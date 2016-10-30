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    30 октября 2016

    Модульная система для разработчиков Fujitsu F-Cue построена на SoC Socionext MB86S71: Плата Fujitsu F-Cue стоит на порядок дороже других плат для разработчиков, которые у всех на слуху

    17:552

    Стали известны цены первых настольных процессоров Intel Core седьмого поколения (Kaby Lake): Анонс настольных процессоров Intel Core седьмого поколения ожидается в январе, на выставке CES 2017

    16:4547

    Lockcircle Cage 6500NY надежно защитит камеру Sony a6500 во время съемки: Цена Lockcircle Cage 6500NY зависит от комплектации и начинается с 279 евро

    15:42

    Samsung и SK Hynix согласились участвовать в «Полупроводниковой надежде»: Средства фонда будут выделяться компаниям, работающим в полупроводниковой отрасли

    14:439

    Президент Sharp подтвердил, что смартфоны Apple iPhone следующего поколения получат экраны OLED: Вслед за смартфонами южнокорейских и китайских производителей смартфоны Apple тоже получат экраны OLED

    13:53100

    Браузер Firefox получит новый веб-движок Quantum: В техническим плане Quantum будет использовать наработки движков Gecko и Servo

    13:2436

    Смартфон Samsung Galaxy A3 (2017) прошел сертификацию Bluetooth: Основой Samsung Galaxy A3 (2017) служит 14-нанометровая SoC Samsung Exynos 7870

    13:148

    Режим pSLC увеличил ресурс карт памяти Swissbit S-46 до 20 000 циклов перезаписи: Серия Swissbit S-46 включает карты памяти объемом до 64 ГБ

    12:5312

    По прогнозу, в следующем году 75% трафика будут генерировать пользователи мобильных устройств: Что интересно, в Испании живут наиболее активные пользователи мобильного интернета — 85% трафика в стране генерируют именно они

    12:456

    Преемник Apple Thunderbolt Display не увидит свет: Наблюдатели уверены, что решение было принято недавно

    12:3425

    В третьем квартале AUO вернулась к операционной прибыли: Доход AUO за отчетный период превысил 2,7 млрд долларов

    12:10

    Фотогалерея дня: Samsung Galaxy S7 Edge в цвете Blue Coral: Samsung Galaxy S7 Edge в цвете Blue Coral появится в продаже менее чем через неделю

    12:0025

    Подтверждена предварительная причина взрыва ракеты SpaceX Falcon 9: В компании рассчитывают возобновить полеты до конца года

    11:4711

    Intel DC P3100 — первые SSD компании типоразмера M.2 и с поддержкой PCIe и NVMe для центров обработки данных: В накопителях используется память TLC NAND с объемной компоновкой

    10:5212

    Финансовые показатели LG Display в годовом выражении несколько снизились: LG Display отчиталась за третий квартал 2016 финансового года

    10:00

    Apple и Xiaomi сильно сдали позиции на рынке Китая: Лидером рынка смартфонов Китая остаётся Huawei

    09:0034

    Представлены профессиональные адаптеры AMD Radeon Pro, выделяющиеся очень низким энергопотреблением: Адаптеры AMD Radeon Pro основаны на GPU Polaris 11 новой ревизии

    08:0031

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