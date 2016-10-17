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    17 октября 2016

    Серия Biostar S100 включает SSD объемом 120 и 240 ГБ: Модель Biostar S100 объемом 120 ГБ стоит $43, объемом 240 ГБ — $69

    20:041

    Китайские производители пытаются обойти южнокорейских конкурентов на рынке панелей 8К: Южнокорейские компании остановились на подложках 8G

    19:5033

    Проект Apple по созданию беспилотного авто закрыт. Теперь компания занимается сугубо технологиями автопилота: Проект Apple Project Titan серьёзно изменил концепцию

    19:3256

    ATP представила модули ОЗУ DDR3L SODIMM ECC частотой 1866 МГц: Модули ОЗУ ATP DDR3L-1866 SODIMM ECC совсестимы с SoC Intel Apollo Lake

    19:19

    Samsung — единственный крупный производитель смартфонов, который при тестировании аккумуляторов полагается лишь на свои лаборатории: Samsung сама тестировала аккумуляторы и не передавала их в CTIA

    19:1224

    У Newracom готово IP-ядро беспроводного интерфейса для однокристальных систем, предназначенных для устройств интернета вещей: Ядро NRC6181 позволяет добавить в SoC поддержку Wi-Fi 802.11 b/g/n

    18:50

    Смартфоны Samsung Galaxy S7/S7 Edge получили обновление с функциями Always On Display, присущими модели Note7: Galaxy Note7 оставил в наследство флагманам Galaxy S расширенную функциональность Always On Display

    18:3238

    Создатели умной акустической системы Hurricane рассчитывают собрать на ее выпуск $250 000: «Ум» AC Hurricane обеспечивается сервисом голосового помощника SoundHound Hound

    18:29

    Начались продажи беззеркальной камеры YI M1 системы Micro Four Thirds: Камера YI M1 продается только в комплектах с объективами

    18:0310

    Новая версия хромбука Acer Chromebook 15 оценивается в $200: Acer обновила мобильный ПК Chromebook 15

    17:413

    К исследованию проблемы смартфонов Samsung Galaxy Note7 подключилось правительство Южной Кореи: Государственная лаборатория Korea Testing Laboratory тоже будет искать причины возгорания смартфонов Note7

    17:1612

    MSI в этом году нарастит поставки 3D-карт на 20%: Оптимизм представителей отрасли подкрепляется ожиданием скорого анонса моделей Nvidia GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1050 Ti

    17:01

    Смартфон Bluboo Edge получит изогнутый дисплей и будет похож на аппараты Samsung: Смартфон Bluboo Edge будет выделяться изогнутым экраном

    16:473

    Смартфон ZTE Nubia Z11 miniS с 23-мегапиксельной камерой и 128 ГБ флэш-памяти оценивается в $280: Смартфон ZTE Nubia Z11 miniS представлен официально

    16:255

    Tesla и Panasonic будут сотрудничать в выпуске солнечных батарей: Panasonic уже выступает партнером Tesla в другом проекте

    15:305

    Denso и Toshiba договорились вместе разрабатывать искусственный интеллект для автомобилей: Глубокие нейронные сети, реализованные в DNN-IP, смогут распознавать образы не хуже, чем это делает человек

    15:034

    Смартфон Xiaomi Mi Note 2 может оказаться «безрамочным», наподобие устройств Sharp: Xiaomi готовит безрамочный смартфон

    14:508

    Анонс «неожиданной» новинки Tesla отложен: На следующей неделе пройдет мероприятие, посвященное интеграции продукции SolarCity и Tesla

    14:3017

    Пылевлагозащищенный смартфон Nomu S10 оценен в $130: Смартфон Nomu S10 выдерживает падения с полутораметровой высоты

    13:158

    Gigazone, Gigabyte и E Ink представили беспроводную цифровую фоторамку с автономным питанием: В фоторамке Pixer используется электрофоретический дисплей E Ink Carta

    13:0511

    Foxconn и Sharp планируют выпускать панели OLED для Apple в Китае, а не в Японии: Помимо Apple, покупателями продукции Foxconn-Sharp могут стать китайские производители

    12:3723

    Смартфон с аккумулятором емкостью 10000 мА∙ч получит преемника в виде Oukitel K10000S: Смартфон Oukitel K10000S заметно подтянется по характеристикам

    12:1211

    В японской рознице замечен процессорный охладитель MSI Core Frozr L, совместимый с сокетом AMD AM4: Через теплоотводящее основание MSI Core Frozr L пропущены четыре медные тепловые трубки диаметром 8 мм

    11:424

    Компания Samsung первой начинает серийный выпуск однокристальных систем по 10-нанометровой технологии FinFET: Появление 10-нанометровых SoC производства Samsung в электронных изделиях ожидается в начале 2017 года

    11:0224

    Teclast обещает несколько планшетов на базе процессоров Intel Apollo Lake: Пока о новинках известно не много

    10:553

    В Китае сертифицирован смартфон ZTE NX-549J, под этим обозначением может скрываться модель ZTE Nubia Z11 Mini S: ZTE NX-549J оснащен камерами разрешением 13 и 23 Мп

    10:30

    Водоблок Swiftech Apogee XL2 стал доступен как самостоятельное изделие: Водоблок Swiftech Apogee XL2 стоит примерно $45

    10:19

    SoundBub — портативная акустическая система для детей, которую можно кусать: Детская АС SoundBub стоит $60

    08:107

    Игровая мышь Thermaltake Tt eSports Black FP оснащена сканером отпечатков пальцев: Игровая мышь Thermaltake Tt eSports Black FP стоит $60

    07:503

    Huawei пересекла рубеж в 100 млн проданных с начала года смартфонов: Huawei с начала года уже поставила на рынок более 100 млн смартфонов

    07:2012

    Огромный смартфон ZTE Axon 7 Max получит 14-нанометровую SoC Qualcomm и ОС Android 7.0: Смартфон ZTE Axon 7 Max оснастят шестидюймовым дисплеем

    07:008

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