил факт использования SoC MediaTek в Meizu Pro 6s: Cмартфон поддерживает технологию быстрой зарядки mCharge 3.0

    07:52

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