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    9 октября 2016

    Шесть новых мини-ПК Gigabyte Brix получили процессоры Intel Kaby Lake: Gigabyte выпустила ПК с CPU Kaby Lake

    14:3813

    Начат прием заказов на дрон PowerVision PowerEye с камерой системы Micro Four Thirds: Дрон PowerVision PowerEye весит менее 4 кг и держится в воздухе почти полчаса

    14:157

    Samsung выдан патент на картонную коробку: Упаковка предназначена для телевизоров с вогнутым экраном

    13:5324

    На выпуск устройства iLDOCK для одновременного подключения к iPhone 7 наушников и зарядного устройства уже собрано в 18 раз больше намеченной суммы: Предложено три разновидности iLDOCK

    13:0365

    Компания Samsung запатентовала складной планшет с гибким экраном: Конструкция планшета включает две секции связанные гибким соединением

    11:5318

    Сервис Google Panoramio будет закрыт 4 ноября: Еще год пользователи будут иметь доступ к своим снимкам, но не смогут добавлять новые

    10:476

    Microsoft представит моноблочный ПК Surface 26 октября: Моноблочным ПК Microsoft Surface предстоит конкурировать с Apple iMac

    10:2321

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